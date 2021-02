Trabajadores de emergencias y ambulancias de Euskadi anuncian una huelga "inminente" si no reciben ya la vacuna contra la COVID-19

Los alrededor de 1.500 trabajadores de las empresas subcontratadas en Euskadi para prestar servicios de emergencias y ambulancias han anunciado este viernes la "inminente convocatoria de huelga" si el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) no concreta ya una fecha definitiva para el inicio efectivo de la vacunación contra la COVID-19 en estos grupos. Representantes sindicales de este colectivo han acudido al Parlamento Vasco este viernes para escuchar las explicaciones de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a la que la oposición ha preguntado sobre los retrasos en estos equipos de primera línea. Ha afirmado que el calendario marcha según lo previsto y que sería la "semana próxima" cuando los correspondería a estos sanitarios.

Pero las palabras genéricas de Sagardui no han convencido a los afectados, a los que se ha visto contrariados en las tribunas de invitados. "Para que eso no ocurra necesitamos una fecha, unas citas y un inicio con nombres, apellidos y lugares. Ya no nos valen las promesas, lo que nos vale son las fechas. Y no nos vale con que sólo se vacune al 1% o el 2%, tiene que ser el 100%", ha explicado uno de los portavoces del sector de ambulancia, Álex Etayo, sobre la motivación de la huelga. Otro compañero, Axlor Riezu, ha denunciado la discriminación entre sanitarios: "Estamos encantados de que el resto reciba la vacuna. Pero si se cumplen los órdenes de prioridad. Queremos que se vacune todo el mundo. No queremos señalar a nadie, pero sí nos señalamos a nosotros. No hemos recibido la vacuna. Este jueves se vacunaron los jardineros de Basurto mientras nosotros seguimos yendo a los domicilios de las personas infectadas sin tenerla. Es un insulto al sentido común, a los trabajadores y a toda la ciudadanía".

Han asegurado también que el personal de Emergencias que sí pertenece a Osakidetza ya ha sido vacunado. "Se está haciendo una discriminación entre los funcionarios públicos y los trabajadores de las subcontrataas a pesar de que hagan una misma labor y coincidan en los mismos avisos. Se tiene en cuenta quién te paga la nómina y la condición de su contrato", ha señalado Riezu. Ya en la primera fase de la pandemia denunciaron que ocurría lo mismo con el reparto de equipos de protección y ahora también consideran que no hay medios suficientes para la correcta desinfección de los vehículos tras cada servicio. "Hablamos de nuestra seguridad y de la de nuestros pacientes", han recalcado.

Entretanto, en el interior del hemiciclo Sagardui ha rechazado que haya discriminaciones. Respondía a las críticas llegadas desde la bancada de EH Bildu, cuya portavoz sanitaria, Rebeka Ubera, ha enfatizado que en el resto de España este personal ya está inmunizado mientras en Euskadi aún no se ha iniciado la primera dosis. Los primeros sanitarios se vacunaron el 15 de enero. Ubera ha ironizado que hasta la Guardia Civil ha tenido acceso antes a los pinchazos. Y ha remarcado la importancia de "publificar" determinados servicios esenciales para evitar procesos de doble velocidad.

Por su parte, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido y el líder de la formación, Carlos Iturgaiz, han insistido en denunciar el "caótico" proceso de vacunación en Euskadi y en pedir la dimisión de la consejera Sagardui por las irregularidades que se produjeron en enero en los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina. "No está dando la talla, señora consejera. Que se produzca ya de una vez por todas un relevo en el Departamento de Salud", ha interpelado una airada Garrido a Sagardui. La titular de Salud ha replicado que Euskadi vacuna conforme a la disponibilidad de remesas y siguiendo criterios de "equidad" y órdenes de prioridad claros. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha terciado en el debate y ha pedido a PP+Cs y al conjunto de la oposición que no "desmoralicen" a la tripulación. Ha comparado Euskadi con un barco velero que afronta una tormenta en medio del océano y ha garantizado que pese a la tempestad mantiene agarrado firmemente el timón.