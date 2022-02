EH Bildu no rompe con el Gobierno tras la reforma laboral pero pide “rehacer” el bloque de la investidura

"Ayer se perdió una gran oportunidad. Si ayer hubiese habido una propuesta de reforma laboral consensuada por el bloque de investidura, otro gallo cantaría, otra propuesta hubiera sido posible. Esa falta de ambición y el hecho de no tener claro que no se trata solo de estar contra la derecha, sino de avanzar por la izquierda es lo que puede lastrar ese bloque de investidura", ha señalado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi en su primera comparecencia en Donostia tras la aprobación de la reforma laboral que ha dividido al bloque de investidura en la votación de la norma.

"El bloque de investidura no se puede sustentar solo sobre una estrategia que impida que la ultraderecha alcance en Gobierno. Ese bloque de investidura, además de eso, tiene que forzar acuerdos entre todos y todas para transformar democráticamente muchas de las cosas que quedan. Hay que hacerlo de mutuo acuerdo. No se trata solo de aparentar ser un Gobierno de progreso, se trata de caminar", ha criticado Otegi, quien ha ofrecido la rueda de prensa sin mascarilla, pese a las normativa de prevención del coronavirus que obliga a llevarla en espacios cerrados.

El líder de EH Bildu ha calificado la aprobación de la reforma laboral como "una oportunidad perdida" y ha criticado firmemente que "este acuerdo ha sido un trágalo" para las fuerzas sindicales y políticas que "no habían participado en él". "Algunos se equivocaron al pensar que la izquierda plurinacional tiene que votar sí o sí a todo lo que se le propone porque la alternativa es peor. Creo que esa fase ha concluido", ha recalcado.

Otra de las críticas de Otegi se ha basado en el hecho de que se tomen decisiones que afectan a las relaciones laborales de Euskadi a "500 kilómetros de allí" y sin contar con los agentes políticos y sindicales principales del territorio. "Fuerzas políticas y sindicales que son minoría en Euskadi y un agente social llamado CEOE que no ha sido elegido por nadie decide cuáles son las relaciones laborales de nuestro país", ha lamentado.

Sin embargo, ha confiado en que a pesar de las divisiones, el bloque de investidura tiene que "rehacerse" para articular políticas de izquierda. "El bloque de investidura se tiene que rehacer. Imagino que todo el mundo ha sufrido algunas heridas en todo este trance, pero nosotros no estamos en la política para poner adjetivos, despreciar a la gente o ponernos límites. Para nosotros lo importante es que hay una alternativa que es la de la extrema derecha y hay una posibilidad que es la del bloque de investidura, pero el bloque de investidura necesita articular proyectos y programas que realmente hagan políticas de izquierda", ha concluido.

Desde que se diera a conocer la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno, en EH Bildu han mostrado su descontento. La principal crítica que esgrimían desde la coalición era que la propuesta del Gobierno no suponía una derogación de la reforma laboral del PP. Por ello, a cambio de su apoyo en la votación, solicitaron que el acuerdo de ley modificara algunos puntos como el hecho de que prevalezcan los convenios autonómicos y provinciales por encima de los estatales, así como el blindaje de aquellos acuerdos interprofesionales que ya existan; que se recuperara la indemnización por despido improcedente o que se recuperase la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los ERE. Este último punto cobra relevancia en Euskadi puesto que los conflictos laborales surgidos en los últimos años han causado un gran impacto en la sociedad con casos como los despidos de Tubacex, cuyo ERE fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País vasco. No obstante, ninguna de esas cuestiones fueron modificadas tras las reuniones mantenidas, por lo que, al igual que otras fuerzas políticas como PNV, ERC, CUP o BNG, terminaron votando que no este jueves en el Congreso.