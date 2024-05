El PP se presenta en el Parlamento Vasco con cinco mujeres y dos hombres y quejoso de no entrar en la Mesa

Desde que EHAK -la marca utilizada en 2005 por la izquierda abertzale- planteara un grupo parlamentario con ocho mujeres y un hombre y con la excepción de los equipos unipersonales como el de Vox, el nuevo equipo del PP para la decimotercera legislatura del Parlamento Vasco pasa por ser uno de los más femeninos, con cinco mujeres y dos hombres. Los siete 'populares' se han acreditado este miércoles en la Cámara capitaneados por Javier de Andrés y por vez primera en tres décadas sin Carmelo Barrio, su factótum durante lustros y ahora diputado en el Congreso. De Andrés ha avisado de que serán “oposición” y ha empezado a practicarlo denunciando que, con toda probabilidad, quedarán fuera de la nueva Mesa que se elegirá el martes de la semana próxima aunque tengan más escaños y votos que los que les valieron a Podemos e IU hace cuatro años para tener un representante.

De Andrés ha deslizado ya que en la legislatura que está empezando a andar aprecia “rodillo” por parte de PNV y PSE-EE y que atisba un veto a todo lo que no sea de “izquierdas”, un espectro en el que parece incluir al PNV por su apoyo a Pedro Sánchez. En este sentido, ha considerado “decepcionante” que Imanol Pradales no haya hecho una ronda de contactos con todos los partidos y se haya limitado a negociar con los socialistas una reedición de la coalición que estrenaron en 2016.

Sobre la Mesa, ha señalado ante los periodistas que “siempre” ha sido una muestra de “pluralidad” y de “diversidad”. “La gestión del Parlamento tiene que ser plural. No tiene que ser ni de izquierdas ni de derechas. No es una cuestión de izquierdas y de derechas. Lo normal es que el PP estuviera ahí. [Parece que quieren] Restringirlo a fuerzas políticas de izquierdas”, ha dicho sobre un órgano que estará presidido por el PNV -con Bakartxo Tejería por cuarta vez consecutiva- y con otro puesto para ese partido -previsiblemente Jon Aiartza-. La izquierda tendrá tres plazas con dos asientos también para EH Bildu -Eva Blanco y Eraitz Sáez de Egilaz, según se ha confirmado ya- y otro para un socialista cuyo nombre no ha trascendido. “Podemos ha estado en la Mesa con menos votos y menos escaños”, ha insistido sobre esa aparente estrategia contra el PP.

De Andrés ha afirmado que “Euskadi merece una alternativa” política y se ha proclamado representante del partido más relevante de España y de Europa. El líder de la formación conservadora no ha concretado quién relevará al veterano Barrio como portavoz en el día a día. El nuevo equipo tiene cinco caras nuevas. Continúan Laura Garrido, ahora la más experimentada y euskaldun, y Muriel Larrea, que es la presidenta del partido en Gipuzkoa. Entran la secretaria general en Euskadi, Esther Martínez, las alavesas Ainhoa Domaica y Ana Morales y Álvaro Gotxi, procedente de Ciudadanos.

El PP partía de cuatro escaños logrados en las urnas en 2020, su suelo histórico. Logró seis en total en coalición con Ciudadanos. Acabó la legislatura con cinco con el salto de uno de ellos, Luis Gordillo, de un partido al otro. De Andrés no es técnicamente nuevo en la Cámara ya que fue brevemente parlamentario en 2016 tras aquellas autonómicas, aunque dejó pronto el cargo para pasar a ser delegado del Gobierno de España en la etapa final de Mariano Rajoy. Antes fue diputado general de Álava de 2011 a 2015. Su predecesor, Carlos Iturgaiz, irá en las listas del PP en Europa y ha estado este miércoles participando en una transición ordenada en el equipo.