La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco cuenta que sufrió abusos con siete años: "Todavía me tiemblan las manos"

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco y jefa de la oposición en Euskadi, Maddalen Iriarte, ha relatado en un artículo en 'El Diario Vasco' que sufrió abusos en unas colonias cuando tenía siete años. "Todavía me tiemblan las manos [...]. Qué dolor, qué rabia, qué impotencia", afirma la política, que asegura que podría "vomitar" al recordar aquel episodio. "Temo con pavor despertarme de este sueño y ser aquella niña de siete años pegada a la pared", añade.

El socialista Ernesto Gasco cuenta que sufrió abusos sexuales en un colegio religioso: "¿Si lo hubiéramos contado quién nos iba a creer?"

"No pensemos que les pasa a otras, en otros lugares. Nos pasa a todas. Ocurre en gran medida en la impunidad de la intimidad o no muy lejos. Ocurre en todas partes. Y es un gran problema de todas. Y de todos. Porque nosotras somos también hijas, madres, abuelas, amigas, parejas, ... O sea que ¡a ponerse las pilas! Comenzando desde el chiste supuestamente gracioso hasta todo lo demás", escribe Iriarte.

Y reflexiona: "La igualdad no nos va a pasar. No va a llegar un día mientras nos partimos el espinazo esperando el momento. La igualdad la lucharemos y la igualdad hay que implantarla desde el Estado que en Euskal Herria no tenemos, haciendo partícipes a las mujeres, al feminismo, con todas".

Estos días de finales de noviembre, en que se conmemoran tanto la jornada contra la violencia hacia las mujeres como contra los abusos a la infancia, otro político vasco en activo como es el socialista Ernesto Gasco, durante años dirigente en Gipuzkoa y ahora alto cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, también ha relatado los abusos que sufrió en el colegio.