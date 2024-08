UGT pide a Pradales que las ambulancias de Osakidetza sean públicas y que medie en los conflictos “enquistados”

El secretario general de UGT, Raúl Arza, ha pedido al lehendakari Imanol Pradales que dentro de la reorganización que deben hacerse en Osakidetza se acabe con la externalización de servicios como las ambulancias o la limpieza. “Entendemos que son servicios que tienen que ser públilcos y creemos que ha llegado el momento de repensarlo”, ha señalado Arza. El líder de UGT, que se ha reunido este miércoles con el lehendakari, ha recordado además que ese proceso de internalizar servicios es algo que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas como La Rioja o Baleares.

Arza ha insistido en que el Gobierno vasco debe “repensar la política privatizadora” que ha llevado a cabo en Osakidetza. “Más aún a la vista de los resultados que está dando, bastante negativos”, ha dicho, “con algunas empresas a las que se han hecho adjudicaciones que prestan un servivio definicitario, no cumplen los compromisos firmados en el pliego de condiciones e incumplen el día a día con sus trabajadores y tenemos que estar continuamente con denuncias, no sólo en los juzgados, sino también en la Inspección de Trabajo”, ha señalado el líder de UGT en referencia clara al Grup La Pau, la principal adjudicataria del transporte sanitario de Osakidetza y contra el que el sindicato ha presentado varias denuncias paralizando incluso alguna de las adjudicaciones.

Pradales cierra con esta reunión con el líder de UGT la ronda de contactos que inicio en julio. Estaba pendiente el encuentro con Arza, que no se había celebrado por problemas de agenda. Ell líder sindical se ha mostrado muy satisfecho con el encuentro, que, en su opinión muestra un “cambio de talante” en la Lehendakaritza. De hecho, ha señalado que es la primera vez que se reúne con un lehendakari “con agenda de temas sociolaborales”, es decir, más allá de encuentros protocolarios. Por eso, ha pedido a Pradales que intervenga en los conflictos laboraless que “se enquisten”. Ha recordado además, que el sector público -“dónde no se ha podido llegar a ningún acuerdo”, ha recordado- es la mayor empresas de Euskadi, con más de 80.000 trabajadores. “Esperemos que este nuevo talante no se quede en una sola reunión y que se escuche a los sindicatos”. “Una escucha activa”, ha señalado.

Los cierto es que el líder de UGT ha llevado a Pradales una larga lista de reivindicaciones entre las que todo lo relacionado con Osakidetza figuran entre las principales. En este sentido, ha apostado por reforzar la Atención Primaria y hacerla “atractiva para los médicos”. “Todos sabemos cómo se hacen atractivos los puestos de trabajo: con una mayor dotación económica a los profesionales”, ha asegurado. De todas formas, ha señalado que “la solución de Osakidetza no pasa por buscar acuerdos sólo con médicos y con enfermeras, o con los sindicatos corporativos, sino que tan importante es el celador como el médico que opera como la persona que limpia el quirófano”. “Tiene que haber una solución integral que contente al conjunto de los trabajadores”, ha insistido.

La necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales en Osakidetza la ha extendido a todo el sector público. Hay que señalar que UGT no participó en las huelgas generales del sector público llevadas a cabo al final de la pasada legislatura. Y ha destacado que deebe ponerse fin a la temporalidad de los trabajadores públicos, y ha pedido “flexibilidad” a la hora de aplicar los perfiles lingüísticos de los trabajadores públicos. “No entendemos cómo aquellos trabajadores que llevan 5, 10, 15 años en su puesto de trabajo, que cuando entraron al conjunto de las administraciones públicas vascas nadie le pidió ningún requisito de euskera, y cuando van a consolidar su plaza se encuentran que tiene un perfil lingüístico 3”, ha criticado. Por ello, ha insistido en pedir al Gobierno vasco “que se comprometa a que ningún trabajador mayor de 45 años pueda perder su puesto de trabajo por no tener el perfil requerido”. “Lo que le pedimos es que tenga esa sensibilidad y sentido común para no perder ese talento”, ha añadido. También ha pedido más recursos en Osakidetza para Psiquiatría y Psicología.

También ha pedido mejoras salariales para los trabajadores en el ámbito de las empresas y ha instado al lehendakari a que impulse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco, que patronal y sindicatos negocian en el seno del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL).