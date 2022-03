Una subida salarial del 20% pone fin a casi 300 días de huelga de las limpiadoras del Museo Guggenheim

Comenzaron el 11 de junio de 2021 con la esperanza de que el paro durara tan solo 10 días. Más de nueve meses después y tras 284 jornadas de huelga, las trabajadoras de limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao han anunciado este lunes el fin de su protesta con la firma de un acuerdo con la empresa Ferrovial que incluye una subida salarial del 20% y la desaparición de los contratos parciales. Con botellas de champán, fregonas al viento y bailando 'El vals del obrero', las trabajadoras han celebrado la firma del acuerdo como la mayor de las victorias.

Las trabajadoras llevaban meses protagonizando protestas frente al emblemático museo de Bilbao, con dos objetivos: lograr un nuevo convenio que mejorase sus condiciones laborales y acabar con la brecha salarial que padecían con respecto a otros trabajadores de limpieza de sectores más masculinizados. El acuerdo alcanzado -y que se firmará este martes- incluye ambas, además de una subida progresiva que para el 2024 supondrá un 20% más del salario actual -más de 23.500 euros brutos- y el fin de las jornadas parciales.

Otro de los aspectos clave de la protesta eran las condiciones relacionadas con la salud laboral que sufrían estas trabajadoras a raíz de las excesivas cargas y ritmos de trabajo. Para poner fin a esta situación, según han informado, el sindicato ELA -único con representación entre las trabajadoras- y la empresa han acordado que se realice “un estudio de medición de tiempos y cargas de trabajo donde se determine el personal necesario para realizar dichas tareas con los estándares de calidad y exigencias establecidas por parte del museo”. Además de ello, en el nuevo acuerdo se incluyen aspectos relacionados con el acceso al contrato de relevo, así como mejoras en licencias, permisos y descansos.

“Estamos satisfechas, pero es cierto que queríamos algo más. En cuanto al tema económico, nos parece poco la subida, pero lo que pensábamos que no íbamos a conseguir lo hemos conseguido, que es la jornada completa en todo el equipo de limpieza”, ha explicado la portavoz de la plantilla, Carmen Casas, quien ha recalcado que al principio de la huelga, el contacto entre la empresa subcontratada por el museo y las trabajadoras “era nulo”, pero que con los meses “se han ido dando pasos poco a poco”.

Una de las trabajadoras cuya jornada pasa de ser parcial a completa con el nuevo acuerdo es Susana Marcos. “A partir del 1 de mayo, las trabajadoras que estábamos a tiempo parcial pasaremos a estar a jornada completa. Personalmente es un alivio porque trabajando solo 20 horas no podías vivir, pero tampoco podías compaginarlo con otro trabajo porque las jornadas eran a veces de tarde, otras de mañana y otras partida. De esta manera tendremos un salario con el que llegaremos a fin de mes y podremos organizarnos mejor”, ha indicado Marcos a este periódico, aunque las trabajadoras han detallado que las subidas del salario que contempla el nuevo convenio se producirán a través de pluses y no dentro del salario base.

El Museo Guggenheim, “desvinculado” del conflicto

Las trabajadoras de limpieza del museo son 18, 13 de las cuales estaban a favor de la huelga, mientras que las 5 restantes seguían entrando a limpiar. “13 hemos hecho huelga, pero el resto ha seguido limpiando. Ahí ha habido una vulneración muy grande, ese ha sido el motivo por el que ha durado tanto la huelga”, ha reconocido Casas.

Sobre si han tenido algún contacto por parte de la gerencia del museo, Casas ha señalado que “se han querido desvincular totalmente de la protesta”. “Lo único que hemos tenido es quejas de ellos porque estábamos utilizando la imagen del museo, pero claro, nosotras trabajamos aquí, ¿qué imagen vamos a utilizar si estamos limpiando los baños del museo? Al principio tuvimos dos reuniones con ellos, pero luego no querían saber nada más, porque decían que nuestro problema era con la subcontrata”, ha explicado la trabajadora.

Idoia Teijo, quien cumplirá 6 años como trabajadora de limpieza en el Museo Guggenheim el próximo junio, se ha mostrado orgullosa por haber defendido sus derechos hasta alcanzar el nuevo acuerdo, pero es consciente de que aunque la brecha salarial con respecto a trabajadores de limpieza viaria ha disminuido, sigue habiendo una diferencia salarial de más de 6.000 euros entre ellos. “La viaria es un sector que no quiere mujeres. Hay alguna, pero por protocolo. Es muy deprimente que por el hecho de ser mujer no tengas esas oportunidades”, ha reconocido.

Aún así, ha querido reconocer su esfuerzo y el de sus compañeras y, pese al camino que aún queda por recorrer, ha celebrado el acuerdo como una victoria. “Al final una huelga es difícil, porque surgen muchas cosas para bien y para mal, pero yo me siento orgullosa de haber defendido una mejora de mis condiciones laborales que no me satisfacían. Me siento orgullosa de haber defendido los derechos de las mujeres en el ámbito de la limpieza, que estamos muy mal pagadas y tratadas. La conciliación, a raíz de los horarios que tenemos también es nefasta y tenemos una larga batalla en este sentido que estoy segura que también ganaremos”, ha concluido.