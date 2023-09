Urkullu alerta del “cuestionamiento intensivo” al euskera por parte de la Justicia española

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha enviado al Parlamento Vasco como dicta la tradición, con 72 horas de antelación, un adelanto de lo que será su discurso en la sesión de apertura del curso político, el último de la legislatura, el pleno de política general. Urkullu, que dispondrá de un máximo de 90 minutos este jueves en la Cámara, ha desgranado en siete folios en castellano y otros tantos en euskera que el “autogobierno” es “la clave de bóveda” del futuro de Euskadi. No hace de momento propuestas concretas para superar el Estatuto, aunque sí denuncia la falta de asunción de algunas competencias pendientes de 1979 y la “erosión” de las ya transferidas con leyes estatales o sentencias del Tribunal Constitucional. Demandará de modo singular, además, una “garantía” para el euskera, cooficial junto con el castellano pero que está viviendo un “cuestionamiento intensivo” con sentencias de “algunos tribunales”. “Antes de que acabe la legislatura, aprobaremos el documento que marca el rumbo que debe tomar la política lingüística en los próximos diez años”, prometerá.

Urkullu defenderá a “Euskadi Basque Country” como “nación europea”. “Trabajamos también para lograr la participación de Euskadi en la Unión Europea”, destacará. Concretamente, recuerda que él mismo ha “liderado” con otras regiones de la zona atlántica la defensa de sus intereses en el concierto comunitario frente al arco mediterráneo. “Estamos tejiendo alianzas y forjando consensos con instituciones y actores socioeconómicos de todos los territorios de la fachada atlántica europea”, incidirá.

El lehendakari, que recordará que lleva once años en el cargo y que no ha concretado si apuesta por intentar repetir como candidato del PNV, quiere ofrecer una imagen de “honestidad”, de autocrítica, de responsabilidad en la superación de crisis continuadas -recordará que llegó al cargo en plena crisis económica y financiera y que ha superado la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias de la invasión de Ucrania- y talante pactista. Urkullu gobierna desde 2016 en coalición con el PSE-EE y destacará que la mayoría absoluta de ambos partidos en el Parlamento no es un rodillo.

“El Parlamento Vasco ha aprobado 35 leyes en la presente legislatura. En muchos casos, un 67%, lo han sido con el voto favorable de algunos de los grupos de la oposición. Otro 17% con su abstención. Este dato revela una voluntad constante de llevar los consensos más allá de la mayoría absoluta”, recalcará Urkullu, que tiene pendiente sobre todo la reforma educativa. Subrayará, igualmente, que de 40 compromisos de legislatura 38 ya están en curso o realizados. No hay pistas en el adelanto del discurso de qué calendario maneja Urkullu para las autonómicas, aunque en varias ocasiones ha señalado que ha dado la orden a su gabinete de trabajar como si el curso fuera a durar hasta el verano que viene, es decir, al menos hasta junio.