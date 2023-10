Euskadi vuelve a prometer en 2024 sus primeros medios aéreos contra incendios después de no invertir nada en 2023

La presentación de los presupuestos del Departamento de Seguridad de 2023 coincidió con los incendios forestales en la zona de Balmaseda, en Bizkaia, los de mayor importancia en años. Por ello, se destacó como propuesta estrella una primera partida para incorporar medios aéreos. Euskadi es la única comunidad que no dispone de un servicio propio o subcontratado y ante sucesos como los de las Encartaciones o se solicitan apoyos a comunidades vecinas o tienen que intervenir aparatos civiles del Estado operados por militares del grupo 43 del Ejército del Aire. El dinero previsto era mínimo, 500.000 euros que solamente permitían 175 horas de vuelo en un helicóptero de alquiler. Pero no se ha gastado nada, según consta en los informes de ejecución. En todo caso, se contrató también a una consultora para hacer un análisis de la situación. Ahora, de cara a 2024, se han presentado ya los documentos del nuevo presupuesto y se vuelve a repetir la misma promesa.

En concreto, se prevé ahora un gasto de 2,44 millones, 1,22 en 2024 y lo mismo en 2025, aunque se supedita a un acuerdo con las tres diputaciones. En Euskadi es competencia foral el servicio de Bomberos forestales. Hay que “articular un sistema de actuación interterritorial ágil que permita actuar de manera unificada, ante incidentes que excedan las capacidades de cada uno de los territorios afectados”, explica el área de Seguridad, dirigida por el vicelehendakari, Josu Erkoreka. Y añade: “Durante este ejercicio se prevé la suscripción de un convenio de colaboración con las tres diputaciones forales para la financiación conjunta de un helicóptero para la extinción de incendios. Tras la suscripción del convenio, el Departamento tramitará el contrato de arrendamiento del helicóptero”.

Las cuentas incluyen también otras partidas para la avejentada flota de helicópteros de la Ertzaintza. En concreto, hay 2,25 millones en 2024 para una compra, 2,98 para otros arrendamientos, 0,8 para mantenimiento y 0,2 para seguros. Erkoreka, como antes Estefanía Beltrán de Heredia, suelen destacar que sus presupuestos permiten renovar la flota policial “por tierra, mar y aire”. En el caso de tierra, hay prevista una inversión de 15,7 millones para la compra de coches-patrulla, a los que se añaden 7,87 para 2025. Igualmente hay 2,4 adicionales para el arrendamiento de ese mismo tipo de unidades. A ello se suman 1,3 para el 'renting' de furgonetas de Tráfico, 0,4 para “vehículos de representación”, 1,4 para “todoterrenos” y 5,6 para coches camuflados.