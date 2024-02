Creada la fundación del nuevo Memorial en honor a las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria

El Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava y el Obispado han firmado las escrituras de constitución de la Fundación Memorial del 3 de Marzo, que tiene como objetivos “recuperar, dignificar y transmitir la memoria de las víctimas del 3 de marzo, así como la memoria de la lucha obrera y democrática”. Se plantea que de cara al 50 aniversario de la masacre de la Policía Armada se pueda inaugurar el espacio en el propio templo donde se produjeron los hechos, la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, el diputado general de Álava, Ramiro González, y el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, han rubricado el documento como patronos natos de la Fundación. El Estado se comprometió a financiar el proyecto, con 600.000 euros y a instancias de EH Bildu, pero no está entre las instituciones constituyentes.

Melgosa ha destacado que se trata de “un día histórico”, ya que “se pone una base firme y sólida para hacer realidad el futuro espacio Memorial del 3 de Marzo”. “Hoy no es día de mirar al pasado, es día de mirar al futuro; hoy es el día 1 del Martxoak 3 Memoriagunea y damos satisfacción a un anhelo hondamente sentido por todos los y las gasteiztarras”, ha añadido. La consejera, presidenta de la Fundación, ha señalado que “poner en valor la memoria democrática de esta ciudad y este país, ejemplificado en la colaboración público-social, es el mejor modelo de construir país”. “El 3 de marzo ha de ser un proyecto compartido. No puede ni debe ser el proyecto particular de nadie. Puede y debe ser el proyecto de todos y todas”, ha reivindicado.

Las cuatro instituciones, que han aportado un capital inicial de 40.000 euros, son patronos natos de la Fundación, mientras que las asociaciones memorialista Martxoak 3 y Memoria Gara son miembros del Patronato de la Fundación, como representación de la iniciativa social. En este sentido, Nerea Martínez, miembro de la Asociación Martxoak 3, será la vicepresidenta de la Fundación. Por su parte, la alcaldesa de Vitoria ha asegurado que la constitución de la Fundación 3 de Marzo supone “un paso determinante para desbloquear un proyecto que hoy está más cerca de convertirse en realidad”.

Etxebarria ha puesto en valor la colaboración interinstitucional a la hora de impulsar un espacio centrado en la memoria democrática y que también “contará con el respaldo del Gobierno de España, que ha manifestado su compromiso de aportar 600.000 euros al proyecto”. El obispo de Vitoria ha mostrado su “satisfacción con el proceso, pese a todas las dificultades que se han presentado” y “contento por llegar a buen puerto, aunque aún falte trabajo por delante”.

“Estamos también tranquilos y confiados en que habrá un buen trabajo, veraz y fiel a la historia, gracias, entre otros, a los dos académicos que estarán en el Patronato a elección de la Diócesis, Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana, ambos reconocidos historiadores y voces respetadas en la ciudad en materia del pasado reciente de Vitoria, como es el 3 de marzo de 1976”, ha explicado.

“Seguiremos trabajando con el objetivo de recordar perennemente las cinco vidas de aquellos obreros, así como el papel de la Iglesia en aquellos años, pocos meses después la muerte de Franco y antes incluso de iniciarse la Transición, la cual estuvo con los obreros y trabajadores, acompañándoles en la defensa de sus derechos y haciendo historia junto con ellos”, ha añadido. “Ese recuerdo debe permanecer en la memoria del 3 de marzo. La fe jugó y seguirá jugando un papel esencial en nuestra sociedad, porque está en nuestras raíces y en nuestra identidad como pueblo”, ha concluido Elizalde.

La Fundación tiene como objetivos recuperar, dignificar y transmitir la memoria de las víctimas del 3 de marzo, así como la memoria de la lucha obrera y democrática, ligada a los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que la Policía Armada asesinó a cinco trabajadores e hirió a decenas de personas que realizaban una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga.

El Patronato de la Fundación, según se recoge en los estatutos de la misma, estará formado por 16 miembros, cuatro patronos natos y 12 vocalías. Los patronos natos son Nerea Melgosa, presidenta de la Fundación, en representación del Gobierno vasco; Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria; Ramiro Gonzalez, diputado general de Álava; y Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Los vocales en representación del Gobierno son José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación; y Aintzane Ezenarro, directora Instituto de la Memoria (Gogora).

Por parte del Ayuntamiento de Vitoria los vocales recaen en Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios; y Pascual Borja, concejal del Servicio para la Convivencia y la Diversidad; mientras que los vocales de la Diputación Foral de Álava son Cristina González, primera teniente de diputado general y diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral; y Jone Berriozabal, diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza.

Por su parte, Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana son los vocales en representación del Obispado de Vitoria y, por último, los vocales en representación de la Asociación Memoria Gara Elkartea son Juan Ibarrondo y José María Flores; y en representación de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo, José Arturo Val y Nerea Martínez. la Fundación Memorial 3 de Marzo quedará formalmente constituida una vez se inscriba en el Registro de Fundaciones.