La estadística de fallecidos de Osakidetza revela otros seis muertos con COVID-19 en Euskadi este fin de semana

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) eliminó de sus informes diarios sobre la pandemia la información sobre fallecimientos con COVID-19 y, los fines de semana, tampoco da datos de los hospitalizados, de las UCI o del R0, entre otros indicadores. Sin embargo, otras fuentes documentales del propio Gobierno vasco revelan que sí se están produciendo defunciones de personas con coronavirus y que se están incrementado en las últimas jornadas. La propia consejera, Nekane Murga, advirtió la pasada semana que entre los centenares de nuevos positivos que están apareciendo estos días habrá personas que empeoren y que mueran.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Saber más

Según los datos de la estadística de 'exitus letalis' de Osakidetza, seis personas que habían dado positivo en una prueba PCR han fallecido entre el viernes y el domingo en Euskadi. El viernes murió una persona, el sábado fueron cuatro y el domingo una. El sábado fue el peor día en dos meses. En lo que va de agosto, han sido 14 estos fallecimientos. Esas seis últimas muertes están registradas en el hospital de Cruces (3), en Santa Marina (2) y en Txagorritxu (1).

Estas tablas, sin embargo, no especifican si el coronavirus ha sido o no la causa principal de la muerte. Sería posible que una persona diera positivo antes de someterse a una intervención quirúrgica, que falleciera en la mesa de operaciones y que se sumase a pacientes intubados en la UCI que no han podido superar una neumonía. Asimismo, en esta estadística no aparecen muertes provocadas por la pandemia en domicilios o en residencias, personas que no han llegado a ser hospitalizadas. Se espera que este miércoles Osakidetza envíe un nuevo balance de fallecidos, pero con datos hasta el domingo 9 de agosto. La última cifra es de 1.629 defunciones. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad -la última vez este lunes- sigue dando una cifra inferior. 1.565 casos.