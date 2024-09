Una exposición rescata Pidgin, la mezcla entre euskera e islandés de los vascos que cazaban ballenas

En el siglo XVII, cuando los cazadores de ballenas viajaban desde la costa vasca hasta Islandia y lograban su botín, para tratar de venderlo o comprar cualquier cosa que necesitaran en el mercado, se comunicaban en un protoidioma que mezclaba el euskera con el islandés. Estas mezclas, registradas también entre otras lenguas del mundo, son denominadas 'pidgin', y funcionaban como idiomas auxiliares entre dos a más grupos sociales con distinta cultura. El descubrimiento del pidgin eusko-islandés lo ha realizado el doctor en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Imanol Zubiauz gracias a tres manuscritos del siglo XVII que contienen glosarios, traducciones y frases completas. Con todo el material obtenido, ha realizado una exposición en el Museo Itsasmuseum de Bilbao.

“Christ Maria presenta for mi, balia for mi, presenta for yu bustana”, dice uno de esos manuscritos expuesto en el museo bilbaíno que en su traducción al euskera sería: “Christ Mariak balea ematen badit, zuretzako buztana”, o al castellano: “Si Christ Maria me ofrece una ballena, le ofrezco a usted su cola”. “Es un mix entre euskera e islandés con unas partes de inglés y francés. Uno de los manuscritos recoge un glosario del euskera al islandés escritos por un islandés y el otro cuenta con frases completas del pidgin que se pueden entender más o menos si se sabe euskera”, explica a este diario Zubiauz mientras recorre la exposición.

Su objetivo, más allá de rescatar la historia de la relación entre Euskadi y Islandia, es recrear la memoria de un personaje ficticio ubicado temporal y geográficamente en un barco ballenero de la época para, a través de imágenes, vídeos, grabados y otra serie de producciones artísticas, conformar una memoria ficticia que hable sobre los balleneros vascos en Islandia y así el público pueda revivir las travesías de los marineros vascos.

“No le he puesto nombre al ballenero ficticio porque quiero que sea un personaje que pueda representar a cualquier ballenero de la época. Me he basado en lecturas para saber cómo podían vivir o qué comían, desde bizcochos con gusanos hasta bebidas corrompidas. Sus condiciones eran muy duras y mucho más si les añades el frío intenso de Islandia. Salían de Euskadi sin nada, vivían una dura travesía, pero podían volver siendo ricos gracias a las ballenas capturadas”, detalla el doctor en Bellas Artes.

Zubiauz comenzó con esta investigación en el año 2020 cuando quiso documentarse para realizar un viaje turístico a Islandia. “Buscando información sobre a dónde ir me encontré con la matanza de los balleneros vascos, que era algo que sí que me sonaba, pero luego encontré que existía un lenguaje o 'pidgin' con el euskera y decidí investigar y me di cuenta de que a nivel académico y lingüístico hay textos, pero a nivel social se ha perdido completamente. Desde el siglo XVII hasta la actualidad se ha perdido la memoria colectiva y cultural. En Euskadi se ha perdido, aunque en Islandia lo tienen más presente. He querido recuperar esa memoria pero utilizando el lenguaje artístico”, sostiene.

A raíz de la dificultad para hallar materiales y objetos de balleneros de aquella época, como monedas, manuscritos, compases navales o arpones, el propio artista los ha creado desde cero. “La exposición se conforma por diferentes partes, hay mucho material audiovisual con fotografías creadas por mí, pero también objetos como cuadernos de bitácora, monedas o pipas de fumar. He intentado ser lo más fiel posible a la realidad. He conseguido materiales moviéndome mucho, pero también los he creado”, concluye el artista.

'Pidgin' estará disponible en Itsasmuseum hasta el próximo 3 de noviembre y, además de la muestra, se llevarán a cabo actividades complementarias como visitas guiadas, encuentros o conferencias.