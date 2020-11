El PNV rechaza la "foto" y no se reunirá con el Gobierno para hablar de los presupuestos generales, aunque no rompe la negociación

El PNV no asistirá este jueves a la ronda de contactos de los presupuestos generales del Estado, a la que este miércoles le convocó el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido que lidera en el Congreso Aitor Esteban "no está en Madrid para sacarse fotos, sino para defender los intereses de Euskadi", según han asegurado a Europa Press fuentes de este partido. La formación 'jeltzale' -que es el principal socio parlamentario del Ejecutivo central- fue convocada este miércoles por la noche para una ronda de contactos a celebrar esta misma mañana. El PNV ha decidido no acudir, al considerar que el "objetivo principal parece ser más mediático que de fondo".

"Parece buscarse más la foto que otra cosa, y el PNV no está en Madrid para sacarse fotos, sino para defender los intereses de Euskadi, que es lo que lleva haciendo más de 40 años, incluidas las últimas semanas, los últimos días y las últimas horas", ha apuntado. En todo caso, los 'jeltzales' mantienen los contactos, las conversaciones y las negociaciones presupuestarias "que, de forma discreta, con actitud propositiva y vocación de acuerdo, viene manteniendo con el Gobierno español las últimas fechas". El PNV todavía no ha decidido oficialmente qué posición mantendrá sobre las enmiendas a la totalidad cuyo plazo para presentarlas concluirá este viernes a las 14.00 horas.

Ya la pasada semana los nacionalistas mostraron su desazón con el Gobierno de Sánchez. Explicaron que tenían un compromiso de que no se aplicara la fiscalidad al diésel y, finalmente, sí se incluyó esa propuesta en el proyecto que se envió a las Cortes Generales. "Este asunto ha minado la confianza del PNV en el Gobierno español porque la semana pasada se nos garantizó que este impuesto no iba a ir en los presupuestos generales del Estado", dijo entonces Andoni Ortuzar. Después, este periódico adelantó que las cuentas preveían un nuevo retraso en la puesta en marcha de la alta velocidad en Euskadi, que ahora se pospone hasta 2026. Los alcaldes nacionalistas de Bilbao y Vitoria ya han alzado la voz.

Por otro lado, EH Bildu sí se reunirá este jueves por la tarde con el Gobierno. Lo hará en el Congreso de los Diputados, dentro de la ronda de contactos, según fuentes de la coalición abertzale. Al encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez -que representa a Unidas Podemos-, asistirá la portavoz del grupo parlamentario EH Bildu, Mertxe Aizpurua.