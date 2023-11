La Ertzaintza promete en 2024 más “conectividad” con otros cuerpos para proteger mejor a las mujeres víctimas

La Ertzaintza impulsará en 2024 su “conectividad” con “el resto de Policías del Estado” en materia de delitos de violencia machista. Según ha expuesto este lunes en el Parlamento Vasco el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, los presupuestos del próximo ejercicio tendrán una partida de 72.091,80 euros para actualizar la herramienta informática EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa) con la que se busca incrementar la “gestión compartida” de los expedientes de mujeres víctimas con los cuerpos de Policía local y también para “implementar” esa interconexión con otros cuerpos. En la actualidad, el sistema estatal Viogen no permite la interconexión con las Policías autonómicas, aunque sí se les da acceso ante solicitudes específicas.

Asimismo, el presupuesto de Seguridad de 2024 contempla un convenio con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) valorado en 400.000 euros para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027 para “evaluar y adaptar” la herramienta de “valoración de riesgo” de las víctimas de violencia machista. “Era bueno pero había que actualizarlo”, ha explicado Erkoreka. Ha incidido que 2024 será el año en que la Ertzaintza ponga en marcha un plan estratégico para la “protección integral a las mujeres”. El anuncio llega en un año con dos asesinatos, ambos en mayo, y con críticas a la gestión policial del segundo de ellos y de otro caso reciente, el de una desaparición en Gipuzkoa. En ambos casos, eran mujeres con el máximo nivel de protección.

En el mismo capítulo, se destinarán 5 millones a “protección personal con servicio de escolta” para los casos “más graves” o 1,4 millones para aumentar en 29 plazas los equipos de investigación de la Ertzaintza. También se incidirá en la campaña de sensibilización para que las posibles víctimas puedan usar la aplicación móvil del 112 (SOS Deiak) para realizar avisos “silenciosos, segmentados y geolocalizados”. Incluso las próximas reformas de las comisarías incluirán criterios para hacer “más amables” los espacios de atención y evitar la “revictimización” de este colectivo. Son 5.588 las mujeres con algún nivel de protección por violencia machista, 297 con riesgo “alto o especial” y 42 con escolta. 92 maltratadores también tienen seguimiento policial.

Como ya publicó este periódico, de cara a 2024 se vuelve a prometer la contratación de los primeros medios aéreos contra incendios. La presentación de los presupuestos de 2023 coincidió con los incendios forestales en la zona de Balmaseda, en Bizkaia, los de mayor importancia en años, y se hizo este anuncio como respuesta rápida. Euskadi es la única comunidad que no dispone de un servicio propio o subcontratado y ante sucesos como los de las Encartaciones o se solicitan apoyos a comunidades vecinas o tienen que intervenir aparatos civiles del Estado operados por militares del grupo 43 del Ejército del Aire. El dinero previsto era mínimo, 500.000 euros que solamente permitían 175 horas de vuelo en un helicóptero de alquiler. Pero no se ha gastado nada, según consta en los informes de ejecución. Ahora se prevé un gasto de 2,44 millones, 1,22 en 2024 y lo mismo en 2025, aunque se supedita a un acuerdo con las tres diputaciones. En Euskadi es competencia foral el servicio de Bomberos forestales. La idea es alquilar un helicóptero cuya base podría estar en Bizkaia. Erkoreka no ha mencionado este asunto en su comparecencia y el asunto no ha surgido hasta que EH Bildu ha mencionado el asunto.

El Gobierno vasco destinará 790 de los 15.025 millones a Seguridad. Es una subida del 6%, más alta del 5,4% de mejora media de las cuentas. Además de la lucha contra la violencia contra las mujeres, Erkoreka ha destacado también la apuesta por combatir la ciberdelincuencia. De hecho, en 2023 se ha creado la llamada “Cyberzaintza”, que tendrá 2 millones en su estreno. Igualmente, se reservan 11 millones para la celebración de las elecciones autonómicas, todavía sin fecha. Las europeas corren a cargo del Estado. Asimismo, ha explicado que se adquirirán en propiedad en 2024 200 patrullas nuevas “híbridas enchufables” a un coste de 79.000 euros cada una, a lo que se suma el coste de los puntos de recargda. “El esfuerzo está siendo importantísimo”, ha dicho el consejero sobre la renovación del parque móvil.

El titular de Seguridad, en todo caso, ha pasado de puntillas por la gran crisis abierta en el cuerpo desde primavera, con un frente sindical y “asindical” activado que demandas subidas salariales. La propuesta sí prevé una mejora de 24,1 millones en “gastos de personal”, pero es una dotación para cubrir las mejoras comunes al conjunto de los funcionarios y otros ajustes ordinarios, como la “sobrecotización” por la jubilación anticipada a los 60 años o la “carrera profesional” que es específica de la Ertzaintza y de Osakidetza. “Evidentemente, el grueso de esas reivindicaciones lógicamente no tienen un reflejo presupuestario”, ha afirmado en respuesta a preguntas de la oposición. Ni siquiera están recogidos los 18 millones ofrecidos como primera respuesta a las protestas, según ha indicado a una petición más concreta de EH Bildu.