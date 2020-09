Más testigos apuntan en el juzgado a anomalías en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud de 2018

La investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018 avanza en los tribunales. La magistrada de Vitoria Ana Jesús Zulueta ha retomado este lunes la toma de declaración de testigos, entre ellos dos personas que alertaron de anomalías en los exámenes de dos especialidades, Urología y Traumatología, cuando comparecieron en la investigación interna abierta en su día por Osakidetza, Sin embargo, a pesar de éstos y otros testimonios, la instrucción concluyó que no había pruebas de que se produjeran filtraciones de exámenes y el material grabado con esas comparecencias no fue enviado ante el primer requerimiento de la Fiscalía.

El miembro de un tribunal de las oposiciones de la Sanidad vasca insiste en que el examen fue un "tongo", una "bazofia" para que lo aprobaran unos elegidos

La que ejerció de secretaria del tribunal de Urología, la letrada Iratxe Regidor, se ha ratificado en aquella declaración y, en el tribunal, ha enfatizado que la exposición oral de la prueba práctica que se improvisó en plena oposición no se ajustaba a la normativa de corrección porque vulneraba el anonimato. La letrada así lo hizo constar durante la celebración de la prueba, pese a lo cual Osakidetza autorizó el examen oral. Ocurrió lo mismo en Neurocirugía. Sin embargo, según fuentes judiciales, ha dejado constancia de que no tiene evidencias que acrediten las filtraciones.

El vocal del tribunal de Traumatología, Enrique Uriarte, ha cerrado la jornada de comparecencias de este lunes. En su momento, alertó de que al corregir las pruebas de su especialidad se percató de que los mejores exámenes eran perfectos, que eran "fotocopias" entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. "Se aproximaban una barbaridad a la exposición inicial del caso". Uriarte reveló incluso algunos comentarios que escuchó en el hospital al hilo de la OPE como "Enrique no nos ha dado nada" o "¿Se va a dar algo y tú no nos has dado nada?". "Soy el malo de la película pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada", declaró. Y añadió que había ocurrido algo similar en oposiciones anteriores.

Estos testigos cierran una primera tanda de comparecencias ante el juzgado dentro de una larga lista de 24 propuesta por el sindical LAB, que ejerce de acusación junto a otra central, ESK. La pasada semana un miembro del tribunal de Angiología reiteró que en su especialidad hubo "tongo". Y en otra más, en Anestesia, algunas opositoras recibieron notas altas a pesar de cometer un error básico en sus respectivos exámenes, que tenían importantes coincidencias en cuanto a orden, contenido e incluso expresiones utilizadas. Este caso se llevó por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica y a otros altos cargos de la Sanidad vasca. Gotzone Sagardui, que toma posesión este martes, será la tercera consejera de Salud en menos de dos años.