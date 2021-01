Blon, 'freestyler': "Teníamos la popularidad de un futbolista y no teníamos ni un sueldo fijo"

El artista Pablo Pérez, más conocido como Blon, es un rapero, escritor, freestyler y poeta nacido en Barcelona en 1991. Su primer acercamiento al mundo de las batallas se dio en 2006, año en el que descubrió los enfrentamientos verbales. “Fue Joanarman y Criterioh durante la final de la Red Bull Batalla de los Gallos en Madrid”, confiesa Blon. El catalán destaca que llegó a ella a través de unos DVD’s que regalaban con la compra de la revista Hip Hop Life. “Cuando vi aquella primera batalla enseguida me enamoré del freestyle”.

Fue en ese momento cuando el interés de Blon por el mundo de las batallas despertó, comenzando a improvisar con sus amigos. Pero no fue hasta dos años después, 2008, que Blon se decidiera a presentarse a Red Bull. “Yo era muy novato por aquel entonces”, se sincera. Por ello, fue seleccionado como primer reserva. Pero por azares del destino, uno de los participantes aquel día no acudió al evento, teniendo que afrontar Blon su primera batalla oficial en un escenario. “No me lo pensé y fue una gran experiencia”, recuerda.

Por aquel entonces, Blon tenía 17 años. Ahora, a sus 28, asegura que las batallas han evolucionado y que “antiguamente todo era mucho más básico”. Blon piensa que “actualmente el papel del freestyler y el del compositor de canciones se han separado, y cada vez hay más gente que solamente improvisa y se centra únicamente en dicha disciplina”, lo que se ha convertido en tema de debate constante en el mundo de la improvisación. Pero a su vez se muestra positivo respecto al público, ya que “es muchísimo más entendido que antes”.

El poeta compara el panorama actual de batallas con un espectáculo televisivo, puesto que “en el circuito actual hay que seguir todas las competiciones para comprender lo que quiere decir cada frase”. Y volviendo a sus inicios, recuerda que antiguamente no existían profesionales en la disciplina de las batallas, además de no existir herramientas como las redes sociales. “Ahora, los freestylers son estrellas con una gran repercusión dentro de plataformas como Instagram o Twitter”.

Blon siempre ha destacado por su ingenio en sus batallas, aspecto que destaca, además de la frescura, en lo que considera que hace atractivas a las batallas: “Es la improvisación lo que convierten a las batallas en algo único”. Lo compara con las batallas escritas, ya que estas no tienen tanto éxito porque “a la gente lo que le gusta es la improvisación, ver ideas desarrolladas al momento”, afirma el gallo. A su vez, Pérez resalta que “el morbo de ver a dos personas enfrentarse verbalmente” es otro de los ganchos de las batallas. “Es prácticamente como un combate de boxeo pero con palabras”.

El rapero lleva tres temporadas formando parte de la élite, compitiendo en la Freestyle Master Series (FMS), la liga que reúne a los 10 mejores batalleros del país. “Creo que profesionalizarse era muy importante”. Blon señala que “son muchas horas practicando y sometiéndote a mucha presión”, ya que a día de hoy son millones de personas las que siguen a los participantes de FMS. De cara al público, Blon indica que ha sido importante también pasar a ser algo profesional, ya que “cada vez el espectro mediático es mayor y competiciones como la FMS aportan una continuidad y un tipo de espectáculo que los seguidores demandaban”.

Blon sostiene que la masificación del freestyle comenzó a darse en el momento en que pasó de crecer del boca a boca a aparecer en los medios, lo cual le dio mucha más visibilidad. “Gracias a la popularidad que han cogido las batallas aparezco cada lunes rapeando en un programa de Gol Televisión”. Y otras personas como Arkano han ayudado a que el freestyle trascienda más allá de los escenarios”. También ensalza el trabajo realizado por Red Bull y Urban Roosters a lo largo de los años.

De cara a futuro, el batallero divisa dos posibilidades. La primera es que las nuevas generaciones no se sientan atraídas por las batallas y se estanquen en el punto en el que están. Mientras que la segunda, por la cual se inclina más, sería una situación en la que los medios apuesten por las batallas “emitiendo batallas en sus canales o haciendo programas que giren en torno al freestyle y las grandes empresas inviertan en dicha disciplina”. Aclara que su opinión viene de que “los freestylers gozan de una grandísima popularidad, al nivel de muchos jugadores de fútbol de primera división, pero económicamente hablando hay una brecha muy amplia”. Añade que “en el futuro una persona que se dedique a las batallas podrá ganar mucho dinero compitiendo”.

Si bien según Blon, la masificación se dio cuando los medios prestaron atención al movimiento, el mayor punto de inflexión llegó de la mano de Arkano. “Las batallas tuvieron un boom importante fue cuando él hizo el récord de 24 horas seguidas improvisando en la puerta del Sol”, declara el catalán. Asegura que tras ese momento, mucha gente nueva comenzó a conocer el freestyle e interesarse por las batallas. A esto, se le sumaron la ya consagrada Red Bull, la cual recibió más visibilidad que nunca hasta el momento, el impacto que causó Arkano, el crecimiento en las redes y una nueva oleada competiciones emergentes. Pero la mayor de ellas fue el Quinto Escalón, en Argentina. “El Quinto Escalón ayudó a una rápida expansión puesto que se convirtió en un fenómeno viral”, señala Blon. La competición argentina alcanzó los 36 millones de visitas en su batalla más popular, siendo esta la segunda batalla de habla hispana más vista de la historia.

“Creo que la suma de ambas empresas es fundamental para concebir la importancia del freestyle”, responde Blon sobre cuál ha sido más importante para las batallas, si Red Bull o Urban Roosters. “En el caso de Red Bull, obviamente es el gigante del mercado”, matiza, añadiendo que “gracias a ellos las batallas tienen tanta repercusión y los participantes gozan de una gran imagen mediática”. Todo se resume en ese aura que desprende Red Bull. “Hay muchas competiciones a lo largo del año, pero cuando llega Red Bull todo es especial”. Pero no por eso le resta importancia a Urban Roosters, ya que “han creado la primera liga de freestyle a nivel mundial y eso ha conllevado que los freestylers podamos vivir de las batallas mediante un sueldo fijo”, resalta Pablo.