'¿Dónde están los niños?', la obra teatral que muestra la crueldad de la sociedad a través del intento de suicidio de una niña

Maddi es una niña de ocho años que está pasando por una mala racha. No tiene ganas de comer, sus notas en el colegio han empeorado considerablemente y sus padres ya no saben qué hacer ante la falta de explicaciones de la niña. Finalmente, deciden llevarla a ver a una psicóloga. A pesar de ello, no consiguen evitar que Maddi intente quitarse la vida y la niña aparece gravemente herida en unas rocas junto a la playa. Esta realidad es el argumento de la obra teatral '¿Dónde están los niños?', que muestra cómo influye en los niños una sociedad rota, cruel y extremadamente depresiva.

“Esta obra habla de nosotros, de nuestras miserias, de nuestras ansiedades, de nuestras depresiones. De esta sociedad tan exigente donde los niños son unos de los grandes afectados”, detalla el escritor y director de la obra, Jokin Oregi. Coproducida por la Sala BBK junto a la compañía vasca Tartean Teatroa, se estrenará en Bilbao el 28 y 29 de septiembre en euskera y el 4, 5 y 6 de octubre en castellano.

Aunque la obra trate sobre el sufrimiento de los niños, estos no aparecen en escena. “Empezamos en la consulta de la psicóloga que recibe a Maddi, una niña de apenas ocho años que según sus padres ha mostrado signos preocupantes: apenas come, empieza a recibir malas notas en el colegio y se muestra distante. Creen que la niña es víctima de malos tratos por parte de sus compañeras. Este inicio nos lleva a radiografiar no tanto a la niña, sino a los padres de la misma, a la psicóloga que la trata, a su actual pareja, y los demás adultos que conviven con ellos. Siempre en constante contraste con los niños no presentes. El intento de suicidio de Maddi ahonda en el sufrimiento de los adultos, y termina por describir una sociedad ansiosa, depresiva y cruel donde se reivindica la verdad como una salida esperanzadora: una verdad desenmascarada”, detallan desde Tartean Teatroa.

“En esta obra, ningún actor o actriz interpreta los personajes infantiles. El resto de los personajes adultos interactúan con ellos como si realmente estuvieran presentes, pero el espectador no los ve en ningún momento. Este es el segundo experimento”, sostienen. De manera que los personajes son los padres, la psicóloga y demás adultos que rodean la vida de la pequeña Maddi, interpretados por los actores y actrices Iraia Elías y Sandra Ferrús (turnándose en las versiones en euskera y castellano respectivamente), Getari Etxegarai, Javier Barandiaran, Iñigo Aranburu, Ruth Guimerà e Irene Zarrabeitia.

La obra se presentará en la Sala BBK de Bilbao y para ello contará con una especial configuración que limitará el aforo a sólo 110 personas por función. La zona que normalmente ocupa el patio de butacas (con los asientos retirados) será el principal espacio para la acción, que también se desarrollará en parte en el propio escenario. Además, al elenco lo acompañará el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, que “apoyará con sus voces esa presencia infantil que sobrevuela el relato pero que no vemos en escena”, en palabras del gerente de la entidad musical, Iñigo Alberdi. Así, la música original de Adrián García de los Ojos, con letras creadas ex profeso por la escritora y poeta Miren Agur Meabe, sonará en directo y será “un lujo increíble que va a poner la piel de gallina”, según promete Oregi.

El escritor y director de la obra ha querido con '¿Dónde están los niños?' dirigirse al espectador adulto a través de la narratugia. “Se trata de dejar hablar a los personajes, permitirles que se vayan desnudando solos a través de su propio discurso y de lo que nos cuentan directamente, en vez de mediante acciones y diálogos con otros. Así el público se verá irremediablemente reflejado en los personajes y tomará consciencia de nuestra responsabilidad como sociedad para con la infancia: son nuestro espejo, sus miserias y ansiedades son las nuestras”, concluye.