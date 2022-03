Un estudio revela la segregación en los institutos públicos de Vitoria, con hasta un 84% de estudiantes migrantes

En plena resaca por el “histórico” acuerdo educativo en el Parlamento Vasco, que sienta las bases de una nueva ley, y después de que los sindicatos hayan desconvocado la huelga prevista para esta semana, la central Steilas ha presentado un informe que dibuja que Vitoria tiene prácticamente los niveles más altos de segregación escolar de Euskadi, de España e incluso de Europa aunque haya seis comunidades con porcentajes de población extranjera más elevados. Esto se traduce en que hay centros de Secundaria, todos ellos públicos, “con un 83,8% de alumnado de origen migrante” y en que en ellos “un 60% de la juventud de origen migrante no se siente vitoriana” y apenas el 10% ve el euskera como una lengua propia.

Los sindicatos vascos desconvocan la huelga educativa prevista para el 25 de marzo

Steilas sitúa el origen del problema en la dualidad de la enseñanza vasca, con prácticamente el 50% del alumnado matriculado en centros de titularidad privada y entiende que la sociedad se ha “acostumbrado” a este sistema de dos velocidades. “Es muy difícil acabar con la segregación escolar si no se acaba con los privilegios de la escuela concertada. Tienen otros intereses que no son los del bien común. Ese 85% de origen migrante en ningún momento se corresponde con el contexto social en el barrio. Hay chavales que salen juntos del portal y cada uno, en función de su origen, va a un tipo de centro”, han explicado José Masa y Jone Gibelalde en una rueda de prensa celebrada en la sede de la central en el barrio de Aldabe. Han recordado que desde hace 40 años las cuotas para poner barreras económicas al acceso a la concertada están prohibidas aunque se siguen manteniendo y que, salvo “excepciones”, ninguno de los centros segregados es privado.

El problema de la segregación, según sus datos, no es solamente identitario. También lo es académico. Cae el rendimiento y caen también las expectativas de futuro en los centros segregados. “Es una realidad que afecta a nuestro sistema escolar y que viola derechos fundamentales como es el principio de igualdad, haciendo posible la discriminación”, entiende Steilas. Y añade: “Con los datos obtenidos se evidencia que las diferencias de origen condicionan la vida personal, escolar y social del alumnado. Nuestro sistema escolar no se sustenta en el principio de igualdad de oportunidades”.

Este sindicato ha mostrado abiertamente sus recelos por el pacto educativo, aunque se haya desconvocado la huelga a la que también llamaban ELA, LAB y CCOO. “Lo poco que sabemos no cubre las expectativas que tenemos”, han llegado a expresar. También han criticado que “se ha tomado a Catalunya como modelo” cuando allí las medidas contra la segregración no han sido efectivas, a su entender, y agentes educativos de la enseñanza pública se han desmarcado. En todo caso, han adelantado que no conocen todavía el documento completo aprobado en el Parlamento y que fijarán su postura definitiva al leerlo en detalle.

Por lo que ha trascendido, el texto trabado por los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, con las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, incluye algunas medidas para reforzar la red pública y cambios en el sistema de matriculación para evitar vetos indirectos de centros privados a personas de bajo nivel socioeconómico. También se ha planteado elevar el control de los requisitos a los concertados que quieran mantener la financiación pública y la prohibición de la segregación por sexos, que afecta a media docena de colegios gestionados por el Opus Dei.