Las elecciones de los candidatos poco conocidos: dos tercios no ponen cara a Pradales, Otxandiano o Andueza

El Gabinete de Prospección Sociológica (GPS) de la Presidencia vasca ha publicado este miércoles el detalle completo del Sociómetro que trascendió el viernes pasado y que augura un empate a 27 escaños entre PNV y EH Bildu en las próximas elecciones autonómicas, que aún no tienen fecha. Los microdatos dibujan una contienda electoral con candidatos (de momento) muy desconocidos para el gran público e incluso para los propios votantes de cada sigla.

Un 63% de la población no sabe quién es Imanol Pradales, el elegido por el PNV para sustituir a Iñigo Urkullu -cuyas notas empeora claramente- y a un 66% le ocurre lo mismo con el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano. El socialista Eneko Andueza, líder de su partido desde 2021, apenas mejora a ambos (62%), el exdelegado del Gobierno y exdiputado general de Álava Javier de Andrés, del PP, es un desconocido para el 69% y la candidata de Podemos, que ya lo fue en 2020, no suena a un 57%. El sondeo ni contempla a la elegida por Sumar, IU y Equo, Alba García Martín. En el caso de Vox, su portavoz desde 2020, Amaia Martínez Grisaleña, queda fuera del radar para el 83% de la población.

En el caso de Pradales, cuya candidatura se hizo oficial el 27 de enero y que ha emprendido un intensivo de entrevistas y actos públicos, incluidas imágenes disfrazado de Freddie Mercury en Carnaval, ni siquiera mejora en exceso esa media en Bizkaia, donde ha sido más de doce años -y todavía ocupa el cargo- diputado foral de Infraestructuras. Allí el 39% lo conoce, por un 36% de los guipuzcoanos y un 32% de los alaveses. Entre los jóvenes de 18 a 30 años apenas un 17% pone cara a Pradales, que sí supera el 50% entre los mayores de 65 años. Un 40% de los votantes potenciales del PNV también se suma a este desconocimiento general. En el caso de Pello Otxandiano, en las filas de EH Bildu mejora algo ese dato (llega al 63% de conocimiento) pero generalmente es menos popular que Pradales. En las filas socialistas, los simpatizantes conocen más a Pradales y Otxandiano que al propio Andueza. De Andrés es el único que llega a la mitad de los encuestados en alguna provincia. Le ocurre en Álava, donde fue la primera autoridad de 2011 a 2015.

El Sociómetro muestra que el candidato más valorado, a falta de medir a García Martín de Sumar, es Otxandiano. El de EH Bildu llega a 5,3 puntos. Pradales aprueba, con un 5. Después llegan los suspensos: Gorrotxategi tiene un 4,7 -pero su partido destaca que es la más querida entre los jóvenes-, Andueza baja a 4,4, Martínez Grisaleña obtiene 3,5 y De Andrés cierra la lista con 2,8. Urkullu termina su mandato de doce años con 5,6.

El detalle de las notas deja un suspenso para Pradales en Gipuzkoa, una mejor valoración (3,4) para De Andrés allí donde ha gobernado, en Álava, y el dato de que las bases socialistas aprueban con un 5,5 a Pradales por un 6,3 para su propio líder. El Sociómetro revela que los votantes de Vox dan menos nota (0,6) a EH Bildu que a la inversa (1,9).

Mayoría no independentista

Como completo, el sondeo apunta que el grupo más amplio es el de que quienes se sienten “tanto vascos como españoles”. Son el 40% y les siguen quienes son “más vascos que españoles”, un 25%. El 19% se considera únicamente vasco y el 6% nada más que español. A la pregunta sobre la independencia vasca, lo más común es el 'no'. Es lo que responde el 38%, por un 23% de partidarios. El 33% lo valoraría “según las circunstancias” y el 6% no sabe o no contesta. La sociedad se autodefine como más de izquierdas que de derechas, aunque un 54% están una franja identificada como el centro sociológico.

El candidato socialista, Andueza, ha aprovechado los datos para lanzar una reflexión. “El sentimiento independentista cada vez está más a la baja, en mínimos. Pero ni EH Bildu ni PNV se bajan de la burra, porque los discursos de los líderes y de los candidatos de ambos partidos siguen poniendo el acento ahí. Escucho a Arnaldo Otegi o a Pello Otxandiano que siguen defendiendo como fin último la independencia y escucho a Andoni Ortuzar o a Imanol Pradales que también se declaran independentistas”, ha indicado en Onda Cero.

La encuesta de Ikerfel para el GPS se hizo entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Para entonces ya se había lanzado la precampaña de Pradales con el PNV. También Otxandiano, Andueza y De Andrés llevaban semanas dándose a conocer. Por el contrario, fue justamente ese día cuando se confirmó que Podemos y Sumar concurrirán separadamente. Se han hecho 3.030 entrevistas telefónicas, 730 en Álava, 985 en Gipuzkoa y 1.315 en Bizkaia. El margen de error alavés es el más alto, del 3,7%, y del Bizkaia el más bajo, del 2,8%.