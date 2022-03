El negocio de la salud mental: cuatro años sin mejoras laborales en uno de los psiquiátricos más grandes de Euskadi

El Hospital Psiquiátrico Aita Menni, ubicado en el barrio Gesalibar de Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, es uno de los mayores centros privados de salud mental de Euskadi. En sus instalaciones, que en el siglo XIX albergaban uno de los más lujosos balnearios del país, se incluyen unidades de larga estancia psiquiátrica, de rehabilitación psicosocial, de daño cerebral y hasta una residencia para personas mayores, entre otras instalaciones. El Grupo Aita Menni, su gestor, está integrado por el mismo hospital y por Servicios Sociales Aita Menni y es propiedad de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Con los años, su actividad se ha extendido hasta 20 municipios vascos en los que cuenta con 30 dispositivos asistenciales, uno de ellos el Hospital Psiquiátrico Aita Menni. Para atender a los cientos de pacientes que pasan por él año tras año, la plantilla está compuesta por cerca de 500 trabajadoras que llevan más de cuatro años de protesta para mejorar sus condiciones laborales.

El convenio colectivo que aún sigue vigente para estas trabajadoras incluía mejoras salariales y de horas de trabajo hasta 2017. Desde entonces, la plantilla ha patrocinado 23 jornadas de huelga para solicitar una renovación del mismo que incluya mejoras salariales -según denuncian desde el sindicato ELA, el mayoritario en el sector, la brecha salarial en comparación con las trabajadoras del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) es del 30%-, así como en las cargas y horas de trabajo. “Nosotras siempre hemos tenido voluntad de negociar, estamos dispuestas a sentarnos las veces que haga falta para desbloquear este conflicto siempre y cuando la empresa de una vez por todas nos de contenidos para avanzar en la mejora de los derechos de los trabajadores, porque al final lo único que estamos pidiendo es que la plantilla no pierda poder adquisitivo, que se mejoren sus cargas de trabajo que son inmensas y sobre todo que se mejore la calidad asistencial de los pacientes porque si las condiciones laborales mejoran, la calidad asistencial va a ir mejorando”, ha detallado la representante del sindicato ELA, Janire Díaz, a este periódico.

Esta semana han tenido lugar otras cinco jornadas de huelga, con el objetivo de “desbloquear” las negociaciones con la dirección de la empresa, que sí accedió a una subida salarial para 2022 del 4,3%, pero seguía sin incluir mejoras en el convenio. “La empresa sigue con su estrategia de dividir, de desactivar las movilizaciones. No tiene ninguna voluntad de mejorar las condiciones de los y las trabajadoras del hospital cuando a su vez es un servicio financiado principalmente con dinero público y eso nos parece lo más grave porque estamos hablando de la salud mental de muchísimos ciudadanos no solo de Gipuzkoa sino de toda Euskal Herria”, ha asegurado Díaz.

Desde el sindicato ELA han detallado que el 80% de las unidades del hospital psiquiátrico se financia vía convenios con la administración pública como los Departamentos de Salud y Seguridad del Gobierno vasco y las tres Diputaciones Forales de Euskadi. “Esta empresa tiene una gran solvencia económica, tiene muchísimos beneficios anuales y en los últimos cuatro años ha invertido 20 millones de euros en bienes inmuebles y no es capaz de aportar ninguna cantidad a las mejoras salariales”, ha lamentado Díaz.

Según su propia memoria de 2020, en la que se publican los datos económicos de la empresa, así como el “compromiso con la sociedad” o la información relacionada con la COVID-19 durante el año, la evolución de la cifra de negocios de Aita Menni ha aumentado de los 34,10 millones de euros en 2015 hasta los 42,73 millones de euros en 2020. En cuanto a su distribución por ingresos, en 2020, según publican, un 30,1% de sus ingresos provenían del Departamento de Salud del Gobierno vasco, un 27,8% de la Diputación de Gipuzkoa, un 25,3% de la Diputación de Bizkaia, un 10,9% de particulares privados y el resto de mutuas, aseguradoras y de la Diputación de Álava.

La plantilla, “dispuesta a pelear hasta el final”

Desde la dirección del Hospital Aita Menni han acusado al sindicato ELA de “bloquear la negociación” y de “falta de transparencia ante las trabajadoras”. Por ello, ha hecho públicas sus condiciones para un acuerdo entre las que sí incluye “una reducción de las horas de trabajo, permisos, bolsa de trabajo, complementos, temporalidad y eliminación de contratos de prácticas”, sin embargo, no accede a la petición de las trabajadoras de subir los salarios conforme al IPC argumentando que no firmarán “compromisos que llevarían a la empresa a entrar en pérdidas y a solicitar un descuelgue de las condiciones pactadas, lo que supondría engañar a los trabajadores”.

Pese a la actitud inmovilista de la dirección, las trabajadoras insisten en no desistir en su lucha. “Llevamos más de cuatro años luchando por mejorar el convenio colectivo, cada vez más gente muestra su apoyo dentro del hospital porque cada vez están más enfadadas por la situación. La gente está cansada de esta dirección porque no ven soluciones. Si la empresa no cede, habrá nuevas jornadas de huelga. La plantilla está dispuesta a pelear hasta el final”, ha concluido la representante del sindicato ELA.