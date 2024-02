El Gobierno de Urkullu aprueba sus últimas leyes con pactos con EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado este jueves las tres últimas leyes de la legislatura vasca, cuyo final es inminente, aunque el lehendakari guardará unos días más la disolución del Parlamento. “Se nota ambiente electoral, señor lehendakari”, ha bromeado Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, mientras en los pasillos Urkullu ponía cara de póker ante la gran pregunta en el aire. Del pleno han salido tres normas de calado social para regular los derechos en la infancia y la adolescencia, para mejorar las políticas de cooperación y para reforzar los derechos de las personas trans. Dejan en casi 60 el contador total de la tercera y última legislatura de Urkullu.

A pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE y en pleno clima preelectoral, el Ejecutivo ha sumado a las dos principales fuerzas de la oposición en las tres leyes (EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU) e incluso ha cerrado un pacto con las izquierdas y el PP en el caso de la de Cooperación. El lehendakari ha llegado a la Cámara visiblemente sonriente, hasta el punto de compartir confidencias y fotografías con muchos de los 200 invitados que han acudido al pleno, todo un récord de asistencia desde el 'plan Ibarretxe'.

Más derechos para los menores

La primera en ser promulgada ha sido la normativa para mejorar los derechos de los menores. Ha tenido el 'sí' de PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de PP y Ciudadanos -que no ha explicado sus argumentos- y el único 'no' de Vox. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha llegado a decir en la tribuna que era uno de los días “más felices” de su andadura política. “Y no sólo en el Gobierno”, ha enfatizado. Ha destacado el “amplio consenso” obtenido para dar un “paso decisivo” en el impulso de los derechos de la infancia y de la adolescencia. “La norma parte de la filosofía de que la mejor forma de garantizar la protección a la infancia y la adolescencia es promover su autonomía como sujetos”, ha señalado. El socio de Gobierno, el PSE-EE, ha destacado también que el articulado se sitúa “a la vanguardia nacional e internacional”.

Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, ha explicado que una de las claves del consenso es el clima de sintonía logrado antes en la ponencia sobre las agresiones sexuales en la infancia, también en el marco de la Iglesia católica. Asimismo, ha querido arrancar su discurso pidiendo “perdón” por haber aprobado una norma para menores con “todo el corazón” pero sin haber organizado ningún foro de participación con ellos. “Tendríamos que hacer las cosas de otra manera”, ha reseñado.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González ha defendido como mejoras las enmiendas introducidas en el texto final. Ha subrayado la disposición para impulsar que los menores víctimas de delitos como las agresiones sexuales solamente declaren una vez (la denominada “prueba preconstituida”), el impulso al deporte femenino desde edades tempranas y medidas para controlar la publicidad de alimentos o bebidas no saludables. “Estamos contentas”, ha resumido en euskera González. Expresamente ha incluido a IU en sus agradecimientos a pesar de la ruptura de cara a las elecciones entre su partido, Podemos, y las otras formaciones aglutinadas en torno a Sumar.

El PP no se ha opuesto a la ley. Se ha quedado en la abstención y Laura Garrido ha admitido que 20 enmiendas planteadas por los 'populares' se han incorporado. “Eso no quita para decir que es un texto demasiado enunciativa y declarativo. No voy a decir que hemos perdido una oportunidad pero se ha perdido la oportunidad para haber hecho un texto mejor”, ha manifestado. También ha alertado que “se ha retirado” una mención a las Fuerzas de Seguridad del Estado y ha reprochado a EH Bildu que no se acuerde de los niños huérfanos por el terrorismo de ETA.

Más garantías para el 0,7% a Cooperación

La segunda ley aprobada ha sido la de Cooperación y Solidaridad. Tras los acuerdos con EH Bildu, con Elkarrekin Podemos-IU y PP, el texto original ha incluido una garantía real para la promesa ya realizada en la norma anterior, la de 2007, para destinar el 0,7% del presupuesto a esta materia, lo que implicaría duplicar la inversión actual, de unos 50 millones. Hay también una disposición para “no colaborar” con empresas armamentísticas o de tecnología de guerra y una referencia en la exposición de motivos a la solidaridad con la causa saharaui.

Ha tomado nuevamente la palabra Melgosa. “Honor y satisfacción”, ha dicho en su segundo discurso de la sesión. “Es un hecho muy significativo: la solidaridad nos une”, ha expresado. La han apoyado PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y Ciudadanos. La consejera ha destacado también el trabajo compartido con entidades sociales, oenegés y otras organizaciones. Sobre su punto más relevante, ha indicado que “la ley consolida el compromiso solidario con la provisión de fondos suficientes para el desarrollo de la política”. Hasta la fecha, apenas el Ayuntamiento de Vitoria había cumplido regularmente con el 0,7% y con alcaldes de PNV, PSE-EE o PP.

