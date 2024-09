La oposición carga contra el Ayuntamiento de Vitoria por el “terremoto” de la remodelación de Urbanismo

La oposición ha cuestionado este lunes en Vitoria al Gobierno municipal por una reorganización interna acordada por el equipo de la alcaldesa Maider Etxebarria que ha sumido al área de Urbanismo del Ayuntamiento en una profunda crisis y que podría incluso acabar en los tribunales. EH Bildu, PP y Elkarrekin se han quejado de las “acusaciones” y la “bronca en general” que han rodeado a estos movimientos, que han cristalizado en la creación de un nuevo servicio de Vivienda, en cuyas funciones hay quienes ven duplicidades y arbitrariedades a la hora de dividir las tareas y los expedientes. Se da la circunstancia de que la ciudad se encuentra a las puertas de la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana, en el que se proyecta la construcción de hasta 24.000 nuevas viviendas en una década.

A lo largo del verano, además, los movimientos se han saldado con la dimisión de la directora general, Susana Vizcarra, que no llevaba ni un año en el cargo. Mientras tanto, Ana Oregi, quien fuera concejal y también consejera del Gobierno vasco, ha presentado un recurso contra la reordenación al ver cómo estos cambios han hecho menguar sus funciones ahora que se desempeña como alta funcionaria. La oposición se ha preguntado si estos movimientos se han efectuado con la intención de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía o si tienen como único propósito “despejar” los problemas internos con el personal técnico que integra el departamento. Los grupos de la oposición han transmitido asimismo su preocupación por la posibilidad de que proyectos estratégicos para la ciudad queden “aparcados” o “se vayan al traste”. El PP ha querido singularizar sus críticas y ha incidido en que la creación del nuevo servicio de Vivienda —que, en su opinión, se ha hecho “'ad hoc'”— era innecesario, pues, desde su punto de vista, lo que está haciendo el Gobierno municipal es “utilizar las políticas de vivienda para crear un servicio paralelo al ya existente con el objetivo de dejarlos sin funciones”. Con una unidad específica adscrita a un servicio ya existente habría bastado, han subrayado.

Xabier Ruiz de Larramendi, de EH Bildu, ha trasladado sus dudas sobre las funciones que asumirá esta nueva pata dentro de la estructura interna del área de Urbanismo, conocida formalmente como Departamento de Modelo de Ciudad, Urbanismo, Vivienda, Limpieza y Medio Ambiente. “Hablamos de un nuevo servicio de Vivienda, porque, por sorprendente que pueda parecer, hasta ahora el Ayuntamiento no contaba con un servicio de Vivienda”, ha lamentado el edil. En su opinión, la creación del servicio ha venido acompañada de “titulares gruesos, acusaciones y bronca en general”, lo que viene a abundar, según Ruiz de Larramendi, en “la marejada y el mal ambiente” que hay tanto dentro de esa área concreta como en el Gobierno municipal en su conjunto. “¿Por qué y para qué ha creado este servicio de Vivienda?”, le ha preguntado al concejal delegado, Borja Rodríguez (del PSE-EE), después de incidir en que los verdaderos problemas residen en el hecho de que haya ya “más de 11.000 demandantes de alquiler protegido” en la ciudad. “Poco les importa el ruido que tengan dentro del departamento, pero sí les importa, y mucho, la falta de políticas de Vivienda de este ayuntamiento”, ha apostillado.

El concejal de la coalición abertzale ha recalcado en más de una ocasión que la decisión de crear este nuevo servicio no obedece a criterios técnicos, sino que se trata de una decisión personal del concejal delegado. “Las estructuras de una organización municipal no son ni deben ser inamovibles, deben poder adaptarse a las distintas necesidades que surgen”, se ha defendido Rodríguez. Se ha dicho sorprendido por la repercusión mediática de la reordenación del departamento y por el hecho de que haya suscitado hasta tres preguntas en la comisión de este martes. Ha recalcado, además, que no ha habido “desmantelamiento” del servicio que ya existía hasta ahora, pues, según los datos que ha brindado este lunes en comisión, de diecisiete personas que trabajaban para aquel, lo seguirán haciendo doce. Ha adelantado también que uno de los primeros pasos que dará el nuevo servicio será el de elaborar una ordenanza de vivienda protegida para la ciudad, que hasta ahora carece de ella.

“Terremoto”

Iñaki García Calvo, del PP, ha subrayado que el “terremoto” que se ha producido dentro del Departamento de Urbanismo “nada tiene que ver” con las políticas de Vivienda. En su turno de palabra, ha aprovechado para trazar una cronología de los hechos. Según ha detallado el edil del PP, Borja Rodríguez firmó el 17 de julio un informe en el que ya veía necesaria la creación de un nuevo servicio. Algunas de las funciones que se preveían para este nuevo servicio, ha argumentado García Calvo, venían desarrollándose por otro servicio ya existente, el de Planificación y Ejecución Urbanística. “Hay un desdoble de competencias. La vivienda es una cuestión que nos ocupa a todos los que estamos aquí, pero el terremoto que ocasiona la dimisión de la directora del Departamento de Urbanismo nada tiene que ver con la creación de un nuevo servicio destinado exclusivamente a la vivienda”, ha asegurado.

El 2 de agosto, ha proseguido, al servicio se le dotó de una unidad y unas funciones. Y ha señalado que no existe una jefatura en la cima de la jerarquía, por lo que las personas adscritas a ese servicio dependen directamente de la dirección. “La jefatura de servicio sirve como coto al poder político. El control técnico es el coto a cualquier desmán o actuación que pueda tener el concejal o la dirección de turno”, ha aclarado. “Duplican funciones y crean dos criterios de forma arbitraria”, le ha espetado al concejal delegado García Calvo, que se preguntaba bajo qué criterio se decidirá que expedientes recaerán en el servicio que ya existía antes y cuáles caerán bajo el paraguas del nuevo. “Genera arbitrariedad y genera un servicio a la carta”, ha remachado, valiéndose, como ya ha hecho el PP en anteriores ocasiones, de una metáfora para decir que en Vitoria va a haber una ventanilla A por un lado y una ventanilla B por el otro. “El municipio de Vitoria es uno, el planeamiento urbanístico es uno, y no puede darse esta duplicidad que genera falta de eficacia e inseguridad jurídica”, se ha quejado.

Oskar Fernández, concejal de Equo en la coalición Elkarrekin, ha ironizado que no pretende “elevar la bronca que ya existe dentro del departamento”. “El anuncio nos sorprendía por las formas y el por el fondo”, se ha lamentado, arguyendo que se ha hecho en verano y con la dimisión de Susana Vizcarra de por medio. El grupo de Fernández brindó su apoyo en mayo para sacar adelante el nuevo plan general de ordenación urbana y ahora se dice “preocupado” por estos últimos sucesos. Sobre esto, el concejal delegado ha querido transmitir sensación de “normalidad”: “Este tipo de organizaciones departamentales se hacen en todas las administraciones, incluso en la de Vitoria cuando llega la necesidad”.