Batallas de Gallos: del parque a fenómeno viral

Las batallas de gallos se han convertido en todo un fenómeno viral en los últimos años. Esta disciplina de combates verbales, a altos niveles, es visualizado por millones de personas. Pero esto no siempre fue así. Las batallas de gallos descienden del género musical rap. En el documental Hip Hop Evolution tratan de investigar el nacimiento de dicho género musical. Se piensa que en una fiesta organizada el 11 de agosto de 1973, por el DJ Kool Herc, fue donde surgió el rap, en el barrio del Bronx, en Nueva York. No obstante, no es hasta 1981 que data la primera batalla documentada, donde se enfrentan los grupos que lideraban la popularidad del rap por entonces: Cold Crush Brothers vs Fantastic Five.

La llegada del rap a España viene acompañada de las batallas, hecho que se da en el año 1984. Con el pasar de los años, el movimiento se va expandiendo poco a poco, creándose los primeros grupos de rap, quienes practicaban a su vez el freestyle con sus amigos en las plazas y los parques. Las batallas de gallos son un enfrentamiento verbal rimado entre dos o más personas. En estas batallas se trata de demostrar la superioridad intelectual o técnica sobre el oponente a la hora de improvisar, para salir así campeón de dicha disputa.

Por lo general, las batallas se organizan y realizan en parques, el lugar que las vio nacer. Se organizan como un torneo de eliminatorias en las que se enfrentan dos personas. Existen varios formatos, pero los más comunes se llaman a minutos y a patrones. En los primeros cada participante improvisa a lo largo de un minuto, mientras que cuando es a patrones a lo largo de dos minutos van realizando intervenciones de 10 segundos. Aunque ahora lo habitual es verlas triunfar en otros escenarios, campos de futbol, plazas de toros y pabellones como el WiZink Center o ante 24.000 personas, como en Perú 2016. Actualmente, los eventos son retransmitidos por YouTube en directo y los de mayor importancia tienen alrededor de un millón de espectadores.

Los participantes más veteranos primero conocieron el rap y derivaron al mundo de las batallas. Es el caso de Neonath: “Conocía el rap americano y sobre el 2002 a SFDK. Fue en 2005 cuando descubrí las batallas al ver a Zatu improvisar”. Es en dicho año que las batallas de gallos comienzan su ascenso a la gloria con la llegada de Red Bull. La marca de bebida energética fue la primera en apostar por el movimiento freestyle, celebrando la primera batalla a nivel nacional en Madrid en 2005.

Sin embargo, Red Bull decidió dejar de organizar batallas en 2009. “Con el parón se fue todo a la mierda”, se sincera Neonath. El rapero, jurado y organizador barakaldés confiesa que fue en 2013, con el regreso de Red Bull, cuando se comenzaron a popularizar a nivel mundial. Y debido al éxito alcanzado ha sido necesario evolucionar y profesionalizar como deporte las batallas. De la mano de Urban Roosters, en 2017 se creó en España la primera liga de batallas de gallos, la Freestyle Master Series (FMS), donde participan los 10 mejores freestylers.

“A la gente le atraen las batallas por el morbo de ver a dos personas enfrentarse verbalmente, como un combate de boxeo, pero con palabras”, destaca el participante de la FMS, Blon. El periodista Mario Castaño define ese punto de atracción del siguiente modo: “Al final no deja de ser un show en el que cada persona tiene su personaje, se forman rivalidades…”. Neonath concreta que el éxito de las batallas radica en su carácter transgresor: “La gente dice cosas que en otro momento no diría”. Por otro lado el gallo amateur, Mario Paez, concuerda con Blon en que “gran parte del atractivo reside en el morbo y en no saber en qué momento un participante puede soltar una frase que haga gritar al espectador”.

Arkano trajo el cambio

Pero ¿En qué momento pasan de realizarse batallas en las calles a llenar estadios de fútbol? El jurado de batallas de gallos Blaster asegura que “las redes sociales han tenido un papel fundamental. Cualquier persona que se mueva por las redes sociales puede ver carteles de publicidad de eventos de batallas. En 2005 la única manera de conocer estos eventos era, generalmente, el boca a boca”. Pero gran parte del público cree que el papel de Arkano ha sido vital en la expansión del freestyle. “Gracias a Arkano se nos deja de ver como bichos raros”, opina Neonath.

“El punto de inflexión en las batallas es la internacional de 2015. Cuando se dan el Arkano vs Dtoke, que tiene casi 40 millones de visitas, Arkano vs Aczino…”, responde el gallo Ato. Neonath coincide: “La batalla más vista era de 2007, Piezas vs Kid Masta. Sobre 2010 tenía unas 800.000 reproducciones. Llegó Arkano vs Dtoke y al cabo de un día ya llegaba al millón”. Blon añade que “las batallas tuvieron un boom importante cuando Arkano hizo el récord de 24 horas seguidas improvisando”. Mario Castaño apunta que “los medios en España comenzaron a darle más difusión tras su campeonato y el récord, lo cual atrajo a mucha gente externa a las batallas”.

