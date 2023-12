Proteger la salud y el medio ambiente por imperativo moral

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 recogía que los municipios de más de 50.000 habitantes -como es el caso de Bilbao- debían establecer antes del año 2023, mediante una ordenanza, una zona de bajas emisiones (ZBE). Es decir, en Bilbao, el Gobierno Municipal llega tarde. Como ciudad vamos con retraso no por casualidad, sino por la falta de convicción real del gobierno del PNV y del PSE, respecto a la importancia y urgencia de adoptar medidas ambiciosas para mejorar la sostenibilidad urbana.

Desde Elkarrekin Bilbao allá por 2019 ya defendimos lo que nosotras denominamos Bilbao Central, una zona protegida en el centro de la ciudad, libre de emisiones contaminantes. Por ello, estamos convencidas de que no era necesario esperar tanto tiempo para hacer esta ordenanza.

Todo lo dicho describe que la normativa para regular una ZBE en Bilbao, inicialmente aprobada en el pleno municipal del mes de diciembre, nace más por una obligación legal, que por una convicción política. Desafortunadamente, a estas alturas del siglo XXI, todavía muchos partidos políticos no han comprendido que proteger la salud pública y el medio ambiento es un imperativo moral antes que una obligación legal.

Con todo y aunque consideramos que tener un primer texto normativo en esta materia es un avance, lo más lógico hubiese sido aprovechar el retraso para elaborar una ordenanza con mucha más rotundidad ambientalista y hacerlo, además, de manera abierta y participativa para prevenir al máximo los previsibles conflictos inherentes a cualquier avance o cambio legal suele. Pero tampoco ha sido así, por ello la nueva Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Bilbao nace sin apenas convicción ecologista y se conforma con cumplir los mínimos que marca la ley estatal.

Desde el Gobierno Municipal, en vez de asumir una evaluación anual de la nueva normativa y así poder corregir cuanto antes los errores que se detecten o incluso valorar -si es positivo para la ciudad- su extensión a más zonas de Bilbao, han preferido ser conservadores y ajustarse a los dos años que recomienda la ley. De la misma manera que tampoco han asumido proactivamente como obligaciones legales, los valores límite de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus Guías de Calidad del Aire.

Y aun teniendo en cuenta que impulsar la participación en el diseño de las políticas públicas es un deber del buen gobierno, la realidad es que el proceso que se ha seguido para la elaboración de la ordenanza ha seguido el mismo patrón al que nos tiene acostumbrado este Gobierno Municipal, en el que el único momento en el que la ciudadanía va a poder aportar es en el período formal de alegaciones. Esperemos, al menos, que se asuman las aportaciones de los sectores sociales y ecologistas de Bilbao.

En definitiva, nosotras con nuestro trabajo político e institucional seguiremos empujando a favor de la sostenibilidad social y ambiental de Bilbao, porque, como bien dice la experta y directora de Prácticas Urbanas de Naciones Unidas, Shipra Narang, “menos coches y más árboles significa más felicidad”. Ya no es una opción, ni siquiera una decisión política, la actual crisis climática y energética nos lo impone; por ello es necesario iniciar cuanto antes, una transición ecológica global en la que la movilidad urbana tiene mucho que decir. Obviamente, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser algo progresivo, pero a la vez imparable. Pero sin ninguna duda, en las ciudades, tenemos que lograr vivir, trabajar y habitar de una manera más respetuosa con nuestro planeta y con nosotros mismos. No hay planeta B.