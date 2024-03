Una triste historia urbana, la salud frente al poder

Te encuentras ante la lectura de una triste historia urbana de Bilbao. Una historia basada en hechos de la vida real. Fundamentada en un triángulo isósceles que tiene como protagonistas a, por un lado, Sader y Profersa, dos empresas con un potencial altamente contaminante, una gestionando residuos muy peligrosos y la otra produciendo fertilizantes químicos; por otro lado, el Gobierno municipal de PNV y PSE, para el que sacar a estas empresas no es una prioridad política, y un tercer lado, representado por miles de vecinos y vecinas de los barrios de Zorroza, Olabeaga, Basurto, Ribera de Deusto, San Ignacio y Sarriko; vecinos y vecinas directamente afectados por estos malos humos que llevan más de 37 años soportando picores y olores nauseabundos y reclamando de manera justa que estas empresas salgan del casco urbano bilbaíno.

Mientras tanto, casi cuarenta años de excusas por parte de diferentes gobiernos municipales. La lista es larga: que si los retrasos son debidos al soterramiento de Renfe que depende del Gobierno central; que si para actuar, primero es necesaria la aprobación del Plan Especial de Punta Zorroza y eso lleva su tiempo; que si son empresas molestas pero no contaminantes, etcétera. Demasiadas excusas y ninguna solución. Cuando lo mínimo que debiera de hacer un buen gobierno es prevenir y controlar a estas empresas con el objetivo de velar por nuestra salud pública.

Desde la perspectiva de la prevención de crisis, sobre todo cuando hablamos del tratamiento de residuos peligrosos, hace cuatro años, desde nuestro grupo municipal solicitamos actualizar el Plan de Emergencia para incluir a la empresa Sader SA como un espacio singular de alta generación de riesgo. Nuestra propuesta fue rechazada por el gobierno. Ni siquiera el reciente desastre medioambiental y humano provocado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, sucedido apenas un mes antes, incentivó al gobierno para reforzar la prevención con este tipo de empresas peligrosas que operan dentro de núcleos urbanos.

Si bien, desde la perspectiva del control de emisiones y calidad del aire, y sin saber en qué medida el contexto electoral ha soplado a nuestro favor, algo hemos podido avanzar. Ya que después de una intensa negociación con el Área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento, en el pleno de febrero conseguimos arrancar el doble compromiso de, como tarde en el mes de abril, activar el medidor de calidad del aire situado Parque del Ferial de Zorroza que lleva casi un año fuera de servicio; y en segundo lugar, volver a solicitar al Gobierno vasco la instalación urgente de dos unidades móviles de medidores de calidad del aire. Concretamente el de Elorrieta -San Ignacio que el Gobierno vasco quitó en 2010, y también volver a instalar el situado en Zorroza junto a Sader y Profersa que fue saboteado hace casi un año.

Debido al poder que aparentan tener Sader y Profersa, no nos sorprende que a día de hoy no exista ni un solo medidor de calidad del aire operando en su entorno cercano, pero sí nos parece muy grave que desde el Ayuntamiento no se haya insistido más en la necesidad y urgencia de contar con una red de medidores de calidad del aire en los barrios colindantes a estas empresas. Hablamos de salud pública.

Efectivamente, no sabemos si el actual contexto electoral ha soplado a nuestro favor, pero lo que sí sabemos es que desde Elkarrekin Bilbao no vamos a parar hasta que estos tres medidores de calidad del aire estén operativos, controlando cada día, cada hora y cada minuto las emisiones de Sader y Profersa. De igual manera que seguiremos insistiendo en la necesidad de que este tipo de empresas no se instalen cerca de núcleos urbanos. Porque por mucho poder que tengan algunos grupos empresariales, con la salud pública de los barrios, ni se juega ni se negocia.