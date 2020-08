Vox en el Parlamento Vasco

La Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que pueda presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el Pleno de Control, así como su número de asistentes, reducido ahora a un único asesor. Todo ello respecto a la última vez en que el Grupo Mixto lo conformaba un solo partido político y un solo diputado -es decir, UPYD y servidor, en la X Legislatura (2012-2016)-. Teniendo en cuenta mi experiencia, trataré de explicar mi punto de vista sobre la cuestión.

La irrupción de nuevos partidos políticos en las distintas instituciones y, en concreto, en los diferentes parlamentos, es algo que generalmente incomoda a los viejos partidos políticos. De hecho, una de las razones que enarbolan los nuevos partidos políticos para reclamar que les votemos es precisamente que serán incómodos frente a los viejos partidos y frente al 'statu quo' reinante. Desde un cierto adanismo entreverado con la arrogancia que provoca la inexperiencia, nos prometen el oro y el moro, cambios profundos, un antes y un después desde su irrupción parlamentaria… y medidas nunca vistas o escuchadas antes.

Normalmente, la cosa no es para tanto y, en todo caso, el tiempo pone a cada cual en su sitio o, al menos, nos hace medir (y recordar) las cosas en su justa medida. En todo caso, su presencia es un incordio para los partidos políticos ya asentados: no solo tendrán que repartir con un nuevo actor político los recursos dinerarios de la Cámara legislativa sino que, además, tendrán que repartir los tiempos de intervención y su presencia en las distintas ponencias y comisiones, y, lo que puede ser mucho peor para sus intereses y sus comodidades: habrá supuestamente un nuevo discurso y se escucharán nuevos argumentos (buenos o malos pero seguramente distintos), lo que hará que al menos algunos de los viejos partidos deban variar, corregir o completar su discurso político repetido durante años.

En definitiva, la irrupción de un nuevo partido es una molestia y un incordio para los viejos (y, en principio, bueno para la política, porque se amplía la competencia electoral y podría ser un acicate para todos los actores implicados), ya que estos (los partidos viejos) lo que habitualmente quieren es que las cosas no cambien o, al menos, no cambien tanto como para dejarlos a ellos en fuera de juego.

En el Parlamento Vasco, además, tienen el recuerdo reciente de UPYD, cuyo diputado (un servidor), terminó batiendo todos los récords de iniciativas presentadas e intervenciones realizadas y, lo que más los incomodó, llevó a la Cámara vasca unas cuestiones y unos argumentos nunca esgrimidos antes y, desde luego, nunca con tanta fuerza, en relación a cuestiones como el terrorismo, la manipulación informativa de los medios públicos de comunicación, el adoctrinamiento educativo en las aulas, la injusta ley electoral o la política de imposición lingüística, y no digamos ya en relación a temas como el entramado institucional vasco, la foralidad o el Concierto Económico. Tanto en la primera como sobre todo en la segunda legislatura hubo amagos de otros grupos (especialmente, del PNV) para reducir nuestros recursos humanos y nuestros instrumentos de intervención política pero finalmente no terminó nunca de concretarse y siempre (o casi siempre) pudimos desarrollar plenamente nuestras tareas.

Como UPYD en la X legislatura (2012-2016), VOX es ahora el único integrante del Grupo Mixto. En la IX legislatura (2009-2012), UPYD compartió Grupo Mixto con Ezker Batua y EA, razón por la cual nos repartíamos los tiempos y las iniciativas parlamentarias que correspondían al Grupo (por ejemplo, en lugar de intervenir diez minutos, interveníamos 3, o, en lugar de tener presencia en todas las comisiones, nos las repartíamos, o teníamos una sola portavocía, que hacíamos que rotara). No hay que olvidar que los parlamentos suelen conformarse por Grupos Parlamentarios, que vienen a ser la unidad básica de distribución de derechos y obligaciones, con algunas salvedades que determina e introduce en ocasiones la Mesa, órgano de gobierno del Parlamento.

Es razonable pensar que no puede ser lo mismo un Grupo Parlamentario que tenga 30 parlamentarios que otro que disponga de 3 o incluso de uno solo. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario del PNV tiene 31 diputados y el de VOX… solo uno. En mi segunda legislatura (único miembro del Grupo Mixto), tuve, obviamente, muchos menos recursos humanos y económicos que el resto de Grupos para hacer mi labor en el Parlamento Vasco; sin embargo, dispuse de prácticamente los mismos derechos de intervención política que el resto de grupos, lo que algunas veces unos y otros me lo recordaban (recuerdo un Pleno de Control donde estuve interviniendo ininterrumpidamente durante más de hora y media defendiendo distintas preguntas e interpelaciones ante los distintos miembros del Gobierno Vasco, mientras los demás diputados nos miraban como si mirasen un partido de tenis).

