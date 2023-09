Todos los sindicatos menos UGT responden a Urkullu y convocan dos huelgas en otoño en el sector público vasco

Todos los sindicatos con excepción de UGT, el 85% de la representación, han convocado dos jornadas de huelga en el sector público vasco este otoño en un avance de que el final de la legislatura será complicado para Iñigo Urkullu en materia laboral. ELA, LAB, CCOO, Steilas, ESK y Satse, han convocado a los 150.000 trabajadores de sector a parar el 25 de octubre y el 19 de noviembre, justo un día después de que el lehendakari se refiriera en el pleno de política general de este jueves al estado de los servicios públicos asegurando que no entendía las protestas sindicales. De hecho, lamentó que Euskadi sea la “comunidad con más huelgas”, pese a ser “el país con mejores sueldos”, afirmó.

Urkullu encara el final de su tercera legislatura con una promesa de reducir listas de espera en la Sanidad pública

Más

Los sindicatos convocantes de la huelga han recordado que llevan tiempo cruzando conversaciones para intentar cuadrar las movilizaciones de la forma más unitaria posible porque están radicalmente en contra de la percepción del lehendakari en cuanto al estado de los servicios públicos y respecto a los sueldos. De hecho, consideran que en los últimos años han perdido un 20% de poder adquisitivo y quieren que en los próximos presupuestos se contemple una subida del 10% para todos los empleados públicos. El 10% restante se abren a negociar cómo recuperarlo.

Y recuerdan también al lehendakari, que su intención de reducir las listas espera en Osakidetza como señaló en el pleno, “pasa por poner en marcha medidas concretas laborales”. “Dice que quiere bajar la espera pero no dice cómo”, advierten. Además, exigen que los partidos vascos con presencia en Madrid exijan cambios en la legislación para que los salarios de los empleados públicos vascos no tengan que depender de la legislación básica que fija Madrid. “Hoy en día desde Madrid se decide cuántas enfermeras tiene que haber en Euskadi y lo que tienen que cobrar, y eso no puede ser”, advierten.

Urkullu ya avisó, citando el precedente de las reclamaciones en la Ertzaintza, que las subidas lineales no son posibles. “Un aumento salarial a la plantilla no es legalmente posible. No es legal. No es constitucional. No es posible”, recalcó. También dejó claro que no pondrá dinero encima de la mesa solamente con el fin de silenciar protestas y deslizó que EH Bildu utiliza estratégicamente estas movilizaciones para desgastar al PNV.

Reversión de las privatizaciones

Las centrales avisan de que los trabajadores están sufriendo un deterioro de sus condiciones laborales desde hace décadas, y que llevan más de una década sin renovar los convenios colectivos en la Mesa General del sector Público, en Osakidetza, en Educación, en la Administración General y en la local y la foral, lo que “incide en el servicio que se ofrece a la ciudadanía”. En este sentido, hacen peticiones expresas a la Administración. Además de la exigencia de una subida salarial para 2024 del 10%, piden que no haya más privatizaciones en sector público y se revierta lo privatizado hasta ahora con subrogación de la plantilla. Situar la temporalidad real debajo del 8%, tomando las medidas necesarias en los colectivos que no se dé, y acordando para ello los calendarios de OPE necesarios y las consolidaciones de los trabajadores en los puestos cubiertos hasta ahora. También piden que se acuerde la imposibilidad de contratar a tiempo parcial (de manera impuesta) y medidas para rejuvenecer las plantillas y la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales.