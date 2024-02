Podemos, IU y Equo quieren mantener su coalición municipal y foral en Euskadi a pesar de la irrupción de Sumar

Aunque públicamente nadie quiere aparecer como el responsable último de la ruptura, la evidencia política es que Podemos, por un lado, y Sumar, IU y Berdeak Equo, por el otro, concurrirán por separado a las elecciones vascas, que aún no tienen fecha. Miren Gorrotxategi y Alba García Martín serán las dos candidatas. El único cambio previsto es un acuerdo entre Podemos y Alianza Verde, un partido sin estructura en Euskadi pero que tiene a Juantxo López de Uralde y que ha propuesto encabezar la candidatura por Álava, donde ya fue elegido cuatro veces diputado. Sin embargo, aunque nadie oculta las tensiones surgidas en las últimas semanas, IU y Berdeak Equo mantienen su apuesta por dar continuidad a los grupos compartidos con Podemos tanto en las instituciones municipales como en las forales y que tienen recorrido hasta la primavera de 2027.

Fuentes de IU recalcan que es una cuestión de “respeto” a los compromisos adquiridos en 2023 y también a la propia ciudadanía, que depositó su papeleta para una coalición que durase cuatro años. “Los pactos están para ser cumplidos”, argumentan. Berdeak Equo, aunque con menor incidencia por su inferior representación, también defiende esa misma tesis. Desde Podemos se insiste en que “no hay ninguna noticia” a este respecto. En el pasado, siempre han defendido que la alianza funcionaba de modo satisfactorio a nivel local. Estas coaliciones se llaman Elkarrekin y todo apunta a que Podemos, en su campaña electoral en solitario, apostará por usar también esa marca a nivel autonómico. Desde Sumar prefieren abstenerse de hacer comentarios sobre una situación que no les compete, ya que no existían cuando se configuraron estos gurpos.

Podemos e IU comparten espacio en un puñado de instituciones. Es el caso de las Juntas Generales de Álava. De los tres escaños, uno es de Podemos, otro de IU y el tercero para una procuradora independiente. En las de Bizkaia, los electos son de Podemos pero sí hay asesores de IU. En Gipuzkoa no hay junteros que no sean de la formación morada. En los municipios vizcaínos, hay ediles de IU en Bilbao, Barakaldo o Ermua. En todos los casos los grupos son de dos electos, uno por partido. También en Sopela o Amorebieta-Etxano IU tiene presencia, pero aquí sin que Podemos tenga concejales. A la inversa, Podemos copa toda la presencia de Elkarrekin en Basauri, Berango, Erandio, Elorrio, Getxo, Leioa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapagaran y Urduliz.

En Gipuzkoa, en Donostia Elkarrekin también obtuvo dos escaños, uno para Podemos y otro para IU. No hay más casos en todo el territorio, ya que en Andoain, Eibar, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria y Ordizia todos son de la formación morada. Pasaia constituye una excepción, ya que aquí concurrieron por separado dos candidaturas, una de Podemos y otra de IU. Solamente obtuvo acta la primera. En el caso de Álava, la única plaza con ediles de este espacio es la capital.

Asimismo, el Ayuntamiento de Vitoria es el único en este momento en el que Equo tiene un cargo público. Es Óscar Fernández y lleva siendo edil desde 2015. En la actualidad, la coalición Elkarrekin tiene dos asientos en este pleno, uno de Podemos y el de los ecologistas. Berdeak Equo tiene representación en solitario en Mutriku (un edil) y en Legazpia con una plataforma independiente, ambas en Gipuzkoa. El ejemplo de Fernández ofrece un precedente: en 2020 Podemos vetó a los verdes de la lista para las autonómicas pero nunca se rompió la entente en Vitoria.

El resultado de las negociaciones en Euskadi, que ya no existen, era lo previsible a la luz de los acontecimientos en Galicia y Madrid. En el primer caso, las organizaciones llegaron a un preacuerdo que no fue ratificado por los bases de Podemos y que Pablo Iglesias criticó. En Madrid, Podemos ya no forma parte del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados. El responsable federal de Organización de IU, Ismael González, ha señalado este lunes precisamente que Podemos ha actuado en las conversaciones de cara a los comicios vascos “anteponiendo sus intereses partidarios a los de la ciudadanía”. En el otro lado, los morados entienden que Sumar ha importado en Euskadi las “lógicas divisivas” que operan en otros ámbitos. Los órganos internos de IU avalaron con un 96% la apuesta por una coalición con Sumar frente a la opción de continuar con Podemos.

A falta de que se confirmen y conformen legalmente las dos candidaturas, la confluencia de Sumar, IU y Equo se llamará “Sumar”, a secas, y tendrá a Alba García Martín como candidata. Era trabajadora de Podemos hasta el mismo día en que fichó por la nueva formación de Yolanda Díaz. El referente de IU será el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, parlamentario desde 2016. Será candidato por Álava. Berdeak Equo tendrá el dos por Bizkaia con Carmen Muñoz. Sumar tiene pendiente de definir quién será el cabeza de lista por Gipuzkoa, que será del equipo de García Martín.

En el caso de Podemos, la candidato es Miren Gorrotxategi, la portavoz parlamentaria desde 2020. En el partido se felicitan de que los sondeos la presentan como la más conocida entre todos los aspirantes y también con una buena valoración. De hecho, a falta de que Vox confirme sus planes, es la única que repite de todos los candidatos de hace cuatro años. Concurrirá por su Bizkaia natal con Isabel González de 'número dos'. En Gipuzkoa los candidatos serán David Soto y Miren Echeveste. En Álava, los elegidos en primarias son Guillermo Presa y Gustavo Angulo, si bien es aquí donde se haría hueco a la Alianza Verde de Juantxo López de Uralde.