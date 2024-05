Más Europa, más civilización, más impuestos

¡Buenos días!

¿Cómo llevas las semana? Nosotros estamos esperanzados con los pasos que se están dando en Europa para reconocer al Estado palestino. Es la respuesta civilizada al genocidio que está perpetrando Israel en territorio palestino. Pasando al tema económico, no hay nada más civilizado que los impuestos. Por eso no llegamos a comprender la decisión de la Comunidad de Madrid por recuperar una versión del espíritu de la 'ley Beckham', que José María Aznar aprobó en España. Esta norma supuso una importante bajada de impuestos a los extranjeros con el objetivo de atraer a nuestro país a millonarios y, sobre todo, a estrellas del fútbol.

Ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca aprobar una ley que recoge una deducción el tramo autonómico del IRPF del 20% para las inversiones financieras que realicen los extranjeros que se muden a la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero de 2024. Uno de los beneficiados podría ser el jugador francés de fútbol Kylian Mbappé, que el Real Madrid de Florentino Pérez pretende fichar. Al igual que con el inglés David Beckham, ahora la medida impositiva parece hecha para apoyar los intereses del Real Madrid. Aquí te explicamos la norma que quiere aprobar Ayuso para rebajar impuestos a extranjeros en vísperas de la posible llegada de Mbappé.

Y es que se acerca la campaña electoral de las elecciones a la Unión Europea y los impuestos vuelven a la arena de la contienda política. Por ejemplo, con el reclamo “Tax the rich”, el grupo de La Izquierda (GUE/NGL) del Parlamento Europeo ha elaborado un informe que aboga por la creación de un impuesto progresivo de entre el 20% y el 40% a 209 compañías que permitiría recaudar unos 107.000 millones de euros. El objetivo es engrosar las cuentas de los países, mejorar los servicios públicos y hacer un reparto más equitativo de la riqueza. En este enlace te contamos el impuesto a 200 multinacionales como Philip Morris o Apple que permitiría ingresas 107.000 millones en las arcas de Europa.

El PSOE también ha hecho su propuesta que supone trasladar algunas figuras impositivas que ha puesto en marcha en el Gobierno de coalición. Su programa electores recoge la creación de un impuesto europeo a las grandes fortunas, así como un gravamen especial a los beneficios extraordinarios de la banca en la Unión Europea.

Estas elecciones europeas son vitales para frenar la ola de la ultraderecha. Es necesario aplicar políticas fiscales a nivel europeo como fórmula redistributiva que acabe con las recetas neoliberales de la derecha y la ultraderecha basadas en la desigualdad y en el odio al diferente. Más Europa, más civilización, más impuestos.

El Gráfico







Los más jóvenes ya no tienen capacidad ni para hipotecarse, mientras que los más mayores no paran de aumentar su riqueza neta, según la última Encuesta Financiera a las Familias del Banco de España. Las derechas, los centros de estudios neoliberales, en definitiva, los enemigos de las pensiones públicas, salieron rápidamente a culpar al Gobierno de coalición por seguir una política decente: garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. Si no se queda uno en la superficie y se molesta en leer con algo más de interés y profundidad en informe del Banco de España se descubre que la causa de la desigualdad entre los jubilados y los jóvenes no son las subidas de las pensiones, sino el difícil acceso a la vivienda y los bajos salarios de los que están en edad de trabajar, especialmente de los menores de 35 años. En este enlace te explicamos cómo la causa de la brecha generacional no son las pensiones: son la vivienda y los bajos salarios.

El Dato

2.284 millones de euros

Se ha gastado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la compra del 10% del capital de Telefónica. La entrada del Estado en la operadora de telecomunicaciones responde a la compra de casi un 10% por parte de un fondo soberano de Arabia Saudí. Pese a las críticas de la derecha, la entrada del Estado en Telefónica no es una excepción: Francia, Alemania o Italia también participan en grandes 'telecos'. Lo que no fue normal fue la privatización y el vaciamiento de las empresas públicas que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar. Cuando se habla de soberanía industrial, que el Estado entre en el accionariado de algunas empresas es la mejor forma de defender a nuestro país.

Entrepreneur

¿Cuándo puede hacer una empresa un ERE? ¿Es moralmente aceptable que una compañía despida a decenas de empleados cuando tiene millones de ganancias? ¿Recibir ayudas públicas no debería ser un impedimento para echar a la gente a la calle? Pueden ser preguntas baladíes para alguien que tenga un mínimo de sensibilidad y abogue por el bien común, pero no hay de todo en esta sociedad. Avatel Telecom plantea un ERE para 849 empleados, el 45% de su plantilla. Cuando se escarba un poco: 292 millones de euros en subvenciones del Gobierno español, bonus millonarios para el “personal clave” y subida del sueldo del 75% para la cúpula en 2023, con dos de sus tres principales ejecutivos afincados en Andorra. Aquí te contamos cómo los directivos de Avatel se ponen un bono millonario mientras reciben ayudas públicas y se disponen a despedir a cientos de personas.

Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro Para que haya futuro (Ediciones Deusto) de Juan Torres (Granada, 1954), catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. El economista describe los graves problemas que, a su juicio, sufre la izquierda para afrontar el reto de proponer soluciones a los problemas de la humanidad que sean atractivas para la ciudadanía. Mientras, las izquierdas han olvidado los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, la derecha neoliberal ha sido capaz de articular discursos más cercanos a las personas. Una necesaria autocrítica. En esta entrevista a Juan Torres tienes más explicaciones sobre cómo “las derechas se han hecho revolucionarias y las izquierdas han dejado de soñar”.

Cada vez que habla sube el pan

Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado Aitor Esteban — Portavoz del PNV en el Congreso

Esta es una de las consecuencias de la debilidad parlamentaria de Gobierno de coalición, que se ven obligados a pactar medidas que van en contra de sus propias posiciones. Las palabras que ves encabezando esta sección pertenecen a Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. La prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales es una vieja aspiración de los nacionalistas vascos. Es una fórmula para escindir la negociación y así debilitar a los sindicatos. La reforma laboral consiguió un gran cambio al poner fin a la primacía del convenio de empresa que decretó Mariano Rajoy. La aprobación, este martes en Consejo de Ministros, del real decreto ley para la mejora de la protección asistencial por desempleo, volvió a sacar a luz el malestar de sindicatos y patronal con la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales, que Pedro Sánchez negoció para ganarse el apoyo del PNV a su investidura. Es un paso atrás. Aquí te explicamos por qué sindicatos y patronal no están de acuerdo con la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales.

Bien público

¿Cuándo se acaba la jornada laboral en tiempos de conexión digital constante? La desconexión digital es un derecho, pero como el de la vivienda, reconocido legalmente pero sin impacto real en la vida de las personas. Desde 2019, la legislación obliga a las empresas a desarrollar políticas internas que aseguran esta desconexión, pero en los convenios colectivos, los acuerdos vinculantes que regulan las condiciones laborales, que se firmaron en 2023, el 8,4% hacían referencia a la desconexión y solo 26 desarrollaban un protocolo, según datos de UGT. Es un tema relevante porque puede tener graves consecuencias sobre la salud mental de los trabajadores. Aquí tienes un reportaje de David Noriega sobre las empresas que se saltan la desconexión digital y sus consecuencias.

Nos gusta la competencia

¡Buena semana!