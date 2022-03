Desaparecen las limitaciones de aforo en los eventos deportivos en Euskadi y se avanza en la normalidad hospitalaria

Con la entrada del mes de marzo, desaparecen de Euskadi algunas restricciones contra la COVID-19 que se mantenían por aplicación de normativa estatal a pesar del final de la emergencia sanitaria autonómica, según confirman a este periódico fuentes sanitarias. Se trata de la limitación aún vigente del 85% de los aforos en los estadios de fútbol y del 75% en las canchas de baloncesto. Desde este fin de semana, pasan ahora al 100% en ambos casos. Es la primera vez desde el inicio de la pandemia en el caso del baloncesto, por ejemplo, ya que en el fútbol sí fue posible de octubre a diciembre. Salvo pronunciamiento en sentido contrario, esto supondrá también la desaparición como medidas complementarias para esos eventos la prohibición de consumo de bocadillos, aperitivos o bebidas, así como su comercialización por parte de los organizadores.

"La situación sigue mejorando. Es esperanzadora", ha enfatizado esta martes la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, aunque ha acompañado este mensaje con otro de "prudencia". "Recuerden ustedes que la pandemia no ha terminado", ha apostillado admitiendo que no le han gustado imágenes como las de las aglomeraciones en los carnavales de Tolosa. "Sabemos que cuando hay aglomeraciones sube el riesgo de transmisión", ha remarcado, si bien ha rechazado expresamente cuestionar a su compañera del PNV Olatz Peón, alcaldesa de Tolosa, que animó a la fiesta: "Yo no estoy aquí para echar la bronca a nadie".

¿Cuáles son los últimos datos? La presión hospitalaria por la COVID-19 sigue a la baja, con 192 ingresados totales, 42 de ellos críticos en la UCI. Son siete casos menos en intensivos en 24 horas y los hospitalizados totales quedan ya lejos de los casi 1.000 del pico de la última ola. Este martes se han notificado 612 nuevos casos positivos, el 11,9% de las 5.142 pruebas realizadas. Ello deja la incidencia acumulada en 445,42 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, con una previsión descendente ya que el R0 marca 0,87, según los datos facilitados por Sagardui. Sí que ha admitido su "tristeza" por el hecho de que los fallecimientos sigan en niveles muy elevados, aunque ha insistido en que la caída de la incidencia supondrá también una reducción importante de los decesos a corto plazo.

En este contexto, la titular de Salud ha indicado que Osakidetza camina ya hacia la normalidad total tras las suspensión y retrasos para priorizar la atención de los casos de COVID-19. De hecho, ha dado a entender que el 20% de actividad quirúrgica vespertina que seguía suspendido se ha recuperado ya. También ha puesto en valor una nueva herramienta que se irá aplicando de manera progresiva a lo largo de marzo en Álava primero, en Bizkaia después y en Gipuzkoa finalmente para agilizar las citas previas a través de la web, también las presenciales, que se están incrementando de manera importante, según Sagardui. Se ha probado con un pilotaje que ha satisfecho a cerca del 90% de las personas que han participado.

La consejera ha insistido también en minimizar el impacto de las dos huelgas sanitarias convocadas por la mayoría sindical de Osakidetza el viernes y este lunes. A pesar del seguimiento "histórico" anunciado por los convocantes, ella ha repetido que el viernes solamente en Atención Primaria hubo un 30% de bajas y que esa cifra bajó por debajo del 10% este lunes, cuando se llamó a parar también al resto de servicios, incluidos los hospitales. "No sé cómo miden los seguimientos. No sé. Sé como los hacemos nosotros. No hay trampas. ¿Cuántas personas no fueron a trabajar? ¿Quiénes no recibirán el sueldo por ejercer el derecho de huelga? Ayer, entre la plantilla, el 90% estuvo trabajando", ha zanjado Sagardui.