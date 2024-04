Usansolo, el pueblo vasco que vota por primera vez estas elecciones

Este domingo es la primera vez que Usansolo vota. Bueno, para ser exactos, es la primera vez que los ciudadanos de esta localidad vizcaína votan como pueblo independiente. Hasta el pasado 28 de diciembre sólo eran un barrio de Galdakao, del que llevaban intentando separarse décadas sin conseguirlo hasta finales del año pasado. Después de recursos judiciales que amenazaban con paralizar de nuevo el proceso, la necesidad de Pedro Sánchez de contar con los votos del PNV en la investidura dio el empujón definitivo a esta desanexión y lo convirtió en el pueblo 113 de Bizkaia y el 252 de Euskadi, al rebajarse de 5.000 a 4.000 habitantes el umbral de población mínimo para constituirse en municipio independiente. Usansolo tiene 4.500. Por eso, este 21A es es un día especial para los habitantes de este nuevo pueblo que se acercan a las urnas, aunque las de este domingo sean elecciones autonómicas y los vecinos de Usansolo tengan que esperar hasta 2027 para elegir directamente en las urnas a sus representantes en el nuevo ayuntamiento.

De entrada, para el censo electoral por el que se rigen las votaciones de este domingo Usansolo todavía no es independiente de Galdakao, del pueblo con el que ha compartido todas las elecciones de la democracia hasta ahora. El censo electoral se cerró el 1 de diciembre del pasado año y Usansolo no se le reconoció su independencia al quedar inscrito en el Registro de Entidades Locales hasta el 28 diciembre. Esto supone que el único colegio electoral de Usansolo, compuesto por cinco mesas, es también el punto de votación para más de 150 vecinos de Galdakao. Es decir, la organización de los comicios ha quedado en manos del Ayuntamiento de Galdakao y el resultado de las urnas no se podrá atribuir en exclusiva a los vecinos del nuevo pueblo. Las elecciones europeas ya se organizarán al completo por el nuevo ayuntamiento con censo propio.

Aún así, este 21A es un día importante para Usansolo. “Son las primeras elecciones en las que en las que somos municipio, y eso es importante”, dice Agustín Aizpuru, el 'alcalde' de Usansolo, ya que preside la gestora que hace las veces de ayuntamiento hasta que Usansolo pase como municipio independiente por unas elecciones municipales. Esta gestora tiene una composición según la extrapolación realizada por la Junta Electoral de los resultados electorales del Ayuntamiento de Galdakao: ocho representantes Usansolo Herria (UH), la plataforma que ha capitaneado el proceso de independencia, dos el PNV y uno EH Bildu -que tiene la alcaldía de Galdakao-.

Cuenta Agustín Aizpuru poco antes de votar que este proceso de sacar adelante “un ayuntamiento desde cero”, está siendo “duro, pero muy gratificante”. “Vamos viendo que paso a paso vamos avanzando”, indica. Esta misma semana acaban de aprobar en pleno los primeros presupuestos del Ayuntamiento de Usansolo para el 2024 con una con una cantidad de 7,9 millones de euros, que “es mucho para un municipio de este nivel de menos de 5.000 habitantes”, recuerda. “En esas cuentas tenemos cosas importantes como la compra de un local para el nuevo ayuntamiento, la compra de una nave para obras y servicios, la compra de coches para la Policía municipal... La gente empezará a ver ya a cosas muy tangibles de que somos ya una entidad local con vida propia”, argumenta. De esa cantidad dos millones y medio proceden del Ayuntamiento de Galdakao. “Una vez que tenemos los presupuestos ya iremos cogiendo velocidad de crucero, ya iremos ya haciendo más cosas”, agrega.

“En Usansolo siempre nos gusta votar y hoy es más especial de lo normal, hace un poco más de ilusión, porque aunque el censo esté todavía unificado con Galdakao ya votamos como pueblo, y sabremos un poco más cual es el sentir de los votantes aquí”, señala Jon, que es miembro de la plataforma Usansolo Herria. “Tenemos mucha implicación en la política en el pueblo”, dice Susana, también comprometida con la plataforma Usansolo Herria. “Gracias a esa implicación hemos conseguido llegar hasta aquí y ser independientes”, recuerda.