Ahora, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que puede presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el de Control, así como su número de asistentes, asignándole finalmente un solo asesor. Que tenga menos tiempo de intervención que el que tuvo UPYD en su momento me parece bastante entendible, porque no parece que sea razonable que un Grupo Parlamentario de un solo diputado pueda intervenir tanto tiempo como un Grupo Parlamentario de 30 diputados. Yo disfruté de esa supuesta ventaja, lo reconozco. Y, del mismo modo, añado que no es demasiado relevante poder intervenir tanto tiempo como los demás, ya que lo que puede decirse en diez minutos puede igualmente decirse en tres, para lo cual, eso sí, habrá que reunir argumentos, ir al grano y no irse por las ramas. En mi época, un director de un periódico relevante me definió por ello como “francotirador”, ya que reducía mis tiempos e iba directo a la cuestión. En conclusión, esta decisión no me parece ni injusta ni excesivamente lesiva para los intereses de VOX.

Además, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir el número de iniciativas parlamentarias que pueda registrar y defender VOX. Si en mi segunda legislatura podía presentar una Proposición No de Ley o una Moción en cada Pleno Ordinario y dos interpelaciones y cuatro preguntas en cada Pleno de Control (casi nunca presentábamos tantas), VOX verá reducida esta capacidad política y, por lo tanto, su capacidad para tratar aquellos temas que la formación considere más de su incumbencia. En todo caso, podrá mostrar su posición en relación a todas las iniciativas que presenten el resto de grupos, y no le faltarán opciones para dejarse oír, tanto en los plenos como en las distintas comisiones que se constituyan. Ve reducida, como digo, su capacidad de iniciativa, pero, siendo una sola diputada, no lo considero algo demasiado lesivo para sus intereses. Porque, además, el hecho de ser un solo parlamentario, te impide poder abarcar todos los temas que se traten; y es preferible, desde luego, concentrar fuerzas y preparar bien aquellos en los que uno decida intervenir.

Finalmente, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir a un único asistente la ayuda administrativa y burocrática de la que disponga VOX para registrar iniciativas propias o enmendar iniciativas ajenas así como para poder analizar y enmendar también los distintos proyectos de ley que se debatan y voten. Esto tendrá especial relevancia con cada Proyecto de Presupuestos, que habitualmente exige un enorme trabajo de análisis y estudio. A buen seguro, VOX deberá contar con ayuda externa para desarrollar semejante tarea (por cierto, lo contrario de lo que suelen hacer los grupos grandes, a algunos de cuyos asistentes no se les verá jamás por el Parlamento Vasco). En mi segunda etapa dispuse de tres asistentes y su trabajo fue esencial para llevar a cabo el enorme trabajo político que desarrollamos. Digan lo que digan los populistas, son el instrumental indispensable para que el diputado pueda desarrollar mejor su tarea, ya que solo sería incapaz de abarcar todos los temas y de realizar el trabajo que los ciudadanos esperan de sus representantes. Por lo tanto, que VOX vaya a disponer de un solo asistente supondrá una limitación evidente para poder desarrollar su trabajo político.

En mi época, la Mesa del Parlamento Vasco no se atrevió a reducir en las mismas proporciones nuestros tiempos parlamentarios, nuestra capacidad de iniciativa ni nuestros asistentes. Es probable que lo hagan ahora porque reducírselo a una formación como VOX está mejor visto, y porque, al menos en parte, estas decisiones vienen a concretar la promesa que algunos grupos hicieron en relación a la implementación de un cordón sanitario contra VOX. Como he explicado, algunas decisiones no le supondrán un perjuicio grave para la formación política pero otras sí perjudicarán su actividad. Así las cosas, y más allá de que VOX utilice estas decisiones en su beneficio, puesto que esta decisión de la Mesa es definitiva, VOX deberá amoldarse a lo que tiene y tratar de superar los obstáculos que le han puesto. Olvidarse de ello y concentrarse en desarrollar el mejor trabajo político posible, lo que requerirá horas de dedicación y empeño. Instrumentos no le van a faltar. Por lo demás, les tocará, como al resto, ordenar ideas, marcarse propiedades y concretar temas. Y lo que no suele hacerse siempre: sin estridencias ni demagogias ni salidas de tono, tratar con su acción parlamentaria de mejorar la vida de los ciudadanos. Y más allá de la opinión que los ciudadanos ya tenemos de ellos, por sus actos los juzgaremos.

* Gorka Maneiro es asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional.