Seis identificados por encaramarse a un hotel con capital israelí en una jornada de protestas por Palestina en Euskadi

La Ertzaintza ha identificado durante la mañana de este sábado a seis activistas propalestina que se han encaramado a la fachada de un céntrico hotel de Bilbao. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad y recoge Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 11.20 horas cuando media docena de personas se han subido a la fachada de un hotel de la capital vizcaína, que cuenta con capital israelí, y han mostrado una pancarta en la que se podía leer: 'Bilbo Palestinarekin. Hiri antisionista. Israeli boikota. SOS Rafah' (Bilbao con Palestina. Ciudad antisionista. Boicot a Israel).

No se trata de la única protesta a favor de Palestina en el territorio vasco. Más de un centenar de personas se ha concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Bilbao, convocadas por la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina bajo el lema 'SOS Rafah', para exigir el fin de la ofensiva israelí en Palestina.

Gernika-Palestina había convocado concentraciones ante los ayuntamientos vascos a las 12.30 horas de este sábado para denunciar la “grave situación” que padece Palestina. De este modo, junto a movilizaciones en las tres capitales vascas, también se han llevado a cabo protestas en alrededor de medio centenar de municipios del País Vasco.

En el caso de Bilbao, la concentración ha arrancado a las 12.30 horas frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína, donde los asistentes han coreado lemas como “Boicot Israel, Palestina askatu (libertad para Palestina)” o “No es una guerra, es un genocidio”.

En un comunicado leído durante la concentración, los organizadores de la protesta han denunciado que Palestina es la protagonista de “una nueva barbarie, el pueblo que quieren borrar de la faz de la tierra mediante un nuevo horror que apenas podemos imaginar”. “No sabemos lo que puede ser vivir esa barbarie, pero sabemos lo que es la barbarie y no le daremos otro nombre. Llamaremos genocidio a la aniquilación de todo un pueblo. Diremos que la ocupación es eso, ocupación”, han indicado.

“No llamaremos guerra a atacar con soldados a un pueblo que no tiene soldados. No llamaremos civilización a quitarle a un pueblo sus hospitales, a destruir sus universidades, a demoler sus escuelas, a exterminar a sus niñas y niños. No lo admitiremos en nombre del derecho a la defensa. No participaremos de ese engaño”, han agregado.

En esta línea, han manifestado que “si no hiciéramos nada ante este crimen contra la humanidad, entregaríamos nuestra propia humanidad y no vamos a hacerlo, no vamos a entregar nuestra propia humanidad, no vamos a rendirnos, no seremos cómplices de un estado criminal que quiere acabar con todo un pueblo, ni seremos tan criminales como todos los demás estados que son cómplices de ese estado”.

Por ello, han animado a los asistentes a participar en las movilizaciones que habrá las próximas semanas. “Es el pueblo palestino el que nos llama, el que necesita ayuda en esta hora aciaga. En este momento y de manera especial la terrible situación que se está viviendo en Rafah exige una respuesta urgente y este pueblo quiere responder a esa llamada dándole a Palestina el apoyo que nos pide y que tanto necesita ahora porque la solidaridad es la ternura de los pueblos”, han concluido.