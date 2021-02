La variante británica provoca un brote de 62 contagios de COVID-19 en un gimnasio de Barakaldo

La variante del Sars-Cov-2 VUI/2020/12/01, detectada en origen en el Reino Unido, avanza en Euskadi y representa ya el 29,3% del total de positivos. En este contexto, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado de que se ha detectado ya un primer brote de importancia asociado a esta mutación, con un total de 62 contagios confirmados. Se trata de un foco aparecido en un gimnasio de Barakaldo, en el que se han infectado 59 usuarios y 3 trabajadores. Otros 144 han dado negativo en las pruebas diagnósticas.

El subdirector de Salud Pública, Koldo Cambra, ha indicado que la variante británica "está implicada" pero ha puntualizado que no todos los positivos del gimnasio tienen por qué haber sido originados por ella. No obstante, el 30% de positividad en el cribado realizado es un porcentaje notablemente superior a otros realizados en brotes aparecidos semanas atrás. La positividad general en Euskadi es ahora del entorno del 5%. Se había apuntado a que la principal característica de esta mutación era que podía llegar a ser hasta un 70% más contagiosa. Hasta ahora se habían analizado otros brotes, como el de un bloque de viviendas en Bilbao o los de algunas residencias, pero no se habían detectado evidencias.

"El ritmo de crecimiento de la variante es alto", ha admitido Osakidetza, que ha pedido rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Es más, su prevalencia es mucho mayor en los tramos de edad más jóvenes. Euskadi es una de las comunidades que más positivos asociados a la VUI/2020/12/01 ha notificado, aunque lo achaca a que secuencia más casos de COVID-19 para conocer su origen. Se estima que se investigan alrededor del 20% del total de muestras con presencia acreditada del coronavirus en los laboratorios de Cruces, en Barakaldo, y en el del hospital Donostia.

Estos datos llegan en una jornada con 505 casos positivos nuevos en Euskadi, 284 en Bizkaia, 149 en Gipuzkoa y 67 en Álava. La tasa de incidencia continúa su progresivo descenso (385 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) si bien formalmente se mantiene un nivel de alerta roja y está muy lejos el nivel que se considera óptimo (una tasa de 60). El R0 se ha quedado estancado en el entorno de 0,80, todavía en parámetros de seguridad. En cuanto a los hospitales, se mantienen tensionados con un 44% de ocupación de UCI con casos graves de COVID-19, 156 de 354 camas totales. En las últimas 24 horas ingresaron 54 personas y el total de hospitalizadas se eleva a 547.