El Tour de Francia más vasco deja una segunda victoria en 48 horas tras 30 kilómetros en solitario de Ion Izagirre

No se producía una victoria vasca en el Tour de Francia desde 2018 y en una misma edición, con apenas 48 horas de diferencia, Ion Izagirre ha imitado a Pello Bilbao. El que fuera campeón de España ha levantado los brazos en Belleville-en-Beaujolais animado desde el coche por su director, Bingen Fernández. Más aún, su equipo, el Cofidis francés, no ganaba en la mejor carrera del calendario desde 2008 y, en una misma edición también, ha repetido después de que Victor Laffay venciera en Donostia en la segunda jornada. Izagirre, guipuzcoano de 34 años, hijo de corredor de ciclocross y con un hermano en el pelotón, Gorka, ha completado una etapa quebrada de media montaña en solitario tras haberse colado en una fuga con corredores de renombre, a los que ha ido dejando. Ha rodado sin compañía los últimos 30,8 de los 168,8 kilómetros de la ruta.

Es la victoria número 18 como profesional para el corredor del Cofidis y la segunda en el Tour de Francia. Ya se llevó una etapa en 2016, cuando corría para el equipo navarro Movistar. Fue la penúltima, una jornada lluviosa con meta en Morzine tras descender del Joux Plane. Izagirre forma parte del selecto club de profesionales con etapas en las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta. La doble victoria vasca llega en la histórica edición en que la mejor carrera del mundo ha partido desde Euskadi, con las tres primeras etapas por carreteras vascas. Bilbao, el ganador del martes, continúa con opciones de lograr un buen puesto en la clasificación general, mientras que las opciones de Mikel Landa parecen más alejadas.

“He estado intentado todo el Tour coger una fuga y no podido ser. Hasta hoy. En el último puerto me he visto con fuerzas. He arrancado lejos pero he podido aguantar la diferencia. La verdad es que confiaba en mis fuerzas. Muy emocionante todo. Es un Tour vasco. La verdad es que sí. Satisfechos. Esperemos seguir en la misma línea”, ha indicado en la meta Izagirre, que ha destacado también que su equipo lleve dos victorias. El ciclista ha llorado en la entrevista con TVE y ha dedicado a su hija la victoria en el día de su cumpleaños.