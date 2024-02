El Sociómetro prevé un empate entre PNV y EH Bildu en las elecciones vascas y da al PSE-EE la llave de la mayoría absoluta

El Sociómetro de febrero elaborado por la encuestadora Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica (GPS) de la Presidencia vasca arroja un posible empate en escaños entre el PNV de Imanol Pradales y la EH Bildu de Pello Otxandiano en las elecciones de primavera, que aún no tienen fecha concreta. Con todo, el actual Gobierno de coalición de los nacionalistas con el PSE-EE retendría la mayoría absoluta porque la ligera subida de los socialistas de Eneko Andueza compensa la caída del socio mayoritario. La división en la izquierda no nacionalista dejaría a Sumar-IU-Equo con dos escaños y a Podemos en solitario con solamente uno. Ciudadanos desaparece, Vox podría retener un asiento y el PP de Javier de Andrés no pasaría de seis representantes.

Los datos conocidos este viernes -y que se completarán la semana próxima con más información sobre el conocimiento y valoración de los nuevos candidatos de los partidos, por ejemplo- no ofrecen una estimación global del posible resultado en votos, pero sí en escaños. En Euskadi las tres circunscripciones, la alavesa, la vizcaína y la guipuzcoana, reparten los mismos escaños. EH Bildu sería la primera fuerza en dos de ellas, en Álava (casi 30%) y en Gipuzkoa (casi 40%). El PNV retendría su primacía en Bizkaia. Los datos se fundamentan en una participación del 60%, diez puntos superior a la de los comicios de julio de 2020, que tuvieron que celebrarse en esa fecha tras ser aplazados por el confinamiento de la COVID-19.

La 'cocina' deja el resultado en un empate a 27 escaños entre PNV y EH Bildu, lo que implicaría un gran cambio respecto al 31 a 21 anterior. El PSE-EE sería la tercera fuerza con 11 representantes, uno más que en 2020. Evidentemente, podría ser el fiel de la mayoría absoluta de cualquiera de las dos formaciones, aunque Andueza ya ha recalcado que nunca haría lehendakari a un candidato de la izquierda abertzale por motivos éticos relacionados con ETA. No cabría tampoco una posible suma de EH Bildu con las izquierdas, que no pasaría de 30 escaños, lejos de los 38 que implican la mayoría absoluta. El PP pasaría a la cuarta posición con seis asientos. Son los mismos que la coalición con Ciudadanos obtuvo hace cuatro años. Inicialmente, fueron cuatro para los 'populares' y dos para los naranjas pero ahora, tras el salto de Luis Gordillo del segundo al primero, son cinco y uno.

El sondeo ofrece una primera imagen de la división entre Sumar y Podemos, aunque las encuestas se hicieron antes de que se lanzaran las campañas por separado de Alba García Martín, por un lado, y de Miren Gorrotxategi, por el otro. La confluencia de la formación de Yolanda Díaz con IU y con Equo sumaría dos escaños. El sondeo se los entrega en Álava y en Gipuzkoa, de modo que quedaría fuera la propia candidata, García Martín. Son los mismos que ahora tiene IU dentro del grupo compartido con Podemos y por las mismas circunscripciones. En el caso de Podemos -a la espera de la posible coalición con Alianza Verde-, el Sociómetro muestra que lograría representación en Bizkaia, es decir, el acta de la propia Gorrotxategi. Aunque los sondeos miden peor las formaciones pequeñas por el tamaño de la muestra y el margen de error, ambas marcas están o poco por encima o directamente por debajo del listón del 3% necesario para entrar al reparto de escaños. Debido al sistema d'Hondt de reparto de escaños, esos restos pueden ser decisivos para otras formaciones y no necesariamente de izquierdas. Algunos sondeos apuntan a que sería el PP el más beneficiado por la división entre Sumar y Podemos.

Vox tampoco llegaría al listón del 3% en Bizkaia y Gipuzkoa pero sí en Álava, incluso con más holgura que las dos izquierdas divididas. De este modo, mantendría su escaño obtenido en 2020. No se ha confirmado aún oficialmente si repetirá Amaia Martínez Grisaleña, que ha sido la parlamentaria desde entonces. Ciudadanos, que no ha decidido aún si se presentará aunque en todo caso lo haría sin su líder, José Manuel Gil, ni aparece en las estimaciones.

La encuesta de Ikerfel para el GPS se hizo entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Para entonces ya se había lanzado la precampaña de Pradales con el PNV y había iniciado su intensivo de actos, redes sociales y entrevistas. También Otxandiano, Andueza y De Andrés llevan semanas dándose a conocer. Por el contrario, fue justamente ese día cuando se confirmó que Podemos y Sumar concurrirán separadamente. Se han hecho 3.030 entrevistas telefónicas, 730 en Álava, 985 en Gipuzkoa y 1.315 en Bizkaia. El margen de error alavés es el más alto, del 3,7%, y del Bizkaia el más bajo, del 2,8%.