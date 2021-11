Estalla la guerra del vino entre Euskadi y La Rioja

"El vino en la Rioja Alavesa lo representa todo", afirma con rotundidad Lucio Castañeda, alcalde por el PNV de la localidad de Laguardia, de 1.500 habitantes y que aparece en algunas listas de los pueblos más bellos de España. Allí hay una bodega por cada 26 personas. Y, por cada vecino, casi dos hectáreas y media de viña. Después de una vendimia "muy buena, de mucha calidad", como la califica el regidor, en los últimos días se ha desatado una auténtica tormenta política en esta comarca vasca pegada a la comunidad autónoma de La Rioja y que, con algunas zonas de Navarra, conforma la denominación de origen que en 2020 embotelló 234.519.150 litros de caldos tintos, blancos y rosados.

El PNV que gobierna en Euskadi, en Álava y en la mayoría de municipios riojanoalaveses había retomado su vieja propuesta de "diferenciar" los vinos de las bodegas vascas con una subdenominación propia dentro del "paraguas" general de una marca reconocida internacionalmente como es Rioja y quería votarlo la semana próxima en el Congreso de los Diputados, aunque el 'no' del Gobierno central y del PSOE ha hecho que desista. La derecha, entretanto, había convertido la batalla del vino en lo que entendía como la enésima concesión de Pedro Sánchez a sus socios nacionalistas e independentistas, como antes lo fueron ETB3 o el catalán en Netflix. Los socialistas, con la presidenta riojana Concha Andréu y el diputado Juan Cuatrecasas al frente, ambos procedentes del mundo del vino, nunca se habían planteado zonificar la región vinícola a pesar de no haberlo verbalizado. Por el contrario, lo que sí se tramita desde hace meses es una tercera vía que sí es de ruptura total, que es la propuesta de algunas bodegas vascas de crear una denominación separada de Rioja y sin su nombre denominada 'Arabako Mahastiak' ('Viñedos de Álava', en castellano).

El debate, en realidad, viene de lejos. En 2015, el PNV ganó las elecciones al Parlamento foral alavés con esta propuesta como una de las estrellas de su programa. "Sólo pretendemos poder pedir un ‘rioja alavesa’ en cualquier lugar del mundo. ¿Os imagináis poder pedir un ‘rioja alavesa’ en Londres?", solía repetir en sus mítines el entonces candidato y quien aún continúa como diputado general, Ramiro González. La estrategia del PNV ha sido siempre la de "diferenciar" los caldos producidos en los municipios vascos de la región vinícola pero sin prescindir nunca de la marca Rioja. Los argumentos son la "extraordinaria calidad" de los productos alaveses frente a un criterio más exportador y cuantitativo que aprecian en la franja riojana. En todo caso, González nunca ha renegado del nombre Rioja ya que -remarca- es tan propio de la comarca alavesa como de la comunidad autónoma con ese nombre. Laguardia, Lanciego o Labastida no tienen por qué renunciar a él.

Las cifras sobre el peso de cada zona dentro del área Rioja las ofrece la memoria estadística del consejo regulador, que es el 'Gobierno' de la denominación de origen y que se ha opuesto de manera rotunda a los planes del PNV para crear una subentidad gestora específica en Álava. A comienzos de este año había 66.271 hectáreas de viña, de las que 45.743 estaban en La Rioja, 13.266 en Euskadi y 7.261 en Navarra, aproximadamente. En 2020 se produjeron 409.958.902 kilogramos de uva en general, de ellos 288.123.557 en La Rioja, 75.409.003 en Álava y 46.426.342 en Navarra. Una fuente del sector, que prefiere no revelar su identidad, indica que la segmentación territorial no es tan simple, ya que muchos caldos se hacen con uvas mezcladas de diferentes zonas de la región y que cada área, también dentro de La Rioja, es mejor en algunas variedades que en otras. En la comarca se recogen las tintas tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano o maturana y las blancas viura, malvasía, garnacha, tempranillo, maturana, verdejo, turruntés, chardonnay y sauvignon.

¿Por qué ha ganado actualidad el debate? La situación de los vinos de Rioja Alavesa ha vuelto a primera plana porque el PNV planteó incluir en el orden del día de la sesión del Congreso del martes 30 de noviembre la toma en consideración de su propuesta legislativa para modificar la ley de 2015 que regula las denominaciones de origen que abarcan a más de una comunidad autónoma. En realidad, estaba presentada desde septiembre de 2020. El texto es muy breve -su exposición de motivos es más larga que el articulado- y básicamente marca que si un 60% de los operadores de una subzona lo demanda se crearía un subconsejo regulador que asumiría algunas competencias del organismo general, incluidas la "promoción y defensa" del producto, calificar la cosecha o regular el etiquetado. En ningún caso se planteaba una escisión de Rioja Alavesa con relación al resto del territorio Rioja, pero sí una gran autonomía.

