ESK denuncia que el hospital de Cruces deja sin cubrir turnos de enfermería en el quirófano de pediatría

El sindicato ESK ha denunciado que el hospital de Cruces ha dejado sin cubrir turnos de noche en el quirófano de pediatría con el objetivo de ahorrar en la contratación de enfermeras. En un comunicado, la central sindical ha recordado que ya en junio denunció que la dirección del hospital “llevaba ocho meses sin cubrir la jubilación de un enfermero de ese mismo quirófano”. Ahora, según ha apuntado, “dejan sin cubrir turnos de noche”. “Desde esta misma noche de viernes, y a lo largo del mes de julio, serán 13 noches las que carezcan de enfermera”, ha explicado, tal y como recoge Europa Press.

ESK ha asegurado que el hospital de Cruces es “referente en la atención a la salud infantil y hospital de referencia en la cirugía pediátrica de la zona norte”, por lo que cree “inconcebible que se generen este tipo de situaciones”.

A su juicio, esa actitud, “que solo puede tener una motivación de ahorro económico”, no hace más que “poner en riesgo la salud y la integridad de los niños, supone un detrimento de la calidad del servicio y un aumento de riesgo que es totalmente inasumible”. “La seguridad de los y las menores debería estar por encima de todo. No hay ahorro económico que justifique aumentar un riesgo evitable”, ha indicado. ESK ha exigido a la dirección “que no devalúe el servicio que se presta en el quirófano de pediatría y que cubra de forma inmediata todos los turnos”.