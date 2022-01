Osakidetza aclara: los contagiados podrán vacunarse en cuatro semanas y no tendrán que esperar cinco meses

La subdirectora de Osakidetza y directora de Atención Primaria del Servicio vasco de Salud, Susana Martín, ha afirmado que todavía no han recibido por parte del Gobierno central la notificación de retrasar cinco meses la tercera dosis a las personas infectadas por COVID-19, de manera que mantienen todavía el protocolo para la vacunación a partir de la cuarta semana de haber pasado el virus.

En declaraciones a Europa Press, Martín se ha referido a la decisión que adoptó esta semana la Comisión de Salud Pública, que ha recomendado que las personas que se hayan infectado de COVID-19 se pongan la tercera dosis a los cinco meses de la infección, aunque puedan hacerlo a partir de la cuarta semana como se aconsejaba hasta ahora. Al respecto, ha señalado que todavía no tienen "confirmación oficial" ni notificación de esa decisión de esperar cinco meses, por lo que los protocolos de Osakidetza "no se han modificado" y se siguen dando citas a las cuatro semanas de la infección y se mantiene ese periodo de tiempo "todavía en activo". "Nosotros no tenemos una contraindicación de no vacunar a partir de las cuatro semanas y seguimos con las mismas instrucciones", ha añadido.

Sobre la situación de la atención primaria, Martín ha indicado que todavía hay "tensión" con una media de 35 consultas diarias, pero parece que las llamadas telefónicas van disminuyendo. Ha precisado que la semana del 17 de enero había en torno a 350.000 llamadas, y siete de cada diez se atienden a la primera. Martín ha señalado, además, que, si los niveles de la pandemia siguen cayendo continuarán trabajando, como habían empezado, con la vuelta a la normalidad en la atención primaria. "Me gustaría poder empezar a trabajar en febrero con una cierta normalidad, pero no depende ni de los planes de contingencia ni de las ganas que tengamos todos", ha apuntado. Asimismo, ha indicado que Osakidetza espera "si la pandemia lo permite" recuperar también en febrero los seguimientos de pacientes crónicos por parte de la atención primaria que se habían reducido desde diciembre, de manera que solo se mantenían los que requerían de "una atención y había sido de una manera irregular". "Se está preparando ya esa vuelta", ha afirmado.

En relación a la atención telefónica o telemática, ha señalado que la atención telefónica "ha estado siempre" porque había pacientes con unas necesidades que se podían atender por teléfono. Martín cree, además, que la ciudadanía, aunque se estén ofertando todas las citas presenciales "previas a la pandemia", sigue demandando "la comunicación con Osakidetza por otras vías", sobre todo los jóvenes. Por lo tanto, ha asegurado que están explorando otras vías, no solo el teléfono, sino la videollamada, lo que no significa que "no se atienda a las personas presencialmente", porque es "necesaria" en la atención primaria.