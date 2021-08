ELA tiene "muy presente" una huelga general en Euskadi por las pensiones y la reforma laboral

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha afirmado que en este momento "hay que tener muy presente" una huelga general ante "la gravedad" del acuerdo de pensiones y lo que se pueda derivar de la negociación sobre la reforma laboral, pero debe estar "muy bien colocada en las fechas" para lograr el "mayor efecto posible" y también se debe conocer el "contenido" definitivo de todas las reformas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Lakuntza, que aspira a ser nuevamente elegido secretario general de ELA en el Congreso del sindicato previsto para noviembre, ha denunciado también que para Confebask la seguridad jurídica es que las sentencias "salgan siempre a su favor" y asegura que, en realidad, lo que busca es "impunidad jurídica". Mitxel Lakuntza ha manifestado su preocupación por la negociación de la reforma laboral, teniendo en cuenta que se aborda en una mesa de diálogo social en la que está la patronal y "que, a veces, suele servir para justificar que no hay acuerdos y que el Gobierno no tome decisiones". En este sentido, ha pedido al Ejecutivo central que cumpla "su programa", que incluía derogar la reforma laboral".

El líder sindical ha recordado las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se alegraba de la sentencia de Tubacex que anuló los despidos, pero "es que se está en esa situación porque no ha derogado la reforma laboral". "Más allá de alegrarse, pedimos más coherencia", ha indicado Lakuntza, que ha señalado que los principales temas de preocupación para el sindicato en relación a ese proceso negociador son los despidos colectivos y la negociación colectiva propia "sin injerencia de Madrid". El secretario general de ELA ha añadido que, con la remodelación del Gobierno "se fortalece la línea de Calviño, la parte más conservadora que quiere que se apliquen las recetas de Bruselas", por lo que ha mostrado sus dudas respecto a que "pueda haber un buen resultado".

Reforma de las pensiones

Por otro lado, ha asegurado que el acuerdo de pensiones es "un cheque en blanco para que el Gobierno pueda hacer lo que quiera con el factor de sostenibilidad, que ahora se va a llamar de otra manera, pero para hacer los mismos recortes". Ha indicado que "lo ha dicho el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá", para añadir que, si finalmente se aprueba lo acordado, "va a ser la reforma de las reformas" porque "el Gobierno puede hacer lo que quiera".

En este sentido, ha señalado que, dada la aritmética actual, se va a buscar el apoyo de los partidos vascos (PNV, EH Bildu), a los que ELA va a interpelar para que no lo firmen y les ha recordado que "en política hay que tener determinadas líneas rojas". Por lo tanto, ha mostrado su preocupación "por la agenda de recortes" que pueda venir este otoño y "evidentemente la movilización tiene que jugar un papel importante". "Y ELA va a responder ante una situación de este tipo", ha manifestado.

Ante el planteamiento de LAB, que cree que ha llegado el momento de una huelga general, Lakuntza se ha mostrado "escéptico" respecto a que se puedan resolver las cuestiones que ELA demanda, dada la "gravedad" de lo que ya se conoce como el acuerdo de pensiones y lo "que falta por conocer" sobre la reforma laboral que sigue sin derogarse. "En esa situación muy preocupante, evidentemente ELA nunca descarta la huelga y es un momento en el que hay que tenerla muy presente ante la gravedad de lo que se plantea", ha añadido.

A su juicio, también es importante "leer el partido" y ver cuándo se van a aprobar esas reformas, para que "la presión que se haga sea la más efectiva posible". "Evidentemente, ante situaciones de reformas y recortes, ELA nunca descarta la huelga. Hay que tener presente la huelga en una situación de recortes como la que se plantea, pero también es importante que para que esa huelga tenga un efecto lo mayor posible y condicione de verdad esos recortes, esté muy bien colocada en sus fechas, sobre todo, para leer bien el partido, conocer todos los contenidos de las reformas y para ser efectivos", ha añadido.

"Impunidad jurídica"

Por otra parte, ante sentencias como la que anuló los despidos de Tubacex y la lectura de Confebask de que esas resoluciones generan "inseguridad jurídica" en las empresas, Mitxel Lakuntza ha asegurado que la patronal vasca "cuando habla de inseguridad jurídica, lo que realmente quiere decir es que quiere impunidad jurídica". "No son capaces ni de aceptar que puede haber sentencias que obliguen a cumplir la ley. Aquí hay una ley que, en principio, lo que dice es que no se puede despedir en unas situaciones derivadas por la covid", ha añadido.

Tras apuntar que le gustaría saber qué opina Confebask o Cebek de que "empresas como Tubacex estén manipulando las cuentas para poder despedir a trabajadores", ha manifestado que la seguridad jurídica para la patronal vasca es que "las sentencias tienen que salir siempre a su favor". "Y es una impunidad absoluta para hacer jurídicamente lo que quieran. Ellos cuando hablan de seguridad jurídica hablan de impunidad jurídica", ha dicho. En relación a la actual coyuntura de crisis, y, pese a que se apunta a una progresión favorable de la economía, ELA pone el acento "en la precariedad, los bajos salarios, la subcontratación o la brecha salarial". "Son problemas estructurales que existían ante de la pandemia y siguen ahí e incluso algunos agravados", ha alertado.

Rebajar salarios, la "hoja de ruta" de la patronal

Mitxel Lakuntza teme que la patronal aprovechará la crisis para rebajar salarios, porque "esa es su hoja de ruta" y es lo que se vio "tras las crisis de 2008, que se quiso solventar con la bajada de salarios y el recorte de los derechos laborales y sociales". "La patronal siempre vuelve con el mismo recetario y atacar salarios es atacar más la economía porque ataca la capacidad de consumo, pero eso va a sus beneficios y cuentas de resultados", ha añadido. Lakuntza ha manifestado que es una patronal "clásica" con "poca innovación" que "solo plantea la posibilidad de despedir cada vez más fácil y rebajar los salarios".

Por otro lado, ha manifestado que en Euskadi "una de las mayores injusticias" que existe es "cómo se reparte la riqueza y quién paga y quién no paga los impuestos". Lakuntza ha exigido, por tanto, con carácter urgente "una reforma fiscal" porque "aquí las empresas pagan entre poco y nada". "Este es uno de los debates tabú y se va a tener que afrontar les guste o no", ha considerado Lakuntza, que cree que esta situación lleva a una "mayor desigualdad". Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno Vasco "no quiere abordar esa injusticia social" porque "está muy subordinado a los intereses patronales y económicos".

Por otra parte, cree que el Ejecutivo autónomo está "muy fuera de juego" respecto a las transiciones que se deben realizar y no ve "ninguna orientación" hacia nuevos modelos productivos. A su juicio, "vive de la inercia" y la "propaganda es una de las características de este Gobierno", que está "muy alejado de los problemas en los centros de trabajo". Por último, sobre la OPA de MásMóvil a Euskaltel, Lakuntza ha indicado que "es la historia de un pelotazo y es un despropósito" que una empresa pública, "seña de identidad del país, se convierta ahora en una compañía en manos de multinacionales".

Tras asegurar que "no hay garantías" en torno al "arraigo del operador y el mantenimiento del empleo que están en el aire", ha criticado el papel que ha jugado el Gobierno Vasco. "Vimos los que vimos con La Naval, estamos viendo lo que estamos viendo con Euskaltel y esta es la política de la especulación, de intentar privatizar todo lo que se pueda. Si les dejas, te venden el país a cachos", ha concluido.