Tras ello, la masa de seguidores aumentó considerablemente. Fuera de España han sido otras competiciones las que han acabado dando popularidad a la improvisación. “En el caso de los argentinos la explosión llega con el Quinto Escalón”, asegura el participante de FMS Argentina, Nacho Augenuino. Y es que la batalla con más reproducciones después de Arkano vs Dtoke, es la batalla del Quinto Escalón: Klan & Replik Vs Trueno & Underdann, con 32 millones de visitas. “El Quinto se convirtió en un fenómeno viral”, resalta Blon.

FMS ofreció la estabilidad

Pero no fue hasta 2017 que Urban Roosters creó la primera liga profesional de batallas de gallos. Hasta entonces, los eventos de batallas que se realizaban eran pocos y, en prácticamente todos, el único beneficiado económicamente era aquel que alcanzaba el primer puesto. La competición de mayor relevancia era Red Bull, con carácter anual. Si bien Red Bull es un trampolín mediático, la retribución monetaria no era muy elevada. “Profesionalizarse era muy importante, sobre todo para nosotros los freestylers. Llenábamos campos de futbol y no teníamos ni un sueldo fijo a fin de mes”, se sincera Blon.

“Había una fuga de talento, gente que se podría haber dedicado al freestyle, pero como no había opciones remuneradas de hacerlo, acababan dedicándose a otras cosas”, explica el exparticipante y ahora organizador, Neonath. Y es, según este, precisamente esa fuga de talentos la que obliga a crear una liga remunerada. La aficionada a las batallas, Pilar Ruíz, piensa que “al profesionalizar las batallas, los gallos se pueden dedicar a esto al cien por cien y generar el suficiente dinero como para vivir de ello”. El periodista Mario Castaño añade que “todos los deportes están regulados y tienen su liga o ranking y su competición propia. Las batallas llevan más de 10 años, era el momento de dar el paso”.

Sin embargo, en el mundo de las batallas es un tema de constante debate hacia dónde evolucionarán. Cada año que pasa llega más público, se organizan más batallas, las visitas en las redes aumentan. Es por eso que hay gente que opina que se estancarán e irán decayendo, mientras que otros piensan que seguirán ascendiendo. “Ojalá no ocurra, pero puede que un día baje su popularidad o empiece a ser monótono”, opina Blaster. La aficionada Pilar Ruiz coincide en que “llegará un momento en que se irá perdiendo el interés de la gente y, por otro lado, pocas cosas quedan ya por inventar”.

Al mismo tiempo, el rapero Blon se muestra indeciso entre las dos posibilidades: “Puede que las nuevas generaciones no se sientan atraídas por las batallas y se estanquen”. Aunque se posiciona en mayor medida por que los medios de comunicación apuesten por el freestyle, emitiendo batallas en directo o haciendo programas al respecto. “Creo que en el futuro una persona que se dedique a las batallas podrá ganar mucho dinero compitiendo”, añade. En el mismo sentido se manifiesta Neonath: “Hay quien dice que es una burbuja. Yo no lo veo así, llevan diciendo mucho tiempo que iba a colapsar y no ha ocurrido. Pienso que no es una burbuja y que ha venido para quedarse”.

Red Bull y FMS: incomprensible sin ellos

Además de Arkano, los dos mayores impulsores de las batallas han sido Red Bull Batalla de los Gallos y Urban Roosters, organizador de la FMS. Neonath considera a Red Bull como una pieza fundamental para el crecimiento inicial de las batallas. El mismo diagnóstico realiza Castaño: “Red Bull apostó por las batallas cuando no las conocía nadie”. También Blon considera que Red Bull es el gigante del mercado y que la repercusión de la que disfrutan las batallas hoy en día ha sido gracias a esta marca: “Hay muchas competiciones a lo largo del año, pero cuando llega Red Bull todo es especial. Digamos que es la Champions League de las batallas”.

Asimismo la aportación de Urban Roosters es considerada imprescindible por todos. “Urban ha sido esencial, han creado la primera liga de freestyle y eso ha conllevado que los freestylers podamos vivir de las batallas mediante un sueldo fijo”, confiesa el participante de FMS, Blon. Mario Castaño reitera que “la FMS da la oportunidad de dedicarse a ello y de tener un sueldo”, y añade que “las batallas son lo que son hoy en día gracias a Urban Roosters”. A su vez, Neonath también ensalza esta figura: “Para los pocos medios que tiene ha hecho muchísimo”. Según el organizador, hay que entenderlo desde una escala relativa, ya que si no “a escala absoluta, Red Bull siempre va a tener más medios”. Pero en lo que coinciden todos es en que la presencia de ambos ha sido vital para que las batallas lleguen a donde están actualmente.