Mucha gente, que al mediodía forma una gran cola para votar, no es consciente de que se vota por primera vez como pueblo. “Parece que todavía no somos conscientes. Hoy es una pequeña fiesta pero cuando lleguen las municipales dentro de tres años, será la gran fiesta”, dice Jon. Los dos miembros de Usansolo Herria recuerdan que además el pueblo tiene ahora otro “importante frente abierto” con el tema de la llegada del metro y la posibilidad de que se se quite la estación, ahora del tren, del centro de la localidad y que se ponga la parada en el hospital.

“Es una barbaridad tremenda que se de prioridad a los usuarios del hospital o a los trabajadores del hospital ante un pueblo de casi 5.000 habitantes”, recuerdan. “La gente está muy muy preocupada. Queda muy a desmano sobre todo de noche. Creo que nos merecemos mantener la calidad de lo que tenemos ahora”, añaden. “Estamos hablando de que queremos ganar servicios y no perderlos. A ver si conseguimos también que lo que votemos aquí hoy se vea reflejado en las decisiones de los de arriba”, señalan, en relación que PNV y PSE-EE, que son los que desde el Gobierno vasco, que a partir de este domingo estará en funciones, tomaron esta decisión. “A ver qué pasa con el próximo Gobierno”, dicen, y recuerdan que han constituido ya una plataforma que presionará a favor de que no se quite la estación en el centro del pueblo. “Algo que apoyan todos los partidos que forman parte de la gestora que hace las veces de Ayuntamiento”.

El tema del transporte es algo que preocupa más a los vecinos Usansolo que se han acercado este domingo a votar, que la propia desanexión, estén o no satisfechos con ella. Carmen y Sonia aseguran que tienen “dudas” sobre si la separación de Galdakao traerá ventajas o inconvenientes para los vecinos. De entrada, creen que no se les ha explicado suficientemente, y critican que todas las comunicaciones a los vecinos se hagan en euskera. “Yo he luchado porque mis hijas sepan euskera, pero yo no lo sé y me siento un poco extranjera, y no debería ser así”, señala Carmen. “No nos están informando claramente de los cambios que vienen, de los que se va a hacer”, afirma Sonia. “El otro día fui a pedir cita en el ambulatorio de Galdakao y me mandaron a Usansolo. Ya está en marcha la separación, pero a los ciudadanos no nos están informando de ese proceso. Y lo que te llega a casa está todo en euskera y no te enteras de nada. Hemos oído que están luchando para que el metro salga en el centro del pueblo. Eso es lo más normal”, señalan estas dos vecinas de Usansolo, y recuerdan que hay muchas zonas del nuevo municipio que ya ahora están mal comunicadas “especialmente por la noche”.

Loli vive en Usansolo, pero se sigue considerando de Galdakao. “Para mí Usansolo era un barrio de Galdakao y lo sigo considerando así y el tema de la independencia siempre me ha dado igual, me era indiferente. Por eso, para mí hoy es importante porque vengo a votar, pero no porque sea la primera vez que se vota como pueblo”, señala. Eso sí, espera que, ya que se ha conseguido la independencia de Galdakao sea para bien: “Ya que se ha luchado tanto a ver si se consigue por lo menos que se acerque el metro y que no nos quiten el tren. Eso es muy importante”.

Marina y su marido Leonardo, están contentos con la desanexión. “Prefiero que sea todo por los que vivimos en el pueblo antes de que se aprovechen otros”, dice. Pero señala que lo que viene ahora es “una lotería”. “No sabemos qué va a pasar a partir de ahora, el tiempo lo dirá”. “Lo que está claro es que hemos arrancado una nueva etapa”, abunda.

Cómo votarán los electores de Usansolo en estas autonómicas es difícil de prever. Usansolo Herria es la que triunfa en las elecciones municipales, pero no concurre a los comicios al Parlamento Vasco. En las elecciones anteriores a la Cámara vasca, las de 2020, el PNV ganó en el municipio de Galdakao. Sin embargo en las municipales del año pasado, EH Bildu superó con creces al PNV. En Usansolo, sin embargo, la traslación de votos a la comisión gestora da al PNV dos representantes frente a uno de EH Bildu, aunque la coalición abertzale está en claro crecimiento, ya que en la primera gestora que se configuró con la representación municipal de 2019 EH Bildu carecía de representación. El resultado final está muy abierto. Como para el conjunto de Euskadi.