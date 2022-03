Elkarrekin Podemos-IU anuncia que pactará la reforma educativa con el Gobierno de Urkullu

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha arañado al Gobierno de PNV y PSE-EE, que tiene mayoría absoluta y no necesitaba apoyos externos, cambios en las bases para la futura reforma de la ley educativa, según han anunciado este miércoles los representantes de Podemos, Miren Gorrotxategi, e Izquierda Unida, Íñigo Martínez Zatón. El “preacuerdo” -se ha insistido en que no está firmado a falta de 48 horas de que formalmente se cierre el plazo para las alegaciones al borrador inicial- se centra en mejoras en la posición de la escuela pública -que en Euskadi apenas acoge al 50% de los alumnos- y contra la “segregación” entre redes. Han indicado que se “certifica el final de la concertación universal”, esto es, que cualquier centro privado pida fondos públicos ya que habrá nuevos requisitos, como los que segregan por sexos y están vinculados al Opus Dei, alrededor de media docena en Euskadi.

“Podemos confirmar que hemos movido al Gobierno vasco a juzgar por los acuerdos concretos a los que hemos conseguido llegar”, ha señalado Gorrotxategi, que ha admitido que mantenían discrepancias frontales con el Ejecutivo tras la presentación de un borrador que equiparaba los centros independientemente de su titularidad. “El borrador lo obviaba y por eso nos manifestamos de forma tan crítica. Ahora hemos logrado fortalecer la escuela pública”, ha añadido la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU. Martínez Zatón, con todo, ha insistido en que se pueden aprovechar las 48 horas que quedan para seguir logrando nuevos puntos de entendimiento, aunque ha admitido el “cambio sustancial” en el Gobierno.

La coalición ha destacado que habrá un “plan estratégico” específico para la escuela pública, otro de mejora de las infraestructuras de estos centros y nuevas oficinas municipales de matriculación para evitar que los centros privados no asuman el mismo porcentaje de estudiantes de rango socioeconómico bajo. “Los centros privados no podrán seleccionar a su alumnado”, se han felicitado. También se caminará hacia un sistema “público, gratuito y universal” para el consorcio de guarderías Haurreskolak desde el nacimiento y se explorará una “reformulación de las condiciones de los centros privados que aspiran a ser centros concertados”, si bien hace escasamente un mes el Parlamento ya refrendó la financiación de todos ellos para seis años. Se incide también en que habrá prioridad para abrir nuevos centros en zonas de nueva urbanización o densamente pobladas.

Gorrotxategi ha precisado que Elkarrekin Podemos-IU presentó en su día “80 propuestas” y que el acuerdo no es el “ideal” que defienden. De hecho, no se menciona el objetivo mínimo de que la pública pase del 50% al 65% del alumnado. “Tenemos que ser conscientes de la correlación de fuerzas y lograr lo máximo posible. Esta cifra del 65% desaparecerá del texto, pero creemos que el resultado de aplicar el resto de las medidas logrará que ese horizonte pueda cumplirse”. De hecho, la coalición defiende que “este preacuerdo certifica el fin de la concertación universal”. “Se van a exigir a los centros que quieran tener fondos públicos el cumplimiento de determinadas condiciones con la participación del Parlamento Vasco y del Departamento de Educación. Sin ellas no se podrá acceder a financiación. Los centros que segregan por sexo no es posible que entren en este catálogo de exigencias”, han explicado los comparecientes.

Uno de los “flecos” pendientes en esta negociación es el modelo lingüístico, aunque ha destacado que el objetivo general es lograr alumnos capacitados en las dos lenguas oficiales al final de la etapa obligatoria. “Pero lo que está en juego es la salud de la escuela pública vasca y la inclusión social”, ha priorizado Gorrotxategi. Los propios PNV y PSE-EE tienen matices en esta materia, ya que los nacionalistas plantean trilingüismo con la lengua vasca como “eje” mientras los socialistas hablan de tres posibles idiomas “vehiculares”.

Es el segundo gran acuerdo de Elkarrekin Podemos-IU con el Gobierno de Iñigo Urkullu. El primero tuvo que ver con la ley antipandemia, aprobada en el verano de 2021. Por el contrario, la coalición se desmarcó en otras conversaciones abiertas, como los presupuestos de 2022, finalmente acordados entre PNV, PSE-EE y EH Bildu.

El acuerdo llega cuando la mayoría sindical ya ha anunciado una huelga contra esta reforma, prevista para el 25 de marzo. Gorrotxategi ha dicho respetar cualquier propuesta “sindical” y no ha entrado a valorar esta convocatoria.