Viajar en bici es bien

Al leer las entrevistas de 'Andar en bici' a Peio Ruiz Cabestany y a Andrés Abián, no he podido sentir más que una envidia sana de poder hacer grandes viajes en bicicleta por el mundo.

Yo, por suerte, viajo y he viajado bastante. Gracias a la bicicleta, y a haber sido redactor en otras revistas, he participado en algunas vueltas cicloturistas por etapas a Canarias, Baleares y a Alemania, habiendo participado en eventos cicloturistas en bastantes otros lugares. También, gracias a la bicicleta, pude seguir la Race Across America (ya sabéis, esa carrera de una sola etapa, con un recorrido de casi 5.000 kilómetros que va desde la costa del Pacífico a la costa del Atlántico, por todo Estados Unidos) con el equipo de Julián Sanz. Una experiencia fantástica. Una carrera increíble.

Viajar siempre 'es bien', como se dice ahora. Y viajar en bici, o gracias a la bici, es el doble de bien.

Bicicleta. Viajar. Libertad. Qué palabras tan adecuadas para conjugarse y combinarse juntas

Pero, la verdad es que por ahora solo he podido hacer dos viajes de una semana cada uno con la bici y con alforjas. Y ya han pasado unos años desde entonces. El primero fue la Transpirenaica por carretera por la vertiente norte, desde Argelès sur Mer hasta Hondarribia en seis etapas, y el segundo fue al año siguiente, también la Transpirenaica, pero por la vertiente sur, desde Hondarribia hasta Cap de Creus. Fueron dos viajes en los que sentí la libertad plena de andar en bici, sin prisas, y eso que no fueron lo que se dice fáciles, ya que con los más de veinte kilos que pesaba la bici con las alforjas subí puertos como el Tourmalet y el Aubisque en etapas de más de cien kilómetros. De aquellos dos viajes iniciáticos surgió el libro 'Solo a través de los Pirineos. Un viaje de siete días en bicicleta de mar a mar a través de la Ruta de los Cols' y su continuación 'Solo a través de los Pirineos (2ª Parte): Siete días en bicicleta de Hondarribia a Portbou para cerrar el círculo pirenaico'. Dos libros modestos, pero sinceros, en los que cuento mi experiencia de viajar en bicicleta.

Al leer sobre las experiencias de Peio o de Andrés (o de muchas otras personas viajeras en bici), sacio en parte mi sed de aventuras ciclistas por el mundo, ya que es difícil tener el tiempo suficiente como para poder hacer viajes tan largos por todo el mundo. Y no solo es difícil por las obligaciones laborales, sino también porque es complicado poder y querer alejarse de la familia por tanto tiempo.

Por ello, suelo soñar a veces con pequeñas aventuras no demasiado lejanas cuya realización sea más factible. Por ejemplo, no hace mucho he podido hacer una ruta breve de dos días por el Canal de Castilla con una pequeña alforja, lo que se llama ahora 'bike packing'. Ya. Ya sé que no es lo mismo que viajar varias semanas por Asia, África o Australia, pero cada uno puede hacer lo que puede hacer, y cualquier pequeña aventura es un gran reto a superar que nos dejará grandes recuerdos de momentos inolvidables.