El PSOE, según las fuentes consultadas, tenía claro el 'no'. La presidenta riojana desde 2019, Andréu, suele repetir en sus intervenciones públicas la importancia de la "unidad y unicidad" de la región. No obstante, existía cierto temor a que el PNV hiciera de la batalla del vino una exigencia en las negociaciones presupuestarias abiertas. El propio grupo socialista pidió a su partido perfil bajo en la oposición a esta iniciativa nacionalista para no romper los equilibrios, aunque siempre se han opuesto. También lo hace la parte vasca del partido y que en Álava y en Euskadi gobierna en coalición con el PNV. Cristina González, la secretaria general del PSE-EE alavés, cuyos orígenes está en Leza, también en la Rioja Alavesa, está de acuerdo en la diferenciación de las bodegas vascas pero logrando más peso en el consejo regulador y sin rupturismos. "Es absurdo renunciar a la marca Rioja", dijo en una entrevista en Radio Vitoria. En el actual contexto político, los votos del PNV no son tan decisivos a la luz de los acuerdos previos entre el Gobierno y el bloque que conforman EH Bildu y ERC. Los nacionalistas han optado por incidir más en otras materias tales como la llegada de la alta velocidad a Bilbao o Vitoria o el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, pese a esta realidad objetiva, un PP que tiene una portavoz riojana, Cuca Gamarra, y algunos medios de comunicación estaban dando por sentada la división en la denominación de origen.

Este jueves, ya por la noche, el PNV optó por retirar la votación de su iniciativa legislativa. No lo vendió como una derrota, sino como la oportunidad de abrir un espacio de diálogo "sereno" con el Gobierno central para abordar esta cuestión. "Obtenido el compromiso del ministro [Luis] Planas de entablar un debate sosegado con las partes implicadas, el grupo vasco ha decidido retirar su proposición de ley del pleno de la semana que viene", explicaron los nacionalistas en una nota. Aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a buscar medidas "que puedan dar cauce a las inquietudes de Rioja Alavesa y su configuración dentro de la denominación de origen Rioja". Aitor Esteban, líder nacionalista en Madrid, desmintió las acusaciones de la derecha: "No es rupturista. Cualquiera que haya leído la propuesta ha podido comprobar que no es así”. Lo que no se ha suspendido es la 'cumbre del vino' con agentes políticos y económicos de la zona y convocada por la presidenta Andréu en la Grajera, cerca de Logroño. Su intención es mostrar una imagen de fortaleza y el liderazgo de La Rioja en la gestión del vino. El sector representa uno de cada cinco euros del PIB autonómico

Lo que sí sigue su camino es la tramitación, a instancias de un grupo de bodegas vascas, de una denominación nueva y completamente independiente de Rioja. El Gobierno vasco, en este caso el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente dirigida por la consejera del PNV Arantxa Tapia, ya ha iniciado el papeleo y EH Bildu la apoya decididamente con proclamas defendiendo la "soberanía" de los productores del lado vasco. Fuentes del Ejecutivo autonómico indican que no pueden sino realizar la tramitación ante la solicitud de creación de 'Arabako Mahastiak'. "Lo contrario sería hacer dejación de nuestras funciones", recalcan. Y enfatizan que el Ejecutivo siempre apoyará a las bodegas vascas. La Rioja ha reaccionado ante esta iniciativa, que para ser efectiva debería lograr luz verde en España y también en la Unión Europea, con un recurso judicial. La consejera Tapia explicó que defenderán en los tribunales su actuación: "Defenderemos ante la Justicia nuestra actuación porque es nuestra competencia. Hemos tramitado lo que unas bodegas de Rioja Alavesa quieren llevar adelante porque es su derecho y así lo hemos entendido, pero no vamos a hacer de esto una lucha política".

"En política, se consigue más desde el respeto y la honestidad que desde la continua confrontación", sostiene el diputado Cuatrecasas. Y añade: "La denominación de origen calificada Rioja se merece un respeto y una altura institucional, que a algún responsable político le ha faltado en este asunto". El PSOE mira al PP por haber tensionado el debate. Rioja siempre ha contado y contará con el pleno, indudable y fiel apoyo del socialismo riojano. Ponerlo en duda es obviar de modo tergiversador y artero nuestra trayectoria histórica presente y futura en este tema. Sin aspavientos, con rotunda convicción".

Sin embargo, es verdaderamente difícil calibrar cuáles son los apoyos reales en la Rioja Alavesa a las tres opciones, la unidad de Rioja, la subdenominación propia para la parte vasca y la ruptura total. Este periódico ha consultado a media docena de productores y optan o por el silencio o solamente por hacer comentarios 'off the record'. La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) también declina la invitación a participar en el reportaje. En el denominado Grupo Rioja, otro 'lobby' de productores, hay mezcladas bodegas vascas y riojanas y se opone a la ruptura de la unidad. Entre las primeras destacan algunos grandes de la comarca como Marques de Riscal, ubicada en Elciego y que tiene un edificio creado por Frank Gehry con el mismo estilo arquitectónico del Guggenheim. Fernando Salamero, su presidente, es de Elciego y esta misma semana ha sido galardonado por el Gobierno vasco con el premio empresarial Korta de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. Otros productores tienen marcas a ambos lados de la imaginaria frontera, según explican. Pero hay productores pequeños que aluden a técnicas tradicionales diferentes en pueblos alaveses. Y también hay una gran bodega, Artadi, que en 2015 decidió salirse de la denominación de origen y comercializar sus botellas sin la marca Rioja, con "Álava-España" en la etiqueta. "El mercado está ávido de gente que quiere hacer algo diferente", justificaron entonces en esta casa de Laguardia.