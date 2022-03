Los sindicatos vascos desconvocan la huelga educativa prevista para el 25 de marzo

Los sindicatos vascos han decidido no celebrar la huelga que tenían previsto llevar a cabo este viernes al considerar que el pacto educativo alcanzado por PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU la pasada semana permite un consenso más amplio del inicial. “Los acuerdos firmados el pasado viernes en el parlamento vasco entre las fuerzas mayoritarias del gobierno y la oposición respecto a las bases para un acuerdo previo a la redacción de la nueva ley educativa vasca, invitan a CCOO replantearse el formato de las movilizaciones a las que se sumó la semana pasada”, ha señalado, por ejemplo, CCOO en un comunicado.

La huelga en la educación la habían convocado los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CCOO, que representan a la mayoría del personal, con el objetivo de mostrar descontento con el acuerdo educativo y exigir una “escuela pública, euskaldun y propia”. “En estos momentos sorprende que haya convocada una huelga ante un texto que se desconoce. No existe”, se sorprendió entonces el consejero del ramo, Jokin Bildarratz, que recordó que todavía entonces estaban abiertas la negociaciones con la oposición en torno al primer borrador para las bases de la nueva normativa. Tras doce horas, se alcanzó un acuerdo “histórico” y que aglutinaba a los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y también a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el 90% del Parlamento.

A falta de que ese documento completo se haga público en los próximos días, el consenso incluye el refuerzo de la escuela pública en un territorio con récord europeo de alumnos matriculados en centros privados, casi un 50%, y un modelo educativo “plurilingüe” con el euskera como “eje”. “Los cambios y acuerdos respecto al pésimo documento original parecen evidentes y claros, y aunque no existe todavía un documento público, es de nuestro conocimiento que la apuesta por una educación con la escuela pública como eje, con un aumento decidido de los recursos para ella, con medidas y compromisos concretos para controlar la segregación escolar”, arguyen desde CCOO ahora que han desconvocado la huelga. “Además de ello, el pacto establece un control decidido de la misma en la escuela concertada, que deberá asumir una serie de compromisos para poder recibir financiación pública como un estricto control de la financiación recibida, aceptar que el proceso de matriculación se realice bajo la planificación y en ventanillas de la administración púbica, la supresión total de las cuotas por enseñanza y la aprobación y publicación de las cuotas y cobros por actividades complementarias”, añaden.

El sindicato Steilas ha opinado que, “en el marco de la unidad sindical no se dan las condiciones” para afrontar la huelga convocada para el próximo viernes. En un comunicado recogido por Europa Press, Steilas ha manifestado que “no es el momento de interrumpir la lucha”. “Aunque desconocemos el documento acordado por los partidos políticos, atendiendo a informaciones difundidas, es evidente que existen contradicciones en los contenidos y claves ya publicadas, y que esas bases se orientan a blindar el pacto, sin apoyar la educación pública”, ha apuntado. En este contexto, ha afirmado que, aunque no es su elección, “en esta ocasión sólo queda retrasar la huelga, ya que en el marco de la unidad sindical no se dan las condiciones para afrontarla”. Finalmente, ha anunciado que seguirá “luchando por una ley educativa que ponga en el centro la Escuela Pública Vasca” y ha esperado que quienes compartan ese objetivo se sumen.