La marca de EH Bildu gana en una circunscripción y pasa a la segunda vuelta de las elecciones legislativas de Francia

La marca que emplea EH Bildu en Iparralde, EH Bai, que aglutina también a la izquierda abertzale tradicional, a EA y a otros independientes, ha ganado por vez primera en la historia en una circunscripción en unas elecciones legislativas en Francia con casi el 30% de los sufragios. En concreto, el candidato Peio Dufau se ha impuesto al macronismo (27%) y a la extrema derecha (25%) en el sexto distrito del departamento de Pirineos Atlánticos, que abarca localidades como Hendaya o Biarritz. En estas elecciones, EH Bai se había integrado en el denominado Nuevo Frente Popular con socialistas, comunistas, ecologistas e insumisos melechonistas. Dufau pasa a segunda vuelta y podría ser la primera vez en la historia que resulta electo un diputado independentista vasco. El PNV también se presentaba en esa circunscripción y se quedó en un 5% de los votos.

“Me alegran los datos de Iparralde. [El Frente Popular ha ganado] en Baiona, en Maule y en Donibane-Garazi y EH Bai en su circunscripción”, ha señalado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Radio Popular. Lo ha contrapuesto con una Francia en la que “la izquierda no es capaz de conectar con los problemas de la gente”. Ya antes de los resultados, había hablado de ello: “Nuestro ciclo electoral ha sido muy exitoso. Tengo un sueño y un reto. Imaginen qué sería con un diputado de izquierdas y abertzale en París. Eso se puede hacer”.

En una nota, EH Bai ha mostrado su lectura agridulce de los resultados de Francia. Por un lado, exhibe “preocupación” por el ascenso de la ultraderecha, ganadora en el conjunto de Francia como antes en las europeas. Entiende que la gestión “neoliberal” de Emmanuel Macron ha generado un caldo de cultivo para su crecimiento. Sin embargo, pone en valor que en las tres circunscripciones vascas, también en la cuarta y quinta de Pirineos Atlánticos, con candidatos socialistas, la primera fuerza sea el Frente Popular. La coalición abertzale destaca la “activación” de sus bases y de la sociedad civil en las últimas semanas para lograr ese resultado.

“A la extrema derecha no se lo puede ofrecer ni el más mínimo resquicio”, afirman en un comunicado en francés y en euskera. EH Bai pide también “responsabilidad” para que en la segunda vuelta el reparto de los apoyos no favorezca a los candidatos de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Según Otegi, es más probable que saquen el escaño los socialistas que encabezan al Frente Popular en las otras dos circunscripciones, aunque confía en la sorpresa con Dufau. El PNV también se presentaba a las elecciones. Lo hacía en solitario con la marca EAJ-PNV. En la sexta circunscripción, el candidato Jean Tellechea rozó el 5% de los apoyos. En el conjunto de las tres, los nacionalistas -que han llevado a Andoni Ortuzar de campaña- no pasan del 4%.