Listo para llevar: los táperes arrasan entre quienes comen fuera de casa

La variedad es inmensa. De aluminio, de plástico, redondos, cuadrados, grandes, pequeños, de colores o incluso con dibujos y compartimentos. ¿De qué se trata? Podrían parecer muebles, pero son algo todavía más en tendencia y cuyo éxito no deja de crecer: los táperes. Azul, rectangular y de cristal. Así es el que Iskander Gandoy utiliza cada mañana para preparar la comida que posteriormente llevará a la universidad. Lunes. Seis de la mañana. Guarda el arroz con verduras y la pechuga de pavo que cocinó ayer. Tartera al hombro, está listo para comenzar otra larga jornada. Este pequeño envase se ha convertido en su mejor aliado para comer fuera del modo más saludable posible. Este joven estudiante de 21 años es tan solo un ejemplo de los miles de personas que, debido a sus circunstancias, se han visto en la necesidad de incluir el táper en sus comidas diarias.

El estilo de vida de la sociedad es frenético. Los horarios de trabajo o estudio, en muchos casos, no permiten a los ciudadanos volver a casa para comer. Debido a esta situación, el táper cada vez gana más fuerza en una sociedad repleta de inmediatez: “Salgo de casa a las 7 de la mañana y no vuelvo hasta la noche, mi horario es incompatible con una rutina habitual. Llevarme la comida me ayuda a tener una conducta alimentaria con más orden y control”, sostiene Gandoy. Según un informe realizado en España por la compañía Kantar Group, dentro de las personas que comen diariamente en el trabajo, el 86% opta por el táper, mientras que el 14% restante se reparte entre comer en bares cercanos a la oficina o pedir comida a domicilio. Para muchos, las tarteras se han convertido en la única alternativa factible que permite comer fuera del hogar de un modo saludable a la par que económico. “La falta de tiempo es algo que influye mucho, no llegamos a hacer todas las actividades que queremos en un día, o no da tiempo de comer en casa según los horarios laborales. La comida de táper nos ahorra mucho tiempo”, declara la dietista-nutricionista y CEO de Nutrium, Paula Fernández Giménez.

No llegamos a hacer todas las actividades que queremos en un día, o no da tiempo de comer en casa según los horarios laborales. La comida de táper nos ahorra mucho tiempo Paula Fernández Giménez — dietista-nutricionista y CEO de Nutrium

Útil... ¿y sano?

Los expertos coinciden en que siempre que esté bien planteada e incluya preparaciones para llevar equilibradas, el táper es una opción compatible con una dieta beneficiosa para la salud. Para el codirector del centro de nutrición Nutry Gente, Carlos Rodríguez, las tarteras son una alternativa más que recomendable a la hora de alimentarse fuera de casa: “No está reñido para nada con comer de forma saludable y con comida de calidad. Si se preparan bien, se pueden cubrir las necesidades nutricionales diarias”. Existen múltiples combinaciones e ingredientes con los que crear distintos platos, no obstante, la ensalada es una de las recetas más comunes a la hora de preparar un táper. Se trata de una elaboración sencilla y versátil que permite decenas de mezclas: “Tiene miles de combinaciones y variaciones, podemos incluir infinidad de verduras, añadir algo de proteína, fruta, frutos secos, aceitunas o legumbres. Además, una de las mejores opciones es aliñarlas con aceite de oliva virgen, vinagre de manzana o limón”, afirma la coach nutricional de Nusabi, Begoña Masip.

No está reñido para nada con comer de forma saludable y con comida de calidad. Si se preparan bien, se pueden cubrir las necesidades nutricionales diarias Carlos Rodríguez — codirector de Nutry Gente

'Batch cooking'

Un estudio realizado por ASM Grupo asegura que el 32,8% de los españoles come fuera de casa durante los días laborables. El auge del táper en la sociedad ha impulsado la creación de métodos mediante los cuales poder organizar todas las comidas sin la necesidad de cocinar a diario. Esto es lo que en el mundo 'foodie' se conoce como 'batch cooking'. Como su propio nombre indica, este nuevo movimiento significa 'cocinar por lotes', es decir, dedicar un solo día a preparar los platos de toda una semana. Posteriormente, esas elaboraciones se guardan en diversos recipientes dentro de la nevera y se van consumiendo sin el esfuerzo diario de tener que prepararlos. Sin embargo, este método exige un cuidadoso control de las distintas comidas con el fin de comprobar que, a medida que va transcurriendo la semana, continúan siendo aptas para el consumo. Se trata de una actividad muy planeada y organizada para optimizar el tiempo en la cocina y que al mismo tiempo, si se realiza correctamente, permite seguir unos patrones alimentarios saludables.

Según Fernando Carrasco, codirector del centro de nutrición Nutry Gente, es una opción adecuada que puede ayudar a lograr una alimentación sana y compatible con el rápido modo de vida de la sociedad: “Mientras se sigan unos requerimientos mínimos en cuanto a la conservación de los platos que preparamos, es una opción muy válida para ahorrar tiempo en nuestro día a día. Es complicado encontrar trabajos que permitan suficiente tiempo para hacer guisos o comidas que requieran más tiempo para su elaboración, sobre todo los días entre semana”.

Un buen táper podría contener una parte de verduras u hortalizas, otra de proteínas saludables como la carne, el pescado, o los huevos y una última de cereales o patata Paula Fernández Giménez — dietista-nutricionista de Nutrium

Este nuevo movimiento necesita una organización previa del menú para posteriormente cocinar los diversos platos. Es fundamental tener en cuenta este paso, dado que será el que permita que las elaboraciones semanales sean equilibradas y saludables. Por ello, hay que prestar especial atención a los ingredientes de cada grupo de alimentos que formarán las recetas. La carne, las legumbres, los vegetales, el pescado y los hidratos de carbono son alimentos clave para la preparación de los táperes con los que se puede jugar para conseguir las combinaciones más saludables y deliciosas. “Hay que valorar el resto de comidas diarias para combinar bien los distintos grupos de alimentos, pero un buen táper podría contener una parte de verduras u hortalizas, otra de proteínas saludables como la carne, el pescado, o los huevos y una última de cereales o patata”, explica la dietista de Nutrium, Paula Fernández Giménez.

Táperes en Internet

Lograr una alimentación más equilibrada, el ahorro de tiempo y dinero y evitar el desperdicio de comida son tan solo algunos de los beneficios que puede suponer el correcto funcionamiento del 'batch cooking'. Además, esta nueva forma de cocinar cuenta con el apoyo de redes sociales como Instagram, en la que algunos usuarios comparten sus recetas aptas para táperes con el fin de ayudar a otros: “Normalmente, suelo cocinar los domingos para toda la semana, pero pensar de repente más de siete platos no es una tarea sencilla. Cuando me quedo sin ideas o me apetece innovar un poco con los platos, busco recetas fáciles en redes como TikTok o YouTube. Me gusta conseguir un poco de inspiración y luego adaptar las preparaciones a mis gustos y a los ingredientes que haya en casa”, explica el joven Iskander Gandoy. El 'hashtag' #batchcooking alberga en Instagram más de 286.000 publicaciones con platos, consejos o menús con los que conseguir nuevas ideas.

Busco recetas fáciles en redes como TikTok o YouTube. Me gusta conseguir un poco de inspiración y luego adaptar las preparaciones a mis gustos y a los ingredientes que haya en casa Iskander Gandoy — estudiante

Las redes sociales no son los únicos que deciden aprovechar la rentabilidad del mundo del táper, ya que en la actualidad, son cada vez más las páginas webs que ofrecen este tipo de comida, incluso sin la necesidad de cocinarla uno mismo. Tal y como afirma la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE), en 2020 la venta de platos preparados creció un 8,7% y alcanzó las 643.990 toneladas. Pero ¿de qué tratan estas plataformas? Su 'modus operandi' es sencillo: envían a sus clientes comida previamente cocinada en táperes de usar y tirar. De este modo, los usuarios simplemente han de calentar unos minutos los envases en el microondas y disfrutar de la rapidez de este método, que, por otra parte, tiene un precio más elevado que el 'batch cooking'. Wetaca o TupTup son tan solo dos ejemplos dentro de la multitud de empresas de táperes listos para comer que abundan en Internet. Se trata de un paso más para el establecimiento y la permanencia de las tarteras en la sociedad. Una práctica que no ha hecho más que comenzar y que continuará siendo muy recurrente y necesaria, dado que ayuda a acompañar el ritmo de vida de una sociedad cada vez más acelerada.