Cadena humana en el paseo marítimo de València para denunciar la “crisis sin precedentes” en la Franja de Gaza

Una cadena humana, formada por centenares de personas, ha recorrido este domingo el paseo marítimo de València, desde el puerto hasta la playa de Las Arenas, para denunciar la “crisis humana sin precedentes” que enfrentan “más de un millón de personas palestinas desplazadas” en la Franja de Gaza, así como condenar “el genocidio palestino cometido por el gobierno de Israel” y exigir el alto el fuego “definitivo y permanente”.

La movilización, convocada por Plataforma València amb Palestina, una entidad que cuenta con 109 entidades valencianas, ha empezado sobre las 11.15 horas de este domingo, junto a la estatua de los delfines del paseo. Allí, primeramente, se ha leído un manifiesto ante la “urgente orden de Israel de evacuar la ciudad de Rafah” y, después, los asistentes se han colocado por la vía marítima hasta formar la cadena.

Los participantes han portado diversas banderas de Palestina, y justo en el centro de la cadena, han ubicado una bandera gigante pintada a mano. Asimismo, han llevado carteles con los lemas 'València amb Palestina', 'Stop Bombing Health Care in Gaza' y 'Israel asesina Europa patrocina'. Y también han coreado consigas como “Boikot Israel”, “Hola, hola, hola, Palestina no está sola”, “Son hospitales no bases militares” y “Veo, veo, veo y solo veo bombardeos”.

El presidente de la Comunidad Palestina en València, Adel Yousef, ha denunciado, en declaraciones a medios, que “se está condenando a muerte a los palestinos” porque “han cerrado la entrada de Rafah”, donde, ha asegurado, “viven 1,4 millones de personas” que no tienen “ni agua ni otros suministros”. “Están llevándoles hasta el desierto donde no hay nada: es una muerte asegurada”, ha lamentado.

“Todo el mundo está mirando hacia otro lado y nadie está haciendo nada”, ha subrayado el presidente, quien ha recordado que “el día 15 de este mes se cumplen 76 años de la ocupación de Palestina”. “Doy las gracias al pueblo valenciano por su humanidad, que durante estos ochos meses ha estado junto a la comunidad palestina”, ha agradecido.

“Da vergüenza”

Respecto a la participación de Israel en Eurovisión, ha indicado que “da vergüenza” y prefiere “no comentar nada” porque es “más político que musical”. “Lo que la gente tiene que ver es cómo están cayendo las mujeres o los niños, cómo han destrozado el 90 por ciento de un pueblo, un lugar donde no hay infraestructuras ”, ha continuado, y ha sentenciado: “No queda nada”.

Yousef ha mostrado “esperanza” por las “acampadas en solidaridad con el pueblo palestino” porque, ha recalcado, “los jóvenes son siempre los que cambian el mundo”. “Lo vimos en los años 60 y 70 con la guerra de Vietnam y lo vemos ahora en las universidades de todo el mundo”, ha sostenido.

Por su parte, la vicepresidenta de Casa Marruecos de València --uno de los colectivos que apoya la convocatoria--, Boutaina El Hadri, ha resaltado que “València sale para decir que está en contra del genocidio” y clamar por “un alto al fuego”.

“Las personas que están en Gaza no tienen ni dónde ir, les han dicho que vayan del norte al sur, se han ido al sur y, después, les han dicho que vayan a Gaza, cuando ahora están bombardeando la ciudad”. “No queda más sitio salvo la muerte y las tumbas”, ha manifestado.

Sobre los puntos otorgados anoche por el televoto español a Israel en la final de Eurovisión, ha reivindicado que “se niega totalmente y rotundamente a que la sociedad valenciana, que ha llenado calles, haya sido quien ha votado”, por lo que ha concluido que “habrá sido un grupo de gente que se ha gastado toda la nómina votando”.