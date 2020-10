El semáforo rojo de alta incidencia del coronavirus se enciende para toda Euskadi arrastrado por la situación crítica de Gipuzkoa

La tasa de incidencia media del coronavirus en Euskadi supera ya el umbral crítico de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En realidad, la superó ya este domingo, pero el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) no facilitó el dato al ser fin de semana. El dato exacto es de 527,05, pero la realidad es que solamente Gipuzkoa supera esa barrera con 739,41, ya que Bizkaia está en 433,04 y Álava en 349,12 tras haber sido duramente golpeada por la pandemia en la primera fase. En cuanto a las capitales, en función de su población Donostia encabeza la lista (aunque sus 237 casos el fin de semana son menos que los 475 de Bilbao y 244 de Vitoria) y ya se barajan medidas restrictivas en hostelería y movilidad al igual que en otros municipios que la pasada semana estaban en la denominada 'zona roja'.

Donostia supera la tasa crítica de contagios y el alcalde prevé ya más medidas y restricciones a la movilidad

Son nueve los municipios de Bizkaia en los que se ha encendido ese metafórico semáforo en rojo -Muskiz, Abanto-Zierbena, Amorebieta y Galdakao se suman a la lista, de la que se cae Lekeitio, que pasa a estar en alerta naranja- y treinta los guipuzcoanos --con la capital son Errenteria, Irún, Lasarte-Oria, Mutriku, Oiartzun, Usurbil y Villabona los que se incorporan-. Ordizia y Urnieta ya muestran tasas de más de 2.000. Hay que matizar que las localidades de menos de 5.000 habitantes no tienen este código de colores y que muchas de ellas están en situación similar. En Álava, de momento, no se ha activado ninguna alerta. Y no hay signos de que la pandemia esté remitiendo. Más bien al contrario. El denominado R0 -casos derivados de un positivo- marca 1,23 a nivel general (más alto en Bizkaia que en Gipuzkoa).

La semana arranca en Euskadi con un ligero descenso tanto de los positivos diarios conocidos (940, menos de un millar por vez primera en cuatro días) como en la positividad (8,9%). Pero es habitual un diente de sierra a la baja cada lunes, ya que los domingos se realizan menos pruebas (10.580 frente al máximo de 14.000 de jornadas anteriores). Sí es negativo el dato de personas graves en la UCI, 76. Es el máximo de la segunda ola. Hace solamente dos semanas eran 52 los casos críticos. No hay datos este lunes de los ingresos y del total de personas hospitalizadas, así como de posibles fallecimientos. Sí los hay de que la incidencia es mucho más alta entre las personas de 19 a 39 años -648 de tasa- que entre el resto de franjas de edad. En cuanto a los colegios, hay 90 centros con casos y 124 aulas clausuradas. Son el 0,71% del total.