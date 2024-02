Gorrotxategi lanza la campaña en solitario de Podemos en Euskadi: “Somos más importantes que nunca”

Al son del 'People have the power' de Patti Smith y al grito de 'Sí, se puede', Miren Gorrotxategi (Abadiño, 1967) ya es oficialmente la candidata de Podemos a lehendakari. Hasta ahí. Salvo aviso en sentido contrario, es solamente la candidata de Podemos. Nadie ha comunicado formalmente nada pero las negociaciones con Sumar están rotas. IU y Berdeak Equo, también parte de las conversaciones, sí están dispuestos a concurrir de la mano de Sumar. Ni siquiera ya un acuerdo entre partidos de última hora tendría visos de prosperar, ya que la última palabra la tienen unas bases moradas que ya tumbaron una propuesta de esa naturaleza en Galicia. Así las cosas, a falta de que se hagan oficiales las decisiones, Podemos tiene ya la firme voluntad de iniciar una campaña electoral en solitario. Siente que este espacio se está quedando rezagado con todos los demás partidos ya con la maquinaria en marcha, el PNV con Imanol Pradales, EH Bildu con Pello Otxandiano, el PSE-EE con Eneko Andueza y el PP con Javier de Andrés.

Gorrotxategi -“Miren lehendakari” en el merchandising, en el que se le ve con Pablo Iglesias- ha ganado las primarias internas, en las que se han registrado 1.395 votos. En otoño se explicó que la militancia activa son unas 1.500 personas pero los inscritos totales llegaban a más de 9.000. Ha cosechado el 93,55% de los apoyos. La actual portavoz parlamentaria de la coalición con IU, que ya fue candidata en 2020, no tenía rival aunque sí había una lista alternativa con cuadros que querían entrar en otros puestos de las listas. “Enhorabuena a MIren Gorrotxategi y a todo su equipo. Tenemos una oportunidad única de que en Euskadi haya un Gobierno que se parezca más a lo que vota la gente en Euskadi, un Gobierno nítidamente de izquierdas. Es imprescindible que Elkarrekin Podemos esté más fuerte que nunca. Aurrera, Miren!”, ha señalado desde Madrid Ione Belarra.

Belarra ha mencionado no a Podemos sino a “Elkarrekin Podemos”. Se trata de la marca con la que esta formación se estrenó en 2016, aunque en aquella ocasión era una confluencia con IU y Equo. Actualmente en el Parlamento Vasco la denominación es otra, la de “Elkarrekin Podemos-IU”. Podemos, en estos meses, siempre ha defendido que “Elkarrekin” es una marca consolidada y desea mantenerla. Desde el inicio de las negociaciones siempre cuestionó que, de cara a las generales, la marca para todo el espacio fuese “Sumar”, sin añadidos. El nombre de la candidatura interna que ha utilizado Gorrotxategi en las primarias de su partido ha sido “Elkarrekin Bai”.

Sí es posible un acuerdo con Alianza Verde, pero su relevancia es más simbólica que política. Se trata de un pequeño partido sin estructura alguna en Euskadi aunque su cabeza visible es Juantxo López de Uralde, el candidato más votado en una circunscripción de todos los de Podemos cuando surgió este movimiento y ganó las generales en Euskadi por dos veces, en 2015 y en 2016. Significativamente, la sede de Podemos de Vitoria donde se ha realizado la presentación de la candidatura de Gorrotxategi está también rotulada con los logotipos de Alianza Verde. López de Uralde ya ofreció un acuerdo a cambio de que su formación lidere la lista en Álava.

Gorrotxategi, horas antes del acto, había explicado que no hay que interpretarlo como una ruptura por la vía de los hechos de las conversaciones. Ha querido enmarca dentro de la normalidad de la vida interna de los partidos este tipo de presentaciones. De hecho, ha querido escenificar que todavía es posible el acuerdo. Sumar, en cambio, siempre ha sostenido que la de Gorrotxategi no es una figura “de consenso”. Propuso en su día liderar la hipotética coalición con Alba García Martín, rescatada del propio Podemos en un movimiento que irritó a los interlocutores. La dirigente de Podemos ha manifestado que ella no pretende ser una “línea roja” pero que no pueden aceptar vetos e imposiciones.

Gorrotxategi ha respondido a preguntas en el Parlamento Vasco. Lo ha hecho para valorar la encuesta preelectoral de EiTB que dibuja un escenario de dos escaños para Podemos y uno para Sumar-IU-Equo en caso de que sea ésa la fórmula final. En unidad, la confluencia tendría cinco asientos en el Parlamento Vasco. Podemos, IU y Equo se estrenaron con once en 2016 (ocho morados) y bajaron ya a seis en 2020 (cuatro). Gorrotxategi ha dado las gracias porque “hay mucha gente que valora muy bien” la labor del grupo parlamentario en cuatro años. Sí concede que “la unidad” ofrecería “mejores resultados”. “La unidad nos da más oportunidades. Incluso la de ser palanca para un cambio de Gobierno”, ha indicado. “Igual somos la llave para EH Bildu y nos dan un viceconsejero”, bromeaba uno de los asistentes al pequeño mitin, en el que se han ondeado banderas moradas, tres ikurriñas y bandera de la II República española pedida expresamente por una mujer.

Con Gorrotxategi, que se ha dicho “llena de ilusión”, han estado otros candidatos de Podemos y ha estado arropado por algunos cargos públicos e internos. Gorrotxategi será cabeza de lista por Bizkaia, con Isabel González como 'número dos'. Por Gipuzkoa concurrirá el secretario de Organización del partido, David Soto, escoltado por Miren Echeveste. En Álava se ha votado a Guillermo Presa y a Gustavo Angulo. La candidata ha dicho que toca hablar de energía, de la cesta de la compra, de juventud, de empleo precario, del “desmantelamiento y privatización de Osakidetza” o de la necesaria publificación de la escuela vasca. “Yo no me metí en política para callarme ante las injusticias. Euskadi necesita un giro a la izquierda”, ha clamado.

La candidata ha criticado al PNV, a EH Bildu -del que ha lamentado que considere “progresista” a la “derecha vasca” nacionalista-, al PSE-EE y a las derechas. En su discurso, sin embargo, no ha habido referencias a Sumar. Gorrotxategi ha afirmado que su candidatura “no cae del cielo ni surge de la nada”. Ha explicado que recoge la “experiencia” de cuatro años en el Parlamento. Y ha concluido: “Hoy más que nunca, el cambio es posible. Es posible una Euskadi desde la izquierda. Queremos un cambio, no un intercambio. Podemos en Euskadi es más importante que nunca”.