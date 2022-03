El Gobierno vasco estudia que los ERTE por la huelga del transporte sean “de fuerza mayor”

El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco estudia tramitar los ERTE que presenten las empresas como consecuencia de la huelga del transporte como de “fuerza mayor”. Esto permitiría agilizar los procesos en el caso de que tengan que parar la actividad -como de hecho ha sucedido ya a varias empresas- ya que se podrían aplicar los ERTE de forma directa, sin un periodo de negociación con los sindicatos, además de otras ventajas en las cotizaciones. Otorgar a estos ERTE esa consideración de fuerza mayor es una de las reivindicaciones constantes de los empresarios en estos últimos días en los que se está produciendo un goteo constate de paradas en las empresas por falta de suministros o porque no pueden dar salida a la producción al no tener transporte. En cualquier caso, no se trataría de un ERTE que se aplicaría de forma generalizada, como ha ocurrido por ejemplo con los relacionados con la COVID-19, sino que la empresa tendría que justificar que está realmente afectada por la incidencia del paro de los transportistas, según señala la viceconsejera de Trabajo del Gobierno vasco, Elena Pérez Barreda. “Se analizarán caso a caso”. El Gobierno vasco está trabajando para poner en marcha la medida cuanto antes, con la vista puesta, eso sí, en las negociaciones que este miércoles se están desarrollando por parte del Ejecutivo central con los transportistas -aunque lo convocantes del paro no se sientan a la mesa- para ver si finalmente se soluciona el conflicto.

“Entre las empresas hay en estos momentos una gran incertidumbre”, señala la viceconsejera, que recuerda que se están enfrentando a cuestiones muy diferentes: Las consecuencias de la guerra de Ucrania, el precio de la energía, la falta de componentes, la cuestión del paro del transporte, la crisis de la pandemia que todavía se arrastra…. Cuestiones, todas ellas que inciden en la marcha de las empresas, pero “que no se pueden tratar de igual forma desde el punto de vista las regulaciones de empleo a aplicar. ”Puede haber muchas empresas que tengan la necesidad de aplicar un ERTE, pero no todas pueden acogerse a la fuerza mayor“, señala. El Departamento de Trabajo y Empleo señala que todavía no se está notando un incremento de los ERTE, ”porque las empresas están haciendo uso de los que tenían en marcha o de otras fórmulas de flexibilidad“. Sin embargo, la viceconsejera reconoce que a partir de la semana que viene puede producirse un incremento significativo de las peticiones de regulaciones de empleo. ”Muchas empresas están a la expectativa de ver lo que pasa y si hay una solución al conflicto del transporte“. Durante toda la pandemia, los ERTE han supuesto una herramienta muy importante para salvaguardar el empleo, y el Gobierno vasco quiere que lo sigan siendo en esta nueva situación de crisis generada por el paro de los transportistas, para que no se produzcan despidos.

Empresas al límite

Mientras tanto, sigue el goteo de empresas que tienen que parar. Como Mercedes que volverá a parar el lunes, o como CAF que está en estos momentos parada entre las protestas del comité que llevará a los tribunales la decisión de la empresa.

Los empresarios advierten de que si el conflicto no se soluciona, habrá cierres en cadena a partir de la semana que viene. La propia consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, reconocía este miércoles que si se mantiene la actual situación del transporte, unido a los problemas de la energía y los suministros, “la situación sería insostenible” y, las empresas podrían aguantar “muy poco”. Tapia ha recordado que ya están parando algunas industrias, si bien ha confiado en que no se llegue al “extremo” de que se produzcan cierres.

Los transportistas en paro han llevado sus protestas a Bilbao, donde se han concentrado ante la sede del Gobierno vasco, con quien esperan iniciar contactos a partir de la semana que viene.