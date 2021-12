Pasaporte COVID: la medida estrella cuando se prefiere evitar lo que hay que hacer

Resulta sorprendente que tras un año y medio de contacto con el Sars-CoV-2 y cientos de investigaciones publicadas, el lehendakari prefiera aplicar medidas de eficacia cuestionables por la ciencia, en lugar de aquellas que parecen tener más rigor.

El pasaporte COVID es sin duda la medida menos eficaz de todas las propuestas. En primer lugar, porque genera una sensación de falsa seguridad entre quienes lo tienen, ya que la vacuna no impide el contagio ni la propagación. Es decir, a pesar de que tengamos la pauta completa de vacunación (tercera dosis incluida) podemos contagiarnos, aunque más levemente, y podemos contagiar a otros. En segundo lugar, porque pueden surgir serios problemas con las personas que no se han vacunado, algo de lo que ya han advertido técnicos del Ministerio de Sanidad o prestigiosos epidemiólogos en revistas especializadas.

Nuestro territorio presentaba índices de vacunación infantil superiores al 98% en 2019, lo que significa que no existe un problema de antivacunas en nuestro entorno. Esto se ha logrado durante años de trabajo y esfuerzo educativo en la Sanidad pública. En cada centro de salud y en cada consulta de pediatría se informaba y resolvían las dudas de la población, algo que hoy hacen tertulianos y blogueros. Quienes evitan vacunarse no son antivacunas, solo están mal informados. Necesitamos recuperar su confianza y para ello hace falta reforzar la plantilla de Atención Primaria, no despedir 4.000 sanitarios como hizo Sagarduy en octubre.

Como alternativa, existen varias medidas fáciles de aplicar y muy eficaces para la contención de esta nueva ola que ya han sido aplicadas en otros lugares y que siguen el mismo enfoque de medidas ya aplicadas en hospitales de Osakidetza con incuestionable éxito: plan COVID Zero. Este enfoque consiste en atacar principalmente el medio de transmisión del virus.

A modo de ejemplo, imaginemos que en un pueblo la gente enferma por beber agua contaminada. Con el enfoque seguido hasta ahora aseguraríamos camas para tratamientos, dispondríamos de medicamentos e incluso vacunas, pero seguiríamos bebiendo agua contaminada. Con un plan Zero se potabilizaría el agua y se aislaría a los que ya estén enfermos para evitar contagios.

Siguiendo el conocimiento científico disponible hasta el momento, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en detección precoz de contagios, reducir los lugares de transmisión, reducir la exposición cuando sea inevitable y aislar los contagios

Siguiendo el conocimiento científico disponible hasta el momento, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en detección precoz de contagios, reducir los lugares de transmisión, reducir la exposición cuando sea inevitable y aislar los contagios. Las medidas para la detección precoz son ya muy conocidas: más rastreo, más contratación de personal, refuerzo intensivo de recursos económicos y humanos en Atención Primaria y, por supuesto, recuperar las consultas presenciales para detectar precozmente descompensaciones de pacientes crónicos o indicios de COVID persistente.

Reducir los lugares de transmisión. Sabemos que el coronavirus se transmite principalmente por el aire en entornos de baja ventilación, donde el aire que expulsamos se acumula. Con lo cual, solo tenemos que convertir los espacios cerrados en espacios bien ventilados. Esto es fácil de conseguir ya que exhalamos CO2 con la respiración, por lo que podemos medir qué bien o mal ventilado está un lugar. Instalando medidores de CO2 en los centros de trabajo, medios de transporte, hostelería, centros deportivos, escuelas, etc., sabremos si estamos en un entorno de transmisión o no.

Junto a esto, solo tendríamos que aplicar los protocolos que ya han sido seguidos en los centros educativos sobre ventilación sistemática, aforo de espacios y uso de la mascarilla. Otras medidas sencillas podrían ser trasladar al aire libre todas las actividades que sean posibles o instalar filtros HEPA en entornos que no puedan ser ventilados.

La última ocurrencia es dejar sin vacaciones a un personal de Osakidetza agotado y con sobredemanda de trabajo y reducir las consultas presenciales para camuflar la falta de contratación pública. Todo al revés

Por último, probablemente el más habitual, facilitar el aislamiento de los contagios, especialmente en la infancia. Para esto es cierto que hace falta una gran implicación del Gobierno, ya que solo es verdaderamente eficaz si lleva aparejado un apoyo institucional económico, laboral y social. Con todo, el dinero invertido ahorraría cientos de miles de euros en tratamientos médicos, bajas laborales o subsidios por incapacidades tras la enfermedad.

¿Mejor el pasaporte COVID que nada? Sin duda. Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, pero el pasaporte COVID no hace nada por sí mismo para parar la propagación de la enfermedad, eso corre por cuenta de la vacunación. La medida del pasaporte sirve para aparentar que se hace algo mientras no se toman medidas necesarias.

Nos enfrentamos a un mes complicado donde se van a disparar los contagios, y con la sensación general de que los datos son malos pero las medidas adecuadas no llegan. La última ocurrencia es dejar sin vacaciones a un personal de Osakidetza agotado y con sobredemanda de trabajo y reducir las consultas presenciales para camuflar la falta de contratación pública. Todo al revés.

*Asier Muñoz es responsable de Salud de Ezker Anitza-IU y Jon Hernández, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU en la comisión de Salud del Parlamento Vasco.