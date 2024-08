El Gobierno vasco cierra un acuerdo con las empresas de transporte escolar que “garantiza” todas las rutas

La consejera de Educación del Gobierno vasco ha anunciado este miércoles a través de un comunicado que “la totalidad” de las rutas de transporte escolar en Euskadi están garantizadas para el inicio de curso tras cerrar un acuerdo con las empresas. En total serán 194 rutas en Bizkaia, 128 en Álava y 91 en Gipuzkoa las que funcionarán sin probblemas. Pedrosa ha señalado que, después de negociar todo el verano “de forma discreta” se ha conseguido este miercoles el acuerdo que permitirá un arranque tranquilo del curso escolar.

Aunque la consejera no ha ofrecido detalles concretos sobre los pactos con las empresas, fuentes del departamento de Educación han confirmado que se trata de acuerdos con cada una de las empresa para todo el curso, no de carácter temporal. Lo que gararantiza que no haya problemas con los autobuses con el curso ya iniciado. “Hemos trabajo de forma responsable y discreta para garantizar el servicio y podemos afirmar que todas las rutas estarán en marcha al inicio del curso”, ha señalado la consejera.

La negociación, además de discreta, ha sido contrareloj, después de que una buena parte de las rutas de Gipuzkoa y Álava quedaran desiertas durante el periodo de licitación, y de que en Bizkaia todo el contrato quedara desestimado por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales vasco (OARC). En concreto, en territorio alavés no ha habido propuestas para 39 de 128 rutas, mientras que en Gipuzkoa, han quedado desiertas 42 de 91 durante la licitación. Es decir, se ha negociado al margen de la licitación pública 81 rutas, además de las 194de Bizkaia porque se desestimó la licitación.

La resolución al conflicto llega a nueve días del inicio el curso, cumpliendo el objetivo de evitar que se repitieran las escenas del año pasado, cuando la vuelta al cole se tuvo que hacer sin autobús y el conflicto se alargó durante dos semanas auténticos rifirrafes entre el departamento y las empresas. Las compañías decidieron de forma mayoritaria dejar desiertos los concursos por considerar que el importe ofertado por la administración no cubría sus gastos y el departamento de Educación denunció esta actitud ante la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por pactar los precios, amenazó con hacerlo ante la Fiscalía -aunque no llegó a plantearse la denuncia- y dictó una orden de ejecución forzosa para que las empresas que prestaban el año anterior el servicio lo tuvieran que realizar. Las empresas recurrieron y se plantaron. El año anterior las negociaciones también se alargaron hasta justo la noche antes de arrancar el curso. Este año el acuerdo ha llegado antes.