Iñigo Martínez Zatón, de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos-IU ha iniciado su intervención citando a Ignacio Ellacuría y a Karl Marx y ha enumerado el trabajo del “ecosistema” vasco de cooperación. Se ha felicitado de que el trámite de enmiendas ha permitido eliminar puntos “críticos” del texto inicial del Gobierno de Urkullu. Igualmente, ha alertado de que toca pasar del papel a medidas efectivas de “transformación” para cambiar el mundo. “Si todo el planeta tuviera el nivel de consumo de Euskadi, necesitaríamos 2,6 planetas [...]. De la desgracia de una mayoría surge la felicidad de una minoría”, ha clamado. En la tribuna ha estado acompañado de un pañuelo palestino y ha denunciado un “genocidio en curso” perpetrado por Israel y que CAF continúa constuyendo un “tranvía del apartheid” en territorios ocupados. Ha terminado la intervención despidiéndose ya que no participará en las listas de Sumar, IU y Equo en las elecciones próximas. Se centrará en dirigir el partido.

Por parte de EH Bildu, Diana Urrea ha mencionado igualmente el “genocidio televisado”. También ha exhibido una pequeña bandera palestina. Ha exhibido también la “preocupación” de que entren “agentes con ánimo de lucro” a la cooperación internacional en contraposición con el “orgullo” que supone el trabajo de entidades como el Aita Mari, el barco que rescata migrantes en alta mar. Pero ha destacado que en un contexto internacional de auge de la extrema derecha y recortes sociales se ha trabado un acuerdo de ámbito vasco.

Por parte del PP, Carmelo Barrio ha destacado el “espíritu constructivo” que ha presidido el acuerdo para la tramitación de la ley y ha querido poner en valor igualmente la labor “ejemplar” de las entidades sociales vascas. Para Barrio es especialmente relevante la inclusión de la mención al Sáhara por los importantes “lazos” existentes con Euskadi. “Esa referencia es más que simbólico. Es ejemplarizador”, ha señalado. Ha mencionado también que la normativa estatal salió adelante en 2023 en las Cortes Generales con un amplio consenso, también con el voto 'popular'.

Autodeterminación y despatologización: claves de la ley trans

La nueva normativa para ampliar los derechos de las personas en situación de transexualidad había partido no del Gobierno sino de un acuerdo previo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU alcanzado ya hace dos años. Modifica un marco anterior de 2012, aunque ya fue retocado en 2019. A él se han sumado EH Bildu y Ciudadanos, que también han votado a favor de la reforma. El PP ha votado no y Vox ni siquiera ha estado presente. El colectivo Naizen, de apoyo a las familias con menores trans y presente en el Parlamento, ha destacado que la ley ha llegado en el aniversario de la muerte del joven Ekai, de 17 años, que se suicidó en 2018 “a la espera de un tratamiento hormonal”. Naizen ha encajado la nueva normativa como “un paso más” hacia garantizar la atención sanitaria “cercana” y “alejada de la psiquiatrización” o mejorar la formación del profesorado.

El texto, que parte de la autodeterminación de la identidad sexual o de género, tiene apartados concretos “contra la transfobia” y en favor de la “visibilización” de este colectivo, en particular en las situaciones más vulnerables. La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha defendido que esta norma llega después de la estatal impulsada por Podemos desde el Gobierno de España. Ha mencionado que 227 se han podido acoger a ella y ver reflejada oficialmente su identidad real.

El nuevo articulado permite blindar por ley “todas las medidas necesarias” para que en los servicios públicas estas personas sean atendidas “de acuerdo con su identidad sexual o de género”. En Euskadi ya existía -y así se menciona en la ley- que será válida también una suerte de DNI provisional en tanto no se complete la documentación oficial, que depende de la Administración estatal. Los menores serán “escuchados” en la toma de decisión durante sus procesos. Se menciona igualmente que, en Osakidetza, se abordará el asunto desde un prisma “despatologizador” y que las personas trans tendrán plenos derechos de acceso a técnicas de reproducción asistida. El texto tiene un apartado separado también para personas intersexuales. Se recalca, por ejemplo, la prohibición de la “mutilación” y de la “modificación” de sus genitales.

El PNV ha tenido en Iñigo Iturrate su portavoz. “Tenemos una buena ley. Recoge cuestiones relevantes como el derecho a recibir una atención integral en lo sanitario, educativo o laboral y nombra por primera vez a las personas interesexuales. Suma derechos”, ha enfatizado citando como ejemplo concreto el servicio de atención primaria que se establecerá en cada territorio. Ha completado su alocución con un mensaje de autocrítica interna por el trato que su propio partido dio a este colectivo en el pasado. El PSE-EE ha indicado que siempre trabajará “contra la regresión de derechos”. “Hoy damos un paso más”, se ha felicitado Gloria Sánchez.

Ikoitz Arrese, de EH Bildu, ha asegurado que es un día “triste” por el recuerdo del aniversario de la muerte de Ekai pero “feliz” por la aprobación de un nuevo catálogo de derechos. También ha citado a Estíbaliz Urresola, directora de la premiada película '20.000 especies de abejas', y ha hablado -en la parte castellana de su intervención- de los derechos de “todos, todas y todes”. Un ujier ha custodiado decenas de globos de colores que se han usado después de la votación para celebrar la nueva ley, también muy aplaudida.