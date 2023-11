Huelga feminista en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra: dónde y cuándo son las manifestaciones

Esta huelga feminista convocada para el 30 de noviembre es general, tanto mujeres como hombres están llamados a la convocatoria puesto que la crisis de los cuidados atañe a todas las personas; todas necesitamos cuidar y ser cuidadas dignamente a lo largo de nuestra vida. Por ello, el lema de esta Huelga Feminista General es Por el derecho colectivo al cuidado.

Los trabajos de cuidados son indispensables para el sostenimiento de la vida. No obstante, estos trabajos siempre han estado ocultos, invisibilizados en nuestras casas y han recaído principalmente sobre las mujeres. Al mismo tiempo, los trabajos de cuidados remunerados están precarizados, consecuencia de la privatización y subcontratación de los servicios de cuidados. En Hego Euskal Herria solo el 10% de las residencias, por ejemplo, se gestiona de forma pública. No tenemos un sistema público de cuidados y el servicio a las personas dependientes, además de ser insuficiente, está en manos de empresas privadas (como Eulen, IMQ…) que anteponen su beneficio por encima de los intereses de las personas.

Por ello, la mayoría sindical vasca, es decir, ELA, LAB, STEILAS, ESK, EHNE, ETXALDE, CGT e HIRU, con el liderazgo del Movimiento Feminista de Euskal Herria han convocado una Huelga Feminista General para el 30 de noviembre. “Los sindicatos convocantes y el Movimiento Feminista hemos querido remarcar que esta Huelga Feminista General va más allá del ámbito productivo. Fruto de las anteriores Huelgas Feministas, la herramienta de la huelga ha sido ampliada, para dar cabida tanto al trabajo productivo, como a todos esos trabajos de cuidados no remunerados e invisibilizados que mayoritariamente realizan las mujeres. Además, la realidad de una gran parte de las trabajadoras de los sectores de los cuidados es que se encuentran afectadas por los servicios mínimos, o se encuentran en situación administrativa irregular, o realizan trabajos de cuidados intensivos y no remunerados que no se pueden parar. Por todas ellas, el próximo 30 de noviembre saldremos a la huelga y llenaremos las calles”, aseguran desde los sindicatos y el Movimiento Feminista.

Kontsultatu manifestazioen ordutegiak:

Goizean

• Iruñean 12:30tan Diputazioaren aurrean elkartuko gara

• Donostian 12:30tan udaletxetik mobilizazioa eta ekintza desberdinak egingo ditugu.

• Gasteizen 13:00etan mobilizazioa egingo dugu Zumaquera Kaleko Lanbidetik hasita.

• Bilbon 12.00tan goizeko mobilizazio nagusia Udaletxearen aurrean egingo da.

Arratsaldean

GIPUZKOA

Donostia 18:00 Antiguoko tuneletik

Arrasate 18:00

Hernani 18:00

Zumaia 18:00

Eibar 12:30

Orereta 18:00

Ordizi 18:30

Urretxu Zumarraga 18:00

Tolosa 18:00

Irun 17:30

ARABA

Gasteiz 18:00 San Anton Plazatik

Agurain 18:30

Laudio 18:00

BIZKAIA

Bilbo 17:30 Jesusen Bihotzatik

Portugalete 18:00

Ermua 18:00

Berriz 18:00

Markina-Xemein 18:00

Durango 18:00

Gernika 18:00

Zornotza 18:00

NAFARROA

Iruñea 18:00 Antoniutitik

Altsasu 18:00

Elizondo 18:00

Irunberri 18:00

Lizarra 19:00

Tafalla 19:30

Tutera 